SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Cencosud va por Carrefour: Una apuesta ambiciosa y arriesgada

Al otro lado de la cordillera, lo consideran uno de los dos favoritos para quedarse con la red de 700 puntos de venta de la compañía francesa, lo que triplicaría su presencia en el negocio de los supermercados en ese país. Sin embargo, clasificadoras de riesgo advierten sobre los riesgos de una operación de miles de millones que podría elevar su ya pesada deuda, en un país que se ha caracterizado por su inestabilidad económica.

Ignacio BadalPor 
Ignacio Badal
Cencosud-Carrefour

Argentina fue, es y seguirá siendo importante para Cencosud. “Es el país donde aprendí a rezar”, decía Horst Paulmann, en referencia a los altibajos que acostumbra exhibir la economía de ese país y que debió enfrentar.

Es quizás ese cariño resiliente que le profesaba el fundador del grupo de retail chileno el que lo hizo quedarse en ese país cuando las grandes multinacionales lo abandonaban. Y es el que pareciera rebrotar en sus hijos, quienes hoy controlan el conglomerado, cuando se plantean crecer, ya no de manera orgánica en ese país, sino que participando en el proceso para adquirir la que es hoy la mayor cadena supermercadista al otro lado de la cordillera: Carrefour, según ha publicado la prensa trasandina.

Una apuesta que, por la enorme posición en el mercado del grupo francés, puede ser interesante para alguien que quiere jugar fuerte en Argentina, pero que hace levantar alertas entre inversionistas y clasificadoras de riesgo por lo que podría representar en términos de deuda y de gestión, en una economía que no se ha caracterizado en el último tiempo por su estabilidad y empuje.

Hay interés

Aunque Carrefour no lo ha admitido oficialmente, en febrero su CEO global, Alexandre Bompard, dijo que la compañía analizaba desprenderse de activos no estratégicos para concentrarse en sus mercados esenciales: su país de origen, Francia, sumado a España y Brasil.

Por lo que, tras 43 años en Argentina, decidió partir. A inicios de julio, la matriz francesa entregó a Deutsche Bank un mandato de venta de los activos que posee en el país que hoy gobierna Javier Milei.

El banco de inversión alemán se ha preocupado de avaluar tales activos y definir una lista de posibles candidatos. A tres meses de eso, la prensa trasandina pone a Cencosud, la cadena Coto y al grupo local De Narváez en la lista corta de interesados de un proceso que, de todos modos, podría tardar meses.

Alguien que conoce la discusión interna de Cencosud asegura que Carrefour Argentina es un activo que les interesa y que se está explorando el negocio. La compañía de los Paulmann preparará ahora una oferta vinculante.

Pero ¿qué es Carrefour en Argentina para que Cencosud ponga sus ojos en ella?

Al otro lado de la cordillera, Carrefour cuenta con un total de 706 puntos de venta, cifra que alcanzó recién hace un mes cuando anunció la compra de la cadena de supermercados Super A, que le agregó 16 supermercados en la provincia de Mendoza, sin detallar el precio.

La compañía francesa opera con 17 mil empleados en cuatro distintos formatos: en hipermercados tiene 81 locaciones marca Hiper, 94 supermercados Market, 34 locales mayoristas Maxi y 497 tiendas de conveniencia Express, su formato por lejos más replicado. Su proyección anual de ventas ronda los US$ 6 mil millones. A junio, según su informe trimestral, acumulaba ingresos por US$ 2.345 millones. Aunque no declaró utilidades, el año pasado sí informó una pérdida de US$ 220 millones en Argentina, pese a haber elevado sus ingresos por ventas, aunque con menor volumen.

El negocio de supermercados de Cencosud en ese país, en tanto, cuenta con 307 tiendas, menos de la mitad que Carrefour, con 21 mil trabajadores (4 mil más que la francesa). Opera en tres formatos y marcas distintas: 34 hipermercados, 245 supermercados y 28 mayoristas (cash & carry), con los nombres Jumbo, Disco, Vea (supermercados de descuentos), Makro y Basualdo. Estas dos últimas mayoristas las incorporó recién en enero de este año, al cerrar su adquisición. El grupo chileno no tiene tiendas de conveniencia.

En el primer semestre, Cencosud registró ventas por el equivalente a 1,24 billones de pesos (US$ 1.329 millones) en el negocio supermercadista en Argentina, o sea, el 15% de las ventas totales del grupo de US$ 8.590 millones o el 75% de las ventas de Cencosud en Argentina, donde además posee negocios de tiendas de mejoramiento del hogar Easy, de centros comerciales y servicios financieros. Las ventas supermercadistas de Cencosud representaron un alza nominal del 38% respecto a un año atrás, considerando la inflación en ese país que en el periodo llegó al 39,4%. La compañía no detalla utilidades en este negocio.

“La última línea en supermercados son sumamente exiguas, por lo que siempre estás expuesto a caer en pérdida. Si te apalancas mucho, el peligro es que si frenas, esa carga que llevas se te viene y te aplasta”, explica gráficamente Guillermo D’Andrea, profesor del IAE Business School de Buenos Aires y fundador de la consultora de retail GD Consulting, quien se hace eco de las apuestas en Argentina que apuntan a Cencosud como el principal candidato a quedarse con Carrefour.

Según calculan expertos trasandinos a partir de sus ventas, Carrefour tiene una participación de mercado del orden del 25% en supermercados en Argentina y Cencosud ha declarado que posee un 17,5%. Coto, la otra cadena en la disputa por Carrefour, propiedad de Alfredo Coto, ostenta en torno al 18%, comparable a la empresa chilena.

Más atrás se ubican La Anónima, una cadena que nació y se hizo fuerte en el sur argentino, propiedad de Federico Braun, con 162 locales, y Changomás, de Francisco De Narváez, que suma 92 locales tras la compra de los activos que dejó Walmart cuando salió de Argentina en noviembre de 2020.

Aunque a estas dos últimas compañías se les ha señalado como interesadas en Carrefour, especialistas que conocen del retail argentino creen que La Anónima no estaría interesada y que a De Narváez le podría quedar muy grande el paquete, por lo que podría acceder sólo a parte.

Ojo con la deuda

El ratificado interés de Cencosud por la unidad de Carrefour en Argentina y la posibilidad de que ya haya hecho una oferta por ella tiene al mercado chileno atento, aplicando modelos y sacando cálculos para definir si es o no una buena idea, sopesando el impacto en sus finanzas de un eventual crecimiento operacional inorgánico enorme, pero con un alza en su deuda.

Es más, las clasificadoras de riesgo tienen un ojo puesto en sus niveles de apalancamiento, que lo observan sensible de abordar para una adquisición de este tamaño.

Porque en Argentina calculan que los valores que se manejan por los activos de Carrefour rondan entre los US$ 800 millones y US$ 1.000 millones, equivalente a entre seis y ocho veces su Ebitda (flujo de caja operacional, medido como sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización), según La Nación.

“Cencosud no cuenta con mucho colchón (margen de seguridad o capital de reserva) según su perfil crediticio actual para absorber una transacción importante financiada con deuda, aunque en ese caso necesitaríamos saber cómo se podría desapalancar (reducir su deuda)”, dijo la analista senior de la agencia Moody’s Sandra Beltrán, desde México.

A junio del 2025, la deuda financiera neta de Cencosud llegó a $ 4,9 billones (US$ 5.235 millones), lo que equivale a casi siete veces su Ebitda ajustado de US$ 795 millones y representa un leverage neto (deuda financiera neta más pasivos por arriendos/Ebitda) de 3,2x y leverage bruto (deuda bruta menos caja y activos financieros/Ebitda) de 3,6x.

Pero no sólo la deuda se observa como un problema. También hay elementos macroeconómicos y regulatorios que ponen interrogantes sobre la eventual adquisición.

“Argentina (Caa1 estable) expone a la compañía al riesgo soberano, dada la larga historia del país de crecimiento económico volátil, inflación alta e incontrolable y frecuentes shocks económicos y cambiarios. Por lo tanto, un aumento significativo en la exposición de Cencosud a Argentina sería negativo para el crédito”, agregó Beltrán, de Moody’s.

“No se debe desconocer que las nuevas inversiones se estarían generando en una locación con un contexto económico complejo y con menor clasificación de riesgo que el resto de sus inversiones”, concordó un informe de la clasificadora Humphreys.

Es más, en términos operacionales, las tendencias de consumo en Argentina han ido variando, con tickets promedio que caen, pues aquella imagen de carros llenos por la compra del mes se ven cada vez menos. “Los hipermercados son cada vez más difíciles de sacarles el jugo, porque la gente está más dedicada a la compra chica de consumo inmediato. Además, con la actual crisis, con una economía restringida, la gente se fija mucho más en lo que gasta”, comenta D’Andrea.

Humphreys, sin embargo, considera que Cencosud cuenta “con una posición financiera sólida que le permitiría evaluar una adquisición como la de Carrefour en Argentina, considerando su historial de compras exitosas en la región, una generación de Ebitda robusta y un nivel de apalancamiento razonable”.

Efectivamente, Cencosud ha hecho apuestas billonarias exitosas. La última fue la del 67% de la cadena estadounidense The Fresh Market en 2022 en US$ 676 millones, que en agosto pasado elevó al 100% pagando otros US$ 295 millones. Antes fueron la de Bretas en Brasil en 2010 por US$ 800 millones y la más grande de todas fue a la misma contraparte de hoy, Carrefour en Colombia por US$ 2.625 millones en 2012.

Pero D’Andrea llama la atención que Carrefour no es una operación tan saludable: “Carrefour viene de pérdidas. Entonces, estoy comprando un enfermo, que tiene activos, pero que está enfermo. Si yo fuera Cencosud, no me lanzaría aún a comprar nada. En un país donde no se ve claro el rumbo, hay que ser muy, muy bueno gestionando para que te vaya bien”, advirtió.

Y hay otro desafío relevante que es la significativa concentración que el grupo chileno podría alcanzar en el mercado de retail argentino, con más del 40%, “lo que obligaría a revisar la viabilidad desde la perspectiva de competencia y segmentación territorial”, dijo Humphreys.

Es más, Guillermo D’Andrea, del IAE Business School, anticipa que de todas maneras los otros actores del sector reclamarán ante el organismo antimonopolios, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ante la amenaza que significaría este gigante.

Lo que dice el mercado

Desde que se empezó a hablar de Cencosud como participante del proceso de venta de Carrefour Argentina hace alrededor de un mes, la acción de la compañía chilena ha ido a la baja. Si el 1 de septiembre estaba en $ 3.068, el viernes 3 de octubre cerró en $ 2.740, con una baja acumulada del 10,7%, mientras que el índice Ipsa de la Bolsa de Santiago ha bajado sólo un 0,36%.

Los agentes de Bolsa tienen opiniones diversas respecto a la oportunidad y la capacidad que tiene Cencosud de abordar un negocio de estas dimensiones. Pero todos ponen un ojo en su impacto en la deuda.

“Sin duda es un riesgo, mas aún si es Argentina, dado que para mi aún tiene el ‘título’ de apuesta, que tiene todo por aportar si resultan bien las cosas para (el presidente de Argentina, Javier) Milei”, comenta Cristián Araya, estratega de CASA Wealth Management.

Araya resalta el hecho de que el servicio de la deuda de Cencosud (medido por Ebitda/gastos financieros) es del orden de 4x, que si bien es alta, se mantiene saludable dado que la operación del grupo genera suficiente caja para soportarla. Pero con una adquisición así, financiada sólo con deuda, sus números empeorarían a casi 5x, lo que es riesgoso.

“No creo que (el mercado) lo tome muy positivo, en el sentido de que, por más que sea una oportunidad estratégica, hoy los inversionistas están buscando más flujo, mayor visibilidad en las operaciones y rentabilidad en sus inversiones que comenzar a sembrar nuevamente”, admite el gerente de inversiones de Nevasa, Jorge García.

Lee también:

Más sobre:CencosudCarrefourAdquisiciónArgentinaRetailNegociosPulso

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Mujer muere atropellada en Autopista Costanera Norte tras cruzar baranda

Tras persecusión con helicóptero: detienen a cuatro jóvenes por encerrona en Pudahuel

Matías Acevedo: “Hoy el mercado no le cree a las proyecciones de Hacienda”

Amazon Web Services explica su apuesta por Chile

Jorge Rodríguez: “En ningún caso el accionar de un solo gobierno es lo que nos ha llevado a esto”

El centenario que preocupa a Perú

Lo más leído

1.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

2.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

3.
FBI desmantela presunta red de lavado de dinero vinculada a los hijos de Nicolás Maduro

FBI desmantela presunta red de lavado de dinero vinculada a los hijos de Nicolás Maduro

4.
La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

5.
“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, domingo 5 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 5 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Mujer muere atropellada en Autopista Costanera Norte tras cruzar baranda
Chile

Mujer muere atropellada en Autopista Costanera Norte tras cruzar baranda

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Tras persecusión con helicóptero: detienen a cuatro jóvenes por encerrona en Pudahuel

Cencosud va por Carrefour: Una apuesta ambiciosa y arriesgada
Negocios

Cencosud va por Carrefour: Una apuesta ambiciosa y arriesgada

Matías Acevedo: “Hoy el mercado no le cree a las proyecciones de Hacienda”

Amazon Web Services explica su apuesta por Chile

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025
Tendencias

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Cuál es la “mejor característica nueva” que puede hacer ChatGPT por ti, según un experto en tecnología

El milagro Lemoine: la historia tras la llegada del técnico que cambió para siempre el destino de los Cóndores
El Deportivo

El milagro Lemoine: la historia tras la llegada del técnico que cambió para siempre el destino de los Cóndores

El día en que Alexis Sánchez estuvo a un paso de volver al Barcelona

Las otras métricas de la Roja Sub 20 que complican a Nicolás Córdova en el Mundial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena
Cultura y entretención

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Ori Goldberg, analista israelí: “El plan de Trump para Gaza es malo para todos los implicados, incluyendo a Israel”
Mundo

Ori Goldberg, analista israelí: “El plan de Trump para Gaza es malo para todos los implicados, incluyendo a Israel”

Brasil investiga al menos otras 13 muertes por consumo de alcohol adulterado tras un repunte de casos

Ordenan liberar a hombre detenido por ICE que estuvo 37 días esposado y con una pierna fracturada en hospital de EE.UU.

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia