Cencosud anuncia adquisición del 100% de las acciones de The Fresh Market

El holding alcanzó un acuerdo para quedarse con la totalidad de la cadena estadounidense, que cuenta con 172 tiendas y sede en Carolina del Norte.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

Cencosud informó este viernes que llegó a un acuerdo con AP VIII Pomegranate Holdings, ligado al fondo Apollo, para adquirir el 33% de las acciones de The Fresh Market Holdings (TFM) que aún no eran de su propiedad. Con esta operación, valorizada en US$ 295 millones, la compañía chilena de retail pasará a controlar el 100% de la cadena de supermercados estadounidense.

El gerente general de Cencosud, Rodrigo Larraín, señaló que la transacción “marca un hito relevante en la estrategia de fortalecer la presencia en el mercado estadounidense” y permitirá avanzar en la integración de TFM a las operaciones del grupo.

El cierre de la compra está sujeto a condiciones habituales en este tipo de operaciones, entre ellas la firma de contratos de compraventa por parte de todos los accionistas de TFM.

The Fresh Market, fundada en Carolina del Norte, cuenta con 172 tiendas en Estados Unidos y ha sido reconocida durante cuatro años consecutivos como el “Mejor Supermercado” del país norteamericano, según USA Today.

