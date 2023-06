Caso lavado de activos: sobreseen a gerente general, pero no a LarrainVial Corredora de Bolsa

Pasadas las 9 A.M. de este viernes se inició la audiencia de sobreseimiento de solicitada por los abogados defensores de LarrainVial Corredora de Bolsa, su gerente general y el oficial de cumplimiento, esto en el marco de un caso de lavado de activos que involucra a la sociedad Sierra Bella.

El 7º Juzgado de Garantía de Santiago decidió sobreseer a Andrés Trivelli, gerente general de LarrainVial Corredora de Bolsa, pero no así con la intermediaria y Luis Francisco Skinne, oficial de cumplimiento.

Carlos Gajardo, abogado de la sociedad médica, señaló que “el tribunal ha rechazado la solicitud de LarrainVial de ser sobreseído y ha dado por establecido el delito base de estafa. Como querellantes estamos muy satisfechos porque creemos que estos graves incumplimientos de LarrainVial de sus deberes de dirección y supervisión no pueden quedar impunes.

En tanto, Francisco Cox, abogado de Skinne, sostuvo que “este caso seguirá su curso y como mi representado no cometió delito alguno, espero demostrar su inocencia. Si la semana pasada la fiscal pidió una multa de un millón de pesos para los autores confesos de haberse apropiado de los $1.700 de Sierra Bella ¿Qué se le puede pedir al oficial de cumplimiento de una corredora de bolsa? Aquí no hubo irregularidad alguna, por lo que esperamos que la fiscal no persiga que un tercero se haga cargo de las pérdidas que negligentemente tuvo la sociedad médica Sierra Bella”.

Además, se aprobó ampliar en 60 días el plazo de investigación.

Cabe recordar que el querellante en la causa es la Sociedad Médica y de Maternidad Sierra Bella, hoy representada por Carlos Gajardo, quien acusa que todo comenzó en 2013, cuando Sierra Bella adquirió una serie de inmuebles a la Corporación Unión Evangelista, en un precio de 118 mil UF (unos $ 4.130 millones actuales). La compra debía ser pagada en varias partes y la última cuota, por 63.332 UF, se depositaría en 2018. La empresa emitió un vale vista por $ 1.710 millones para cancelar el saldo. Pero según acusó Sierra Bella más tarde, su abogado y Gómez “tramaron un ardid para hacerse del vale vista endosable” por esa suma. En poder del vale vista, Gómez, y Patuelli tomaron contacto con LarrainVial Corredora de Bolsa, donde abrieron una cuenta, lo que hoy los tiene en tribunales

“Una vez que los imputados estuvieron en poder del vale vista, tomaron contacto con LarrainVial con el objeto de abrir una cuenta en dicha empresa”, relata la querella de abril de 2022 en que Sierra Bella apuntó a la responsabilidad penal de la empresa de asesorías financieras.

Los querellantes acusan que Larrain Vial no verificó la licitud del dinero a invertir y que su actuación negligente posibilitó que Patuelli pudiese depositar un vale vista que estaba a nombre de Sierra Bella, girar gran parte del dinero, invertir otro monto y finalmente liquidarlo. Todo ello en un lapso de 13 días. Los querellantes apuntaron a la negligencia de dos ejecutivos de Larrain Vial. En total, Patuelli realizó 26 retiros de dinero a través de cheques que depositó en diversos bancos.