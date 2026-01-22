Cevdet Caner, dueño de minera Tres Valles: “Empresa pagará US$500 millones en impuestos en los próximos diez años”

Aunque discreto, es un afamado y polémico empresario austriaco. Aterrizó hace no mucho en el norte del país. Cevdet Caner visitó Chile esta semana para ver una de sus empresas: Minera Tres Valles (MTV). La operación ubicada en la comuna de Salamanca, Región de Coquimbo, y que compró a través de NIU Invest en abril del año pasado.

MTV pasó por distintos dueños e incluso por reorganización judicial. El proyecto recibió una aprobación clave para su operación el pasado 6 de enero: la Coeva de Coquimbo dio su venia a una iniciativa de la firma de US$35 millones que pretende extender la operación de la minera hasta 2037.

La minera tiene tres fuentes de mineral, según explica el gerente general de la minera, Sebastián Cortés: la mina Papomono, la mina Don Gabriel y el poder de compra a pequeños mineros. Las dos operaciones están cerradas, aunque proyectan abrir Papomono entre tres y seis meses más. Don Gabriel se mantendrá cerrada hasta realizar una evaluación económica y técnica.

Caner es un empresario que ha causado polémicas en Europa, particularmente en Alemania. Se le acusó de ser la mente detrás de distintas fusiones y adquisiciones que afectaron a accionistas comunes en el mercado inmobiliario. Sin embargo, luego de distintos procesos judiciales, fue absuelto de todos los cargos por el Tribunal Penal de Viena.

Ahora, Caner tiene la mirada en el norte de Chile. Y revela distintas cifras a nivel local: abultados montos para los próximos diez años, para los cercanos 18 meses, y un cuantioso valor que el Estado podría percibir en unos diez años. Dio a conocer que el capital de la nueva empresa que surgió en septiembre pasado, donde es el mayor accionista, Global Critical Resources Corporation (GCR), cuenta con un capital de US1.500 millones . A través de esta empresa, registrada en Estados Unidos, es que controla la Minera Tres Valles.

¿En qué etapa se encuentra actualmente la Minera Tres Valles?

Caner: Cuando adquirimos Minera Tres Valles hace siete meses, teníamos cien empleados y estaba produciendo 1.000 toneladas cátodos de cobre al año. Tenía un problema medioambiental. Siete meses después no se tiene ninguna deuda. Hemos resuelto el problema medioambiental. Así que ahora tenemos licencia hasta 2040. Hemos duplicado el número de empleados, pasando de 100 a 200. Ahora producimos alrededor de 6.000 toneladas de cátodos de cobre al año. Así que cuando nos volvamos a ver, a finales de este año, espero que tengamos 800 empleos directos. Produciremos 18.000 toneladas de cátodos de cobre al año y estaremos considerando ampliar aún más la mina. Así que diría que ahora estamos en el punto de partida. Ahora estamos entre el 30% y el 40% de donde deberíamos estar a final de año.

"Produciremos 18.000 toneladas de cátodos de cobre al año", proyecta Caner. Minera Tres Valles.

¿Después del 2037 quieren extender el proyecto?

Caner: Ya tenemos datos, información y estrategia que apoyarán 40 años de operaciones. Hoy, la mina subterránea existente que necesita terminarse, donde estamos invirtiendo otros US$35 millones para terminar, tiene menos vida útil. Por eso, planeamos invertir US$1.000 millones en los próximos 10 años, y en los próximos 18 meses, invertiremos US$100 millones. Estas inversiones ayudarán a extender nuestra vida hasta los 40 años.

¿Cuál es el origen de esas inversiones?

Caner: Primero, soy el accionista mayoritario de la sociedad holding y MTV es una filial al 100% de la holding GCR. Así que el dinero hasta ahora ha venido de GCR. MTV seguirá siendo 100% subsidiaria de GCR, así que el dinero vendrá de arriba. Pero también analizaremos otras opciones de financiación a nivel chileno. A medida que la producción crece y el Ebitda vaya en aumento, también veremos cierta financiación directa a nivel local.

A fines de noviembre la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) le formuló ocho cargos a la minera por diferentes procesos. ¿Qué están haciendo para remediar la situación?

Caner: Esta fue una prioridad máxima para nosotros desde el primer día y resolvimos con éxito los problemas medioambientales. Así que ahora tenemos permiso para operar hasta 2040, un periodo muy largo.

Cortés: Efectivamente, hubo una formulación de cargos de la SMA en el período de quiebra básicamente, que fue entre 2020 y 2025. Nosotros asumimos este proyecto, nos hicimos cargo de todos esos hallazgos, incluso durante el periodo de quiebra mucho de eso se fue resolviendo (...) aplicamos un plan de cumplimiento. Ese plan de cumplimiento ya fue presentado a la autoridad, de los cuales prácticamente todos los hallazgos eran más bien de carácter administrativo (...) como decía Mr. Caner, está toda la intención y la voluntad de resolver este asunto. De partida, estamos tranquilos de que no hay impacto ambiental asociado a esto y que se va a resolver prontamente.

"Estamos tranquilos de que no hay impacto ambiental", dijo Cortés. 22.01.2026 Sebastián Cortés Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Global Critical Resources Corporation dio su puntapié inicial por septiembre de 2025, ¿por qué razón?

Caner: Básicamente, hemos creado GCR para consolidar nuestras dos minas, donde somos dueños del 100% en faenas en Botsuana y Chile. También adquiriremos más minas en las mismas jurisdicciones donde operamos, así como en otras jurisdicciones. Necesitábamos una estructura corporativa para poder expandirnos internacionalmente, pero también expandirnos verticalmente en los países. Por eso, hemos elegido la estructura. Ahora mismo, en nuestro vehículo en Chile solo tenemos a MTV. Pero esperamos poder crecer de forma orgánica e inorgánica. Por eso estamos muy interesados en adquirir otras minas en Chile que puedan tener problemas similares a MTV, y podamos solucionar los problemas y escalar el negocio.

Caner: "Hoy tenemos US$1.500 millones en el capital de GCR". 22.01.2026 Cevdet Caner Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

¿Alguna compra para este año?

Caner: Sí, tenemos un par de oportunidades interesantes que nos gustaría explorar. Este año nos verán invertir en más minas en Chile.

¿Algún número de producción?

Caner: No puedo decir cifras, pero creo que deberíamos llegar a 50 mil a 100 mil toneladas de cátodos de cobre al año, con suerte en los próximos 36 meses, quizá más rápido. Esto ocurrirá de forma orgánica e inorgánica.

¿Se ha reunido con el Presidente electo José Antonio Kast?

Caner: Todavía no, pero nos encantaría conocerle y presentarle nuestros planes para Chile. Creo que sí podemos aportar cosas muy buenas porque ya estamos demostrando que nuestro modelo de negocio es muy estratégico y creo que está muy alineado con lo que quiere el nuevo gobierno entrante. Según nuestro entendimiento, las tres cosas que aportaremos a la mesa es capital internacional nuestro, experiencia y enfoque en operaciones para escalar minas pequeñas y medianas y, siempre tienen un impacto positivo en las comunidades que nos rodean como parte de nuestro modelo de negocio. Así que, solo para dar una cifra, nuestra mina, Minera Tres Valles, según nuestro plan de negocio, pagará US$500 millones en impuestos al gobierno en los próximos diez años.