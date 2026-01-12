SUSCRÍBETE POR $1100
    Chile Data Centers tiene una nueva gerente general

    Después de la salida de Catalina Achermann, la firma fichó a Natalia López, la gerente de infraestructura digital de Desarrollo País, quien fue una de las líderes en la formulación el proyecto del cable submarino junto con Google.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Hace poco más de un mes que la primera gerente general de la Asociación Chilena de Data Centers (Chile Data Centers), Catalina Achermann, dejó su cargo. La ejecutiva el noviembre asumió como gerente de regulación estratégica en la empresa de telecomunicaciones Entel, y desde entonces el gremio se mantenía en búsqueda de su reemplazo.

    Chile Data Centers confirmó que su nueva gerente general será Natalia López, quien asumirá el cargo a partir del 1 de febrero. Hasta el momento se desempeña como gerente de infraestructura digital en Desarrollo País, y donde lideró el proyecto del cable submarino Humboldt llevará a cabo en una alianza público privada con Google.

    Natalia López es ingeniera en Información y Control de Gestión de la Universidad de Chile y cuenta con un MBA internacional de la ESERP Digital Business & Law School de Madrid. “Posee más de 15 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones y tecnología, con una trayectoria que combina gestión pública y privada”, destacaron desde Chile Data Centers.

    López se había desempeñado en la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) como jefa del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones (FDT). También cuenta con experiencia en Conaset y la Subsecretaría de Transportes, por el lado público, y Accenture, Telefónica y Entel por el lado privado.

    “Estamos muy entusiasmados con la llegada de Natalia López como nueva gerente general de nuestro gremio. Su liderazgo será clave para potenciar el trabajo que, junto a los socios, hemos venido realizando, fortaleciendo una mirada común en una etapa decisiva para el desarrollo de la industria. Confiamos en que su gestión permitirá articular de mejor manera las prioridades del sector, avanzar en una agenda compartida en materia regulatoria, de capital humano y sostenibilidad, y profundizar el diálogo con las autoridades y las comunidades”, señaló Francisco Basoalto, presidente de la Asociación Chile Data Centers.

    Otros medios han mencionado el nombre de Natalia López como una carta para asumir el mando de la Subsecretaría de Telecomunicaciones en el próximo gobierno de José Antonio Kast, sin embargo, fuentes relacionadas descartan que vaya a tomar dicha responsabilidad.

