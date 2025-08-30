SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Presupuesto 2026: Hacienda fija PIB tendencial en 2,6% y cobre sobre US$4 la libra

Los economistas consideran “optimista” la estimación de PIB tendencial que se fijó.

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso
31 Octubre 2023 Fachada Ministerio de Hacienda Foto: Andres Perez Andres Perez

Son dos variables claves para la elaboración del presupuesto 2026, ya que con esos datos se permite determinar el espacio para el alza del gasto público. Se trata del PIB tendencial y precio del cobre de largo plazo.

El Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) informó que, a partir de las estimaciones entregadas por los 20 especialistas que integraron el Comité Consultivo del PIB no minero tendencial este año, se calculó una tasa de crecimiento del parámetro de 2,6% anual para 2026 y de 2,1% para el promedio entre 2026 y 2030.

“El crecimiento del parámetro para el próximo año está por sobre el 2,2% considerado para el Presupuesto 2025″, resaltó la cartera en un comunicado. Además, la cifra se ubicó por sobre las proyecciones que dijeron los miembros del comité consultados por Pulso durante este mes. Las cifras proyectadas para el PIB tendencial para el Presupuesto de 2026 fluctuaron entre 2,2% y 2,4%. Esto considerando el proceso de revisión que hace Hacienda con sus ajustes metodológicos.

Sobre la proyección para el cobre, el gobierno informó que la estimación del balance cíclicamente ajustado de 2026 es de US$4,38 la libra, en moneda del mismo año. Este valor está por sobre los US$4,09 la libra (en moneda de 2025) contemplados para formular el Presupuesto 2025.

Los economistas consideran “optimista” la estimación de PIB tendencial que se fijó.

“Es un cambio muy fuerte en el PIB tendencial para 2026 y por ello no lo comparto. Pero esto significa que habrá más ingresos estructurales para gastar, tanto por el PIB y Cobre”, afirma Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos. El también académico de la Universidad de Los Andes calculó que el 2026 el erario fiscal tendrá US$1.000 millones extras.

Cristina Torres, académica de la USS, plantea que “si bien esto entrega un espacio de crecimiento, este debiera acotarse considerando que este año como base, no tendremos resultados positivos. El escenario vigente igualmente invita a usar este parámetro de forma conservadora”.

Mientras que Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP, dice que “nuestra estimación preliminar es un alza del gasto en términos reales en torno a 2% anual entre 2026 vs. 2025”.

El costo de los aranceles a la economía de Estados Unidos Oliver Llaneza Hesse

Ejecución

La Dipres también informó que la ejecución fiscal de julio. En ese reporte se muestra que los ingresos totales del Gobierno Central aceleraron el tranco. Si en mayo los ingresos subieron solo 0,3% y en junio cayeron 3,2% ahora, en julio tuvieron un repunte de un 19,4% real anual. De esta manera, los ingresos acumulan un crecimiento de 6,3% en los primeros siete meses del año, impulsados fundamentalmente por un incremento de 7,7% en los ingresos tributarios totales.

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, destacó que “de la mano de las mejores perspectivas generales de la economía, durante los primeros siete meses de este año hemos observado un buen desempeño de los ingresos fiscales, particularmente de los tributarios al comparar con igual período del año anterior. Esto es

reflejo de las diversas acciones que han apuntado a garantizar la sostenibilidad fiscal a través de una base tributaria sólida, dentro de lo que destaca particularmente la recaudación que estamos observando gracias al royalty a la Minería".P

Más sobre:Presupuesto 2026Erario FiscalHacienda

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Motociclista falleció tras ser chocado por vehículo menor en Maipú: auto terminó incrustado en una casa

Reseña de libros: de Monika Kim a Gabriela Mistral

Doble homicidio en Cerro Navia: una de las víctimas corresponde a “Baby Bandito”, ejecutor del “robo del siglo” en 2014

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Desempleo se aleja del 9%, pero la creación de puestos de trabajo formales es la menor desde la pandemia

Casaideas vuelve a crecer, de tres en tres

Lo más leído

1.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

2.
Rusia muestra su “solidaridad” con Venezuela ante las “amenazas” de EE.UU.

Rusia muestra su “solidaridad” con Venezuela ante las “amenazas” de EE.UU.

3.
Contraloría revela que Puente Alto, Maipú y La Florida son las que recibieron más recursos del Fondo Común Municipal

Contraloría revela que Puente Alto, Maipú y La Florida son las que recibieron más recursos del Fondo Común Municipal

4.
Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

5.
Suprema complica al fiscal Valencia: ordena investigar si reunión con Chadwick y Hermosilla se ajustó a Ley de Lobby

Suprema complica al fiscal Valencia: ordena investigar si reunión con Chadwick y Hermosilla se ajustó a Ley de Lobby

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Burnley por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Burnley por TV y streaming

Temblor hoy, sábado 30 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 30 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver el Superclásico de Colo Colo vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver el Superclásico de Colo Colo vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Motociclista falleció tras ser chocado por vehículo menor en Maipú: auto terminó incrustado en una casa
Chile

Motociclista falleció tras ser chocado por vehículo menor en Maipú: auto terminó incrustado en una casa

Doble homicidio en Cerro Navia: una de las víctimas corresponde a “Baby Bandito”, ejecutor del “robo del siglo” en 2014

Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Burnley por TV y streaming

Economía del cuidado: El 25% del PIB chileno ampliado que sigue invisible
Negocios

Economía del cuidado: El 25% del PIB chileno ampliado que sigue invisible

Desempleo se aleja del 9%, pero la creación de puestos de trabajo formales es la menor desde la pandemia

Presupuesto 2026: Hacienda fija PIB tendencial en 2,6% y cobre sobre US$4 la libra

Robert Seamans, experto en Inteligencia Artificial: “La IA es un chivo expiatorio fácil para los cambios que están ocurriendo”
Tendencias

Robert Seamans, experto en Inteligencia Artificial: “La IA es un chivo expiatorio fácil para los cambios que están ocurriendo”

“Puro teatro”: los venezolanos que continúan su rutina diaria en medio del conflicto con Estados Unidos

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago

Juvenal Olmos reclama la placa por el primer gol en San Carlos y destaca el de Zampedri: “Tuvo similitudes con el mío”
El Deportivo

Juvenal Olmos reclama la placa por el primer gol en San Carlos y destaca el de Zampedri: “Tuvo similitudes con el mío”

El apoyo clave para el resurgimiento de Lucas Assadi, la nueva figura de la U

Matías Palavecino, la figura del líder del fútbol chileno: “Desde la tercera fecha dicen que Coquimbo se va a caer”

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Reseña de libros: de Monika Kim a Gabriela Mistral
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Monika Kim a Gabriela Mistral

Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

Un origen humilde, una renuncia fallida y un vínculo con Arturo Prat: las revelaciones de la biografía de Manuel Montt

El escándalo que sacude a Milei: coimas, audios y la sombra de su hermana Karina
Mundo

El escándalo que sacude a Milei: coimas, audios y la sombra de su hermana Karina

Los motivos de Trump tras el despliegue militar de EE.UU. cerca de Venezuela

Jueza bloquea la ampliación de competencias en las deportaciones “express” de Trump

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”