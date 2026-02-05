SUSCRÍBETE POR $1100
    Casi 40 vehículos asegurados fueron robados cada día durante 2025 en Chile, pero sube porcentaje de recuperación

    En 2025 se robaron 14.276 vehículos asegurados, un 0,65 % del total los asegurados. Sin embargo, solo un 32% del parque vehicular estuvo asegurado al cierre del 2025.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Casi 40 vehículos asegurados fueron robados cada día durante 2025, según datos de la Asociación de Aseguradores de Chile (Aach) a Pulso.

    La entidad indicó que en total 14.276 vehículos asegurados fueron robados en 2025 (39 por día), un 0,65% de los 2.211.320 vehículos con un seguro al cierre del 2025,

    El número fue mayor a los 13.733 de 2024, pero la tasa frente al total de vehículos asegurados en ese año igual fue de 0,65%, tendencia que se replicó por tercer año consecutivo.

    Ante estas cifras, la Asociación de Aseguradores de Chile destacó el trabajo junto al gobierno para reducir las cifras. “El crimen organizado lo ocupa para tener ganancias. Los vehículos salen al extranjero o se ponen como moneda de cambio, por ejemplo, por drogas. Además, también es un elemento para cometer delitos”, explica Diego Rojas, el gerente de prevención de robo de vehículos del gremio.

    De esta forma, la Aach resaltó las medidas que han impulsado para disminuir los robos, como el lector de patentes y que no se pueda usar la facilidad de creación de empresa en un día para vender autos. “Antes había empresas de papel y clonaban los autos (robados), pero hubo un cambio legal que fue impulsado desde el mundo asegurador”.

    Diego Martin

    “Hay diferentes acciones que hemos hecho que han permitido estabilizar y tratar de ir a la baja cuando los otros delitos suben”, agrega.

    En esa línea, la Asociación de Aseguradores de Chile (Aach) resaltó que, durante 2025, vía la coordinación con más de 260 municipios, se pudo recuperar 1.858 vehículos con encargo por robo, “gracias al uso de sistemas de lectura de patentes y al trabajo conjunto con policías a nivel local”.

    Según este programa, las comunas con mayor número de vehículos recuperados fueron Maipú (119), Quilicura (95) y Pudahuel (89), “lo que da cuenta de la relevancia de la cobertura territorial y de la continuidad operativa de esta tecnología”.

    Mientras que la cifra de vehículos robados asegurados por recuperar, en el acumulado de los últimos 12 años, ronda los 55 mil.

    En cuanto a los modelos más robados durante 2025, Toyota Hilux encabeza el ranking anual, seguida por Toyota RAV4 y Mitsubishi L200. En conjunto, los diez modelos con mayor número de robos concentran cerca de un tercio del total de vehículos asegurados sustraídos durante el año.

    Toyota Hilux

    Al cierre del 2025, la tasa de recuperación del vehículo robado asegurado al primer año del siniestro fue de casi 45%, su segundo aumento consecutivo, pero lejos del máximo del 54,75% de 2017 y el 61,34% del 2016.

    Rojas explica también la baja en la tasa de recuperación en el contexto del cambio del uso del vehículo robado: de usarlo para cometer otros delitos o para usarlo por las noches al aumento del desarme de autos y envíos de forma ilegal a otros países.

    Número de vehículos asegurados estable

    En medio del aumento de percepción de inseguridad, el número de vehículos asegurados en el último año es bajo respecto al total del parque vehicular. En 2025, el número de vehículos fue un poco más de siete millones y solo el 30% del total estaba asegurado.

    Sobre las razones de este comportamiento, Diego Rojas, el gerente de prevención de robo de vehículos del gremio, apunta a la cultura en relación a los seguros en Chile. “Es una inversión y no un gasto”, dijo.

    “Tiene que ver también con esta mirada de que algunas veces decimos que tenemos miedo, pero esta creencia de que a mí no me va a pasar (...) Hemos visto que la criminalidad está en todo Chile y el seguro sirve para el tema del robo de autos o para los accidentes de tránsito. Entonces pasa mucho por cultura aseguradora y por educación financiera. Yo creo que ahí tenemos un desafío país que es interesante verlo”, estima.

    Así, Rojas asegura que el bajo porcentaje de vehículos asegurados, que el promedio de los últimos 10 años es un 32% del total del parque vehicular, no responde a un tema económico.

    Nosotros somos una industria altamente competitiva y muy regulada. Cada vez hay productos nuevos. Puedes aumentar el deducible, disminuir el deducible o tener solo un área (de cobertura). Se puede hacer un producto para cada una de las personas según su interés”, comentó Rojas de la Aach.

