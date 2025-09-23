SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Venta de Carrefour en Argentina atrae a operadores y fondos de inversión: Cencosud sería uno de los interesados

De las siete ofertas no vinculantes presentadas por los activos de Carrefour en Argentina, tres provendrían de operadores supermercadistas presentes en el país trasandino, entre ellos Cencosud, reportó la prensa transandina. El grupo Cencosud está en ese país desde hace más de cuatro décadas y hoy aporta casi el 20% de sus ingresos.

Paulina OrtegaPor 
Paulina Ortega
Venta de Carrefour en Argentina atrae a Cencosud

La empresa chilena de retail fundada por Horst Paulmann, Cencosud, apuntaría a fortalecer aún más su presencia en Argentina y estaría participando en el proceso de compraventa de uno de sus principales competidores en el país trasandino: la firma francesa Carrefour, según reportó la prensa argentina.

Carrefour es la cadena de mayor presencia a nivel nacional en Argentina. La multinacional tiene presencia en dicho país desde 1982 y cuenta con más de 680 tiendas, entre hipermercados y supermercados, locales express y mayoristas, distribuidas en casi la totalidad de las provincias del país, de acuerdo al medio La Nación.

Sus ventas rondan los US$6.000 millones anuales.

El medio argentino dice que el Deutsche Bank, quien gestiona la venta de Carrefour en ese país, ha recibido siete ofertas no vinculantes para participar del proceso de búsqueda de un nuevo socio y un nuevo dueño para la cadena. Entre estas, se habrían presentado tres operadores que ya tienen presencia en el negocio supermercadista argentino, y otras cuatro de fondos de inversiones locales y extranjeros que buscan ingresar a la industria.

Por el lado de los fondos de inversión en el proceso se encontraría el fondo local Sophia Capital, el operador electrónico argentino Newsa y el fondo estadounidense Klaff Realty que opera la marca Tienda Inglesa en Uruguay, afirmó el reporte de La Nación. A ellos se suma el holding económico peruano Intercorp, un grupo económico con presencia en distintos sectores económicos, uno de los cuales es el retail: en Perú opera a través de su sociedad Inretail los negocios de supermercados, farmacias y shopping center. En Chile, el grupo tiene Cineplanet y compró la cadena Erbi, para ingresar en el hard discount.

Venta de Carrefour en Argentina atrae a Cencosud BENOIT TESSIER

En las cadenas supermercadistas interesadas con precencia en Argentina, La Nación menciona a Coto, una empresa familiar cuyo interés está enfocado en los hipermercados; Grupo de Narváez (GDN) dueño de Changomás, que adquirió en el 2020 las operaciones de Walmart cuando la multinacional abandonó Argentina; y el grupo Cencosud.

De acuerdo a La Nación, Deutsche Bank Coto, De Narváez y Cencosud tendrían la delantera, en un proceso que seguirá con el due diligence, donde los candidatos podrán revisar el estado de la empresa antes de presentar ofertas vinculantes. La lista corta se definiría en las próximas horas.

Cencosud sigue apostando por Argentina

Cuando Horst Paulmann decidió expandir su negocio más allá de la frontera, decidió partir por Argentina, el país al que su familia arribó en Sudamérica al emigrar de Alemania en 1948 y donde vivió el fundador hasta los 15 años. Pese a los vaivenes de la economía argentina, y los efectos negativos que ha tenido en los resultados de la empresa, para Paulmann nunca fue la opción vender sus operaciones en ese país, al que llegó a comienzos de los años ochenta.

Actualmente, de los seis países en los que Cencosud tiene presencia, Argentina es el más relevante en los ingresos percibidos por la empresa, con el 19,7% del total, equivalente a US$3.446 millones a junio del 2025, versus un 44,3% de Chile con US$7.741 millones.

La memoria del 2024 de Cencosud muestra que al cierre de dicho año Cencosud era el tercer actor más relevante en el segmento de supermercados en Argentina, con una participación de 17,5%. Esto, con tres marcas presentes en el país trasandino: Jumbo, Disco, y Vea. Este año contará adicionalmente con la participación de mercado de Makro y Basualdo, adquiridas a finales de enero en US$122 millones.

Venta de Carrefour en Argentina atrae a Cencosud

En total, la firma tenía un total de 307 supermercados en Argentina hasta el cierre del año pasado, siendo el país donde más ha desarrollado el segmento, puesto que en Chile tiene 287 tiendas, 20 menos que en el país trasandino.

Profesionales que conocen el grupo chileno afirman que Horst Paulmann siempre tuvo un interés particular por las operaciones de Carrefour en Argentina, algo que podría haber sido heredado a sus hijos, la generación que ahora debe hacerse cargo de Cencosud, luego de la muerte del fundador en marzo de este año.

Sin embargo, las mismas fuentes apuntan a que esta transacción significaría recursos importantes, mucho mayores a lo desembolsado para la compra de Makro y Basualdo, poniendo una alta presión financiera en un mercado de alto riesgo.

En 2012 Cencosud compró las operaciones de Carrefour en Colombia, por un total de US$2.500 millones de esta época, en un proceso en el cual compitió con Falabella y la gigante estadounidense Walmart.

Lee también:

Más sobre:RetailEmpresasNegociosCencosudCarrefour

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden

Director de Fonasa y segunda licitación que lanzarán para crear nueva modalidad: “Hemos hecho todo para que esto sea exitoso”

Casi 14 mil subsidios a la tasa para compra de viviendas nuevas ya han sido aprobados por bancos y solicitudes siguen subiendo

BCG: Medios de pago en Chile subirán a un ritmo de 8% anual y en América Latina crecerán al doble que el mundo

Declaración de Rincón a favor de regularización de inmigrantes genera desmarques en Chile Vamos

Escándalo en el Registro Civil: detienen a altas funcionarias que planificaron robo

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

3.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

5.
Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

Declaración de Rincón a favor de regularización de inmigrantes genera desmarques en Chile Vamos
Chile

Declaración de Rincón a favor de regularización de inmigrantes genera desmarques en Chile Vamos

Escándalo en el Registro Civil: detienen a altas funcionarias que planificaron robo

La silenciosa carrera para buscar al policía más influyente que debutará en el Ministerio de Seguridad

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden
Negocios

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden

Director de Fonasa y segunda licitación que lanzarán para crear nueva modalidad: “Hemos hecho todo para que esto sea exitoso”

Casi 14 mil subsidios a la tasa para compra de viviendas nuevas ya han sido aprobados por bancos y solicitudes siguen subiendo

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.
Tendencias

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué es la leucovorina, el medicamento que podría tratar el autismo, según Estados Unidos

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble
El Deportivo

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble

Repasa la caída en casa del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ante Villarreal

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. River Plate por la Copa Libertadores

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes
Cultura y entretención

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes

Muere a los 87 años la emblemática actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano

“NINA”: Llega a Teatro UC obra estrenada hace casi un siglo que aborda la reivindicación de la mujer

Trump se reúne con Milei y le entrega fuerte apoyo: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”
Mundo

Trump se reúne con Milei y le entrega fuerte apoyo: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”

Trump afirma que ahora cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia

Acusan al padre de Elon Musk de abusar sexualmente de sus propios hijos e hijastros

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?