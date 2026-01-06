Caso Factop: Tribunal revisará medida cautelar contra Antonio Jalaff tras incumplir arresto domiciliario

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 26 de enero la audiencia en que revisará si modifica o mantiene la medida cautelar de arresto domiciliario parcial en contra del empresario Antonio Jalaff Sanz. Jalaff es imputado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de lavado de activos, estafa, delitos tributarios, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado.

A fines de diciembre, el ex socio fundador de Grupo Patio, incumplió el arresto domiciliario nocturno que le fue impuesto por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago en el marco del caso denominado “Factop”.

Según un informe enviado por el Mayor de Carabineros, comisario Gerard Salazar Monsalve, de la Novena Comisaría de Pucón, se reportó que en dos ocasiones, el 25 y 29 de diciembre, a las 02:20 horas y 03:30 horas respectivamente, el imputado no se encontraba en su domicilio.

El informe detalla que, en esas fechas, personal de servicio de turno nocturno en la población de Segunda Faja realizó recorridos en la zona, pero no logró ubicar la residencia ni al imputado, y agrega que el 29 de diciembre de 2025 Antonio Jalaff se presentó en la 9ª Comisaría de Carabineros de Pucón.

Hace dos semanas, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la petición de trasladar su domicilio desde Santiago a Pucón para pasar las fiestas de fin de año.

Fintrust, asesorada por la abogada Catherine Lathrop, solicitó al tribunal fijar, con carácter de urgente, una audiencia de revisión de medidas cautelares respecto del imputado, “atendida la imposibilidad de ejercer el control de la medida cautelar decretada por su señoría”.

Grupo Patio, representado por la abogada Loreto Hoyos, sostuvo que “la gravedad de lo ocurrido resulta evidente. El señor Antonio Jalaff, habiendo propuesto un nuevo domicilio para cumplir su medida cautelar, ubicado en una zona alejada del área urbana, y con pleno conocimiento de las aprensiones manifestadas tanto por los distintos querellantes como por este tribunal respecto de la posibilidad de un control efectivo, incumplió sin justificación la medida cautelar a la que se encuentra sujeto”.