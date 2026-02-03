Sudmedica aprueba el plan para la construcción de clínicas en Chile, El Salvador, Perú y Paraguay

Sudmedica, firma nacida en 2017 en Quillota (Región de Valparaíso) y dedicada a la construcción y administración de clínicas, aprobó un plan para construir hospitales privados en Chile, El Salvador, Paraguay y Chile.

Sobre los destinos, la junta de accionistas apuntó a la construcción de hospitales privados en las ciudades de San Salvador (El Salvador), Villa Alemana (Chile), Puerto Montt (Chile), Illapel (Chile), Asunción (Paraguay), Antofagasta (Chile), Lima (Perú), Trujillo (Perú) y Arequipa (Perú). En estos destinos, el primer objetivo es la obtención de los terrenos para los proyectos en dichas zonas.

Así, las iniciativas hospitalarias se centran primero en el San Salvador (El Salvador), Villa Alemana (Chile) y Puerto Montt (Chile). “Los proyectos deben ser actualizados y sensibilizados en el plazo de seis meses”, dijo la firma en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La firma dijo que su proyecto en El Salvador busca “construir un hospital modelo de tamaño grande de alta complejidad, que se proyecta como el más avanzado de Centroamérica”.

La sociedad fundada por el médico cirujano Mauricio Cortés, el ingeniero comercial César Mendoza y el ingeniero civil industrial Ian Couso planteó su plan en el contexto de un contrato con su sociedad matriz Red Médica Sudamericana Inmobiliaria SpA.

En detalle, el plan de financimiento fija un contrato por un valor de US$35.250.000 millones vía el pago del 15% de la utilidad neta inmobiliaria de cada hospital terminado y hasta terminar el pago del crédito a su matriz.

Además, el gerente general, César Mendoza, deberá buscar inversionistas para financiar US$150 millones del plan de nuevos proyectos, “los que se podrán materializar a través de fondos de inversiones, créditos de entidades financieras o emisión de bono”.

“Si se decide la alternativa de financiamiento a través de una emisión de bonos, esta será de preferencia ‘emisión cerrada’ y deberá someterse a votación, en una nueva junta de accionistas”, añadió la empresa.

El plan en el exterior también considera ingresar al mercado bursátil de cada país extranjero y estar inscritos en las entidades regulatorias de las naciones correspondientes, “para ofrecer una mayor transparencia en las operaciones”. En Chile, la firma reporta a la CMF y cotiza en la Bolsa de Comercio de Santiago desde enero del 2025.

Por otro lado, la empresa ya formó las filiales en Villa Alemana, Puerto Montt, El Salvador y Aventus spa, “una empresa de informática, que desarrollará diversas aplicaciones relacionadas con salud, como programas parches para mejoras de maquinaria en salud, aplicaciones para usuarios de internet, programas de administración de hospitales, entre otros”.

La firma también anunció que asumió como subgerente de nuevos negocios Fernando Veloso Urrejola, contador auditor, “experto en riesgo operacional (exfuncionario de KPMG Chile, de Tenpo, entre otros), que tendrá como principal función, monitorear el financiamiento de los futuros proyectos”.

Desde la firma también comentaron que comenzaron “gestiones para desarrollar alianzas estratégicas, con centros médicos y clínicas ubicadas en ciudades que no se encuentran en los puntos geográficos objetivo para la nueva construcción de hospitales privados. Durante el mes de enero, se comenzaron negociaciones presenciales en la ciudad de Iquique, y en el mes de febrero, en la ciudad de Viña del Mar. En algunas de las negociaciones, también se está barajando la posibilidad de que estos centros de salud, ingresen como socios de la matriz”.

A la fecha, la firma cuenta con un proyecto en desarrollo en Quillota de 73 oficinas médicas (box de atención), 7 quirófanos, espacios para servicios de imagenologías que incluirán resonador magnético, rayos X, mamografía, tomografía axial computarizada (TAC) y 4 ecógrafos. Sin embargo, todavía no está en operación.

“Esta clínica, que se proyecta como un centro de mediana-alta y alta complejidad, tendrá un impacto significativo en la región, con la meta de contar con la mayor cantidad de médicos de planta al momento de su apertura”, dice en su página web.