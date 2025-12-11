CEO de AMSA, Iván Arriagada, es elegido como presidente del directorio del Consejo Internacional de Minería y Metales

El presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, fue elegido nuevamente como presidente del directorio del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés), en reemplazo del CEO de Newmont, Tom Palmer.

El ejecutivo fue el primer chileno y el único latinoamericano que ha sido seleccionado para liderar el ICMM, una organización que agrupa a 26 empresas mundiales, según informó Antofagasta Minerals en un comunicado.

“Estoy contento de volver a presidir el ICMM por otros dos años. Durante mi periodo anterior, entre 2022 y 2024, logramos grandes avances en varias áreas, incluidas las normas para implementar las mejores prácticas en la gestión y la información sobre los depósitos de relaves mineros y la iniciativa que busca acordar estándares comunes para el desarrollo responsable de la industria. Espero asumir otro período productivo al frente del ICMM, trabajando estrechamente con su presidente ejecutivo, Rohitesh Dhawan y el resto del equipo del ICMM,” señaló Arriagada e un comunicado.

Según detalló la empresa, la misión del presidente del directorio es impulsar al consejo en su propósito de liderar mediante la colaboración para mejorar la contribución de la minería y los metales al desarrollo sustentable, con la visión de un mundo seguro mediante la producción responsable.

El presidente ejecutivo del ICMM, Rohitesh Dhawan, expresó estar contento de volver a trabajar con Arriagada.

En la foto: Rohitesh Dhawan.

“Me complace dar la bienvenida a Iván nuevamente como presidente del ICMM. Su anterior liderazgo dejó un fuerte legado, con importantes avances en varias materias relacionadas con el desempeño sustentable de la industria minera como el nuevo Estándar Global de Relaves y el comienzo del desarrollo de un nuevo Estándar Consolidado de desempeño para la Industria Minera. No tengo ninguna duda de que Iván seguirá ofreciendo un liderazgo sólido mientras implementamos nuestra estrategia para 2025 y más allá”, señaló Dhawan.

“Es un momento emocionante para ICMM, y esperamos seguir avanzando en nuestro objetivo de convertir la minería responsable en el estándar de la industria”, agregó.

Asimismo, Arriagada comentó que “en Antofagasta nuestro propósito es desarrollar minería para un futuro mejor y para ello nos parece importante aportar al desarrollo responsable de nuestra industria a nivel global. A través del liderazgo en ICMM, podemos contribuir con este objetivo”.