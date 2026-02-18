CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

Marcelo Benítez, CEO de Millicom a nivel mundial, llegó a Chile el mismo día en el que se supo la noticia: que la firma multinacional europea tomaba el control de Telefónica en el país y de su marca Movistar. Desde entonces ha estado interiorizándose del estado de la compañía y estudiando los cambios que buscan realizar.

Millicom se ha hecho con las operaciones de Telefónica en varios países de América Latina, sin embargo, varios descartaron que se interesase por Chile, puesto que sólo había entrado en mercados consolidados, es decir, con menos de tres operadores. Pero la firma, perteneciente al empresario francés Xavier Niel, fue en contra de esa tendencia.

¿Por qué Millicom decidió entrar a Chile? En entrevista con Pulso Benítez dice que “el país es muy atractivo, con una estabilidad macroeconómica muy sólida. Los resultados financieros del país, nivel de deuda, los ratios son muy buenos. Grado de inversión, la inversión extranjera es la más alta de los países grandes de la región. Eso para un inversionista de largo plazo, como nosotros, son señales muy positivas“.

Por otro lado, señala que “conocemos las operaciones de Telefónica y creemos que así como lo hemos hecho en Nicaragua, Panamá, y ahora último Ecuador y Uruguay, creemos que nuestra receta, nuestra estrategia operativa, calza muy bien con las operaciones de Telefónica, porque tiene una posición muy sólida frente a los clientes y nuestra estrategia viene a fortalecer esa posición, pero al mismo tiempo a implementar un plan de eficiencias muy enfocado en lo realmente importante. Y descartando todo lo que es ruido y no agrega valor al cliente”.

Benítez afirma que “este problema de competitividad es de corto plazo, no es de largo plazo. Nosotros venimos a invertir a largo plazo, nosotros venimos a quedarnos”.

“El problema estructural de la industria es que el tráfico crece a una tasa en Chile del 19%, al menos en Movistar, lo cual demanda más inversión en infraestructura, pero la disposición a pagar no crece. Eso solo se cubre con ser extremadamente eficientes y con escala. En la situación en la que estamos, que los cuatro operadores logren ese nivel de rentabilidad y escala resulta una ecuación casi imposible de resolver”, sostiene Marcelo Benítez.

Es que a lo largo de América Latina la tendencia es a la consolidación. El ejecutivo paraguayo recuerda lo que pasó en Brasil y Panamá, donde solía haber cuatro operadores y se redujo recientemente. “El consumidor usa cada vez más (estos servicios), porque su vida es más digital. Pero esperan de los operadores extremada eficiencia y buenos precios”, indica.

Benítez evalúa el mercado chileno así: “Muy competitivo. Creo que hay un claro ganador que es Entel, que realmente lo hace muy bien y tiene una marca muy sólida. Y después somos tres que la estamos remando. Entonces, muy competitivo entre los tres. Así que nosotros lo que pensamos ahora es aplicar nuestra receta que es diferente, porque es mucho más foco en la experiencia de la que había antes y más foco en la eficiencia. Con eso creo que tenemos de sobra para competir”.

“En los demás países hemos competido con jugadores enfocados en precio. Por ejemplo, en Colombia competimos con Wom, y tan mal no fue. En casi en todos los países competimos con Claro y somos número 1 en 6 de los 9 países que teníamos”, añade.

Pero el CEO de Millicom asegura que eso no es a lo que apuestan para instalarse en Chile, “porque eso está fuera de nuestro control. Nuestro modelo de negocios no se basa en eso. Pero yo creo que va a haber una corrección de mercado naturalmente, como hubo en otros países. Me parece que eso sería lo más lógico. Nuestro objetivo principal es rentabilizar a la compañía y aplicar nuestro modelo, y no se basa en ninguna consolidación. Eso sería algo, por supuesto, positivo para la industria y Chile, porque obtendrían operadores mucho más sólidos de inversión a largo plazo”.

Al respecto, el ejecutivo confirmó que en el acuerdo de venta con Telefónica, se estableció que Millicom pagará un monto extra en caso de que exista una concentración de mercado.