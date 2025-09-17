Cencosud consolida su presencia en EE.UU. y ahora ya tiene el 100% de The Fresh Market

Cencosud informó que concretó la compra a AP VIII Pomegranate Holdings, ligado al fondo Apollo, del 33% de las acciones de The Fresh Market Holdings que aún no eran de su propiedad, con lo que ahora posee la totalidad de la cadena de supermercados estadounidense.

La operación, que había sido anunciada a fines de agosto, se valorizó en US$295 millones.

Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF), el holding chileno de retail, controlado por la familia Paulmann, señaló que “con esta misma fecha, habiéndose cumplido la totalidad de las condiciones contempladas en el acuerdo de compraventa para la materialización y cierre de la operación y, específicamente, la recepción de los contratos de compraventa debidamente firmados por la totalidad de los titulares de acciones y opciones para la adquisición de acciones de Total Fresh Market Holdings se ha dado inicio al pago del precio acordado”.

Agregó que “en virtud de lo anterior, y habiéndose producido el cierre de la operación descrita, Cencosud ha alcanzado así el control del 100% de las acciones de Total Fresh Market Holdings”.

La compañía, fundada en Carolina del Norte, cuenta con 172 tiendas en Estados Unidos.

La semana pasada Cencosud colocó dos nuevas series de bonos en el mercado local, por un monto total de UF 7,5 millones, equivalente a unna recaudación de más de US$300 millones y la compañía informó que los recursos se utilizarían para financiar la compra de la cadena estadounidense.