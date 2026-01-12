SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Camilo Cid afirma que licitación del nuevo seguro complementario de Fonasa aún “puede terminar en una adjudicación completa”

    El director de Fonasa se refirió a la subasta para crear la Modalidad de Cobertura Complementaria. "Nos encontramos en una situación de evaluación, que puede terminar en una adjudicación completa o parcial del aseguramiento", dijo. Aunque reconoció que "también puede ser declarada desierta" y en ese caso se recurriría a trato directo.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Camilo Cid afirma que licitación del nuevo seguro complementario de Fonasa aún “puede terminar en una adjudicación completa” Andres Perez

    Un complejo escenario es el que enfrenta el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) para crear la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC).

    La primera licitación que lanzó Fonasa se declaró desierta a fines de junio, ya que ninguna compañía de seguros hizo ofertas. Por eso, el asegurador público se vio obligado a hacer cambios en las bases de licitación, mejorando las condiciones para conquistar a las aseguradoras de cara a la segunda subasta que lanzó en octubre.

    A fines de diciembre se conoció el resultado preliminar de este último proceso: solo llegó una oferta, de Zurich, que hizo una propuesta por solo una de las siete fracciones disponibles. 

    Bajo este escenario es que el director de Fonasa, Camilo Cid, acudió este lunes a la Comisión de Salud del Senado para explicar en qué está el proceso. En todo caso, fue una presentación preliminar, en la que profundizará después de que el 26 de enero termine todo el proceso de licitación, según acordaron los senadores.

    Allí Cid planteó que, pese a que llegó una sola oferta, el proceso no ha terminado, e incluso no descartó que pueda adjudicarse por completo.

    “Nos encontramos en una situación de evaluación, que puede terminar en una adjudicación completa o parcial del aseguramiento. Y si es parcial, hay la oportunidad de llenar todavía las fracciones. Sino, también puede ser declarada desierta, y en ese caso, se va a trato directo como establece la ley. En cualquier caso, tenemos hasta el 26 de enero para resolver el tema de la adjudicación de esta licitación”, comentó.

    El proceso

    Antes de eso, Cid explicó todo el proceso que han llevado adelante y el punto en el que se encuentran hoy. “La licitación de la MCC está en pleno proceso, es un proceso que está vigente. De acuerdo a las bases de licitación se está desarrollando de manera normal y como había sido previsto en las bases de licitación, por lo tanto, no hay una declaración desierta, ni ha habido cosa por el estilo”, comentó.

    Explicó que en diciembre terminó el plazo para la presentación de ofertas, y que finalmente llegó una oferta de Zurich por un séptimo de las fracciones, con un monto de 0,156 UF ($ 6.193) por esa fracción.

    “La licitación fue pensada en siete fracciones, es decir, los eventos que ocurran en el aseguramiento complementario siempre van a estar divididos en siete partes, y los ingresos también siempre en siete partes. Alguien se enferma, hay un costo, ese coto se divide en siete y se reparte en los siete participantes o partes de los ingresos”, explicó.

    Foto: Juan Farias

    Detalló que “esos participantes pueden ser una compañía que tiene las siete fracciones, por lo tanto, tiene la totalidad del seguro; o dos compañías, una que tenga tres y otra cuatro; o tres compañías, tres, tres y uno; o cualquier combinación posible, que era lo que habíamos previsto”.

    A continuación, señaló que “lo que correspondía a la presentación de Zurich era un proceso de evaluación, para eso se conformó una comisión evaluadora, que está conformada por personas que son jefas de división de Fonasa, de cuatro divisiones, tiene una institucionalidad interna específica, y ellos revisaron el cumplimiento de los criterios de admisibilidad, eso tiene que ver con si la oferta es admisible en términos de requisitos formales, como los indicadores financieros de los seguros. Todo eso se realizó”.

    Explicó que luego vino “la evaluación económica, que básicamente tenía que verificar un puntaje de cumplimiento de la oferta económica, se verificó”.

    A continuación detalló que luego vino “un proceso en que se abren los precios de reserva, son dos precios que estaban en una notaría, que fueron calculados por Fonasa con ayuda de un actuario que contratamos vía Banco Mundial, donde establecimos unos topes, entonces había un precio por fracción y un precio total, y esta comisión tenía que abrir los sobres, ver cuáles son los precios, y que no superaran los precios de reserva estos precios topes”.

    Dijo que “esa es la etapa en que estamos, de aquí en adelante efectivamente es un proceso que es reservado, no tenemos información del detalle, pero sí puedo ir señalando en qué consiste

    En ese sentido, sostuvo que “en lo que consiste es que, las seis fracciones que quedan vigentes por las bases de licitación, permiten que Fonasa ofrezca a la empresa que se adjudicó una de ellas, eventualmente si Zurich se la adjudicara, las otras seis fracciones. Esa empresa, esa compañía de seguros, puede quedarse con las seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, o ninguna”.

    Al respecto, dijo que “puede quedar de una sola vez adjudicada toda la licitación si acepta seis fracciones, o quedar adjudicada parcialmente si es que no acepta la totalidad. Entonces, pudiéramos tener una eventualidad, la empresa Zurich se hace cargo de todo el seguro. Otra eventualidad, la empresa Zurich aumenta su participación pero no se hace cargo de todo el seguro. Y otra es que no aumente en nada, pero también sigue el proceso”.

    En esa línea, comentó que “la siguiente etapa es que Fonasa puede ofrecer esas fracciones desiertas a otros aseguradores que no participaron en el proceso. Y ahí entonces, termina en un proceso de adjudicación, o en un proceso de declaración desierto”.

    Lo resumió así: “El proceso entonces puede terminar, en una declaración de adjudicación si es que se adjudicaron las siete fracciones; en una declaración de adjudicación parcial; o en declaración desierto”.

    Y “si es que se declara en adjudicación parcial, bueno, todavía hay posibilidades de llenar las fracciones en las mismas condiciones, con las mismas bases, con la misma regulación, en una segunda oportunidad. Si se declara desierto, todas las fracciones van a un trato directo, del que habla la ley, en el que el seguro vuelve a ofrecerse a compañías en trato directo, que permite la ley, para adjudicar la cobertura del seguro complementario”.

    Cid dijo que “la gracia de que Zurich opere sobre la licitación ya ocurrida, es que primero, hubo un proceso competitivo, aunque haya sido una sola compañía la que se presenta, porque esa compañía no sabe que no vienen otras, por tanto, presenta un precio de competencia, y por supuesto que las condiciones de aumento de su participación hasta el total o no de las fracciones, es con las condiciones de la licitación, o sea con un precio de reserva que ya está estipulado, y probablemente con un precio similar sino menor al que ya formuló”.

    Más sobre:FonasaCamilo CidMCC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Asenav y Saam anuncian alianza para construir remolcador de última generación en Chile

    Chuwi, el grupo que abrió los shows de Bad Bunny en Chile cuenta cómo se convirtieron en su aliado: “Fue una loquera”

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify

    La molestia de Sichel por la gestión de eventos en el Estadio Nacional en Ñuñoa

    Exjefes de la Fed respaldan a Jerome Powell y denuncian ataque contra la independencia de la institución

    Matriz de Google se una a Nvidia, Microsoft y Apple y logra capitalización bursátil de US$4 billones

    Lo más leído

    1.
    Fiscalía de EE.UU. abre investigación penal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    Fiscalía de EE.UU. abre investigación penal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    2.
    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz

    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz

    3.
    Estudio estima que una salida masiva de migrantes venezolanos podría reducir hasta 3% la fuerza laboral en Chile

    Estudio estima que una salida masiva de migrantes venezolanos podría reducir hasta 3% la fuerza laboral en Chile

    4.
    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    5.
    Tras duplicar su valor en 2025 participación de Jean Paul Luksic en Antofagasta PLC llega a casi US$2.000 millones

    Tras duplicar su valor en 2025 participación de Jean Paul Luksic en Antofagasta PLC llega a casi US$2.000 millones

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero
    Chile

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    La molestia de Sichel por la gestión de eventos en el Estadio Nacional en Ñuñoa

    Senapred reporta tres incendios forestales en alerta: Cauquenes registra 414 hectáreas afectadas

    Asenav y Saam anuncian alianza para construir remolcador de última generación en Chile
    Negocios

    Asenav y Saam anuncian alianza para construir remolcador de última generación en Chile

    Camilo Cid afirma que licitación del nuevo seguro complementario de Fonasa aún “puede terminar en una adjudicación completa”

    Exjefes de la Fed respaldan a Jerome Powell y denuncian ataque contra la independencia de la institución

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify
    Tendencias

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify

    Apple Fitness+ inicia 2026 con nuevos planes de entrenamiento y música de Bad Bunny

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA

    Millonario fichaje: Lucas Paquetá está a un paso de dejar West Ham United para unirse al Flamengo de Erick Pulgar
    El Deportivo

    Millonario fichaje: Lucas Paquetá está a un paso de dejar West Ham United para unirse al Flamengo de Erick Pulgar

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez recibe al Celta de Vigo con la misión de alejarse de la zona de descenso

    Cambios en la U: familia Schapira concreta salida de Azul Azul tras vender sus acciones por US$ 7,5 millones

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Chuwi, el grupo que abrió los shows de Bad Bunny en Chile cuenta cómo se convirtieron en su aliado: “Fue una loquera”
    Cultura y entretención

    Chuwi, el grupo que abrió los shows de Bad Bunny en Chile cuenta cómo se convirtieron en su aliado: “Fue una loquera”

    Apesanteur, la nueva obra callejera y gratuita de Royal de Luxe que trae Teatro a Mil: lee aquí las coordenadas

    Cómo el cine brasileño selló otra noche gloriosa en Hollywood

    Cuatro claves del juicio en apelación de Marine Le Pen en Francia
    Mundo

    Cuatro claves del juicio en apelación de Marine Le Pen en Francia

    Europa ante semana crucial de Groenlandia: entre calmar a Trump e involucrar a la OTAN en defensa de la isla

    Invasión de Rusia a Ucrania supera duración de lucha de la URSS contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil