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    Caso Australis: Isidoro Quiroga sufre nuevo revés y Comité de Ética del CAM Santiago confirma reproche contra árbitro

    El Comité de Ética del CAM Santiago rechazó los recursos de reposición presentados por las defensas de Isidoro Quiroga y del árbitro Ramón Cifuentes, manteniendo la resolución sancionatoria en contra este último por no revelar oportunamente vínculos previos con el empresario. Asesorías e Inversiones Benjamín dijo: "Confiamos que el Consejo del CAM acogerá nuestro recurso".

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    CEO de Joyvio, Chen Shaopeng, Ramón Cifuentes, árbitro e Isidoro Quiroga, empresario.

    El Comité de Ética del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago rechazó los recursos de reposición presentados por las defensas del empresario Isidoro Quiroga —a través de su family office Inversiones Benjamín— y del árbitro Ramón Cifuentes Ovalle.

    La decisión se adoptó el pasado 12 de marzo, luego de que la entidad acogiera a inicios de febrero de este año parcialmente la reclamación interpuesta por la firma china Joyvio en contra del jurista, en un procedimiento vinculado a su deber de revelación por la omisión de antecedentes sobre sus vínculos con el excontrolador de Australis Seafoods.

    En su primera resolución Comité de Ética del CAM Santiago acogió parcialmente el reclamo ético presentado por Joyvio contra el árbitro Ramón Cifuentes Ovalle, determinando que incurrió en una infracción al deber de revelación al no informar oportunamente sus vínculos previos con el empresario Isidoro Quiroga al momento de firmar su declaración de independencia en marzo de 2023.

    El Comité le formuló al árbitro un reproche ético, enfatizando la importancia de cumplir de manera efectiva y oportuna con dicha obligación en los procesos arbitrales, sin aplicar sanciones disciplinarias adicionales como suspensión o inhabilitación.

    El conflicto se enmarca en la disputa que mantiene la gigante china Joyvio con el empresario Isidoro Quiroga. La firma asiática acusó a Quiroga de inflar el precio de la salmonera Australis Seafoods que compró en 2018 en US$900 millones, en base a sobreproducción con infracciones ambientales, mientras que la defensa del empresario chileno desestima las acusaciones y sostiene que los asiáticos conocían la operación de la compañía.

    En la resolución, a la que tuvo acceso Pulso, el Comité —integrado por Sabina Sacco, Fabiola García y Marcela Radovic— concluyó el 12 de marzo que “en la reposición deducida no se han hecho valer nuevos antecedentes que lleven a alterar la decisión adoptada, no ha lugar a la reposición”.

    En paralelo, la instancia resolvió acoger a tramitación el recurso de reclamación y elevar los antecedentes al Consejo del CAM Santiago, organismo que deberá pronunciarse en última instancia sobre la controversia.

    Actualmente, el Consejo es presidido por el abogado Ricardo Riesco -ex fiscal nacional económico- y está conformado por 15 miembros designados por el directorio de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

    Este nuevo hito en el caso adquiere relevancia debido a que el árbitro cuestionado fue designado por la defensa de Isidoro Quiroga, bajo la dirección del abogado Cristóbal Eyzaguirre, para integrar la terna arbitral que, en agosto de 2025, resolvió acoger la demanda de la empresa china, condenando a Quiroga a pagar una compensación de US$300 millones a la empresa china. En el laudo, Cifuentes fue el único voto disidente y de minoría, ya que tanto el árbitro propuesto por Joyvio, Andrés Jana, como el designado de común acuerdo por ambas partes, Pedro Pablo Vergara, se pronunciaron a favor de acoger la demanda.

    La defensa de Joyvio es encabezada por los abogados Alberto Eguiguren,Gabriel Zaliasnik y Jorge Bofill.

    31.03.2023 Santiago Entrevista al abogado Alberto Eguiguren Foto: Juan Farias / La Tercera Foto: Juan Farias / La Tercera

    Árbitro

    Una semana después de que el tribunal arbitral dictara sentencia, Joyvio presentó un reclamo ético en contra de Ramón Cifuentes por su desempeño como árbitro, solicitando la aplicación de sanciones por estimar que el reclamado habría incurrido en infracción al deber de revelación, previsto en el artículo 3° del Código de Ética y Buenas Prácticas del CAM Santiago.

    El 20 de marzo de 2023, Cifuentes suscribió su declaración de independencia, manifestando su disponibilidad para asumir el arbitraje y su carácter de independiente e imparcial para asumir el cargo, no teniendo nada que revelar.

    La defensa de Joyvio explicó en su reclamo ético que poco después del laudo supo que Cifuentes y Quiroga fueron socios en una empresa eléctrica extranjera, Empresa Energética de Matto Grosso do Sul, vínculo que constaría en el acta de la Asamblea General Ordinaria del 29 de marzo de 2004. También, que Cifuentes se habría desempeñado como gerente general y abogado de Empresa Eléctrica Pilmaiquén en períodos en que Quiroga habría sido director y así como uno de sus máximos accionistas.

    Adicionalmente denunció que, en su rol de abogado de Empresa Eléctrica Pilmaiquén “el señor árbitro Cifuentes habría constituido, en el mes de junio de 2008, la Empresa Eléctrica Rucatayo, sociedad en la cual Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. tenía un 99,996% de participación”.

    Descargos

    Asesorías e Inversiones Benjamín (AIB) explicó a Pulso -vía escrita- que “la resolución que rechaza la reposición solo confirma lo que hemos señalado antes: la oportunidad de todo esto revela, además del obvio intento de instrumentalizar, un doble estándar inaudito”.

    “Si se aplicara ese mismo estándar a los árbitros de esta y otras causas, el resultado sería desastroso. Peor aún, lo resuelto borra con el codo lo que declaró el CAM hace solo algunos pocos meses, al descartar una inhabilidad de uno de sus consejeros no obstante su relación societaria con el estudio del reclamado 8 años atrás”, añadió.

    “Paradojalmente, nuevamente se filtra una resolución que expresamente ordena a las partes mantenerla confidencial. Confiamos que el Consejo del CAM acogerá nuestro recurso y restablecerá la prevalencia de sus mismos precedentes y de las normas de la IBA (International Bar Association)”, concluyó.

    Más sobre:NegociosEmpresasAustralisJoyvioIsidoro QuirogaChina

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