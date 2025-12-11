VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    CEO de AMSA, Iván Arriagada, es elegido como presidente del directorio del Consejo Internacional de Minería y Metales

    El ejecutivo fue el primer chileno y el único latinoamericano que ha sido seleccionado para liderar el ICMM, una organización que agrupa a 26 empresas mundiales.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Iván Arriagada, CEO de Antofagasta Minerals. Foto: Andres Perez Andres Perez

    El presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, fue elegido nuevamente como presidente del directorio del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés), en reemplazo del CEO de Newmont, Tom Palmer.

    El ejecutivo fue el primer chileno y el único latinoamericano que ha sido seleccionado para liderar el ICMM, una organización que agrupa a 26 empresas mundiales, según informó Antofagasta Minerals en un comunicado.

    “Estoy contento de volver a presidir el ICMM por otros dos años. Durante mi periodo anterior, entre 2022 y 2024, logramos grandes avances en varias áreas, incluidas las normas para implementar las mejores prácticas en la gestión y la información sobre los depósitos de relaves mineros y la iniciativa que busca acordar estándares comunes para el desarrollo responsable de la industria. Espero asumir otro período productivo al frente del ICMM, trabajando estrechamente con su presidente ejecutivo, Rohitesh Dhawan y el resto del equipo del ICMM,” señaló Arriagada e un comunicado.

    Según detalló la empresa, la misión del presidente del directorio es impulsar al consejo en su propósito de liderar mediante la colaboración para mejorar la contribución de la minería y los metales al desarrollo sustentable, con la visión de un mundo seguro mediante la producción responsable.

    El presidente ejecutivo del ICMM, Rohitesh Dhawan, expresó estar contento de volver a trabajar con Arriagada.

    En la foto: Rohitesh Dhawan.

    “Me complace dar la bienvenida a Iván nuevamente como presidente del ICMM. Su anterior liderazgo dejó un fuerte legado, con importantes avances en varias materias relacionadas con el desempeño sustentable de la industria minera como el nuevo Estándar Global de Relaves y el comienzo del desarrollo de un nuevo Estándar Consolidado de desempeño para la Industria Minera. No tengo ninguna duda de que Iván seguirá ofreciendo un liderazgo sólido mientras implementamos nuestra estrategia para 2025 y más allá”, señaló Dhawan.

    “Es un momento emocionante para ICMM, y esperamos seguir avanzando en nuestro objetivo de convertir la minería responsable en el estándar de la industria”, agregó.

    Asimismo, Arriagada comentó que “en Antofagasta nuestro propósito es desarrollar minería para un futuro mejor y para ello nos parece importante aportar al desarrollo responsable de nuestra industria a nivel global. A través del liderazgo en ICMM, podemos contribuir con este objetivo”.

    Más sobre:Antofagasta MineralsEjecutivosIván ArriagadaMinería

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Franco Parisi y segunda vuelta presidencial: “Lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile”

    Alcalde de Vichuquén lamenta impacto en el turismo por contaminación del lago y acusa “inactividad” de autoridades

    Cochilco proyecta histórica inversión minera en el país para la próxima década

    Felipe Berríos: “Hay un grupo dentro de la Compañía de Jesús que tiene otras motivaciones contra mí”

    María Corina Machado afirma que volverá a Venezuela lo antes posible: “No depende de la salida o no del régimen”

    Mueren madre y sus dos hijas en incendio que afectó vivienda en Osorno: inmueble quedó con destrucción total

    Lo más leído

    1.
    Norma de la Superintendencia de Pensiones que regula creación de nuevas AFP genera división entre posibles interesados

    Norma de la Superintendencia de Pensiones que regula creación de nuevas AFP genera división entre posibles interesados

    2.
    La desigualdad mundial “persiste en niveles extremadamente altos” y Chile muestra una baja sostenida desde 2014

    La desigualdad mundial “persiste en niveles extremadamente altos” y Chile muestra una baja sostenida desde 2014

    3.
    Paramount comienza a retirarse: disminuye el capital de Chilevisión en US$ 25 millones

    Paramount comienza a retirarse: disminuye el capital de Chilevisión en US$ 25 millones

    4.
    Entel anunció a Carlos Hurtado Rourke como nuevo director de la compañía

    Entel anunció a Carlos Hurtado Rourke como nuevo director de la compañía

    5.
    Trama bielorrusa: millonario juicio entre Codelco y Movitec se enreda por designación de nuevo árbitro

    Trama bielorrusa: millonario juicio entre Codelco y Movitec se enreda por designación de nuevo árbitro

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    Caravana Navideña Coca Cola en Viña del Mar: este es el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Viña del Mar: este es el recorrido y horario

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Franco Parisi y segunda vuelta presidencial: “Lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile”
    Chile

    Franco Parisi y segunda vuelta presidencial: “Lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile”

    Alcalde de Vichuquén lamenta impacto en el turismo por contaminación del lago y acusa “inactividad” de autoridades

    Felipe Berríos: “Hay un grupo dentro de la Compañía de Jesús que tiene otras motivaciones contra mí”

    CEO de AMSA, Iván Arriagada, es elegido como presidente del directorio del Consejo Internacional de Minería y Metales
    Negocios

    CEO de AMSA, Iván Arriagada, es elegido como presidente del directorio del Consejo Internacional de Minería y Metales

    Cochilco proyecta histórica inversión minera en el país para la próxima década

    Quién es Henrique Braun, el formado en Brasil y próximo hombre fuerte de Coca-Cola Company

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)
    Tendencias

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)

    Cómo EEUU incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, según Trump

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    ¿En qué posición quedó? La Roja femenina cierra el año perdiendo terreno en el ranking FIFA
    El Deportivo

    ¿En qué posición quedó? La Roja femenina cierra el año perdiendo terreno en el ranking FIFA

    Palestino va a la FIFA: dos clubes extranjeros son demandados por los árabes tras no cumplir el pago por la venta de jugadores

    Por su relación con Trump: Gianni Infantino enfrenta denuncia por vulneración a la neutralidad política de la FIFA

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Helloween: los padres del power metal vuelven a Chile para celebrar sus 40 años
    Cultura y entretención

    Helloween: los padres del power metal vuelven a Chile para celebrar sus 40 años

    El gran circo del rock and roll que los Rolling Stones olvidaron

    La historia del olvidado y polémico rol de Argentina en la Guerra del Pacífico

    María Corina Machado afirma que volverá a Venezuela lo antes posible: “No depende de la salida o no del régimen”
    Mundo

    María Corina Machado afirma que volverá a Venezuela lo antes posible: “No depende de la salida o no del régimen”

    Por qué Trump ha indultado a importantes narcotraficantes pese a su retórica antidrogas

    La Fiscalía de Corea del Sur imputa al exministro de Justicia por presunta insurrección por la declaración de la ley marcial

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio