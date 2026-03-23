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    China le pone un tope al precio de las bencinas y el diésel ante escalada por conflicto en Medio Oriente

    La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) agregó que buscará la coordinación de las refinerías de crudo y los distribuidores para organizar de manera más eficiente la producción y el transporte.

     
    China le pone un tope al precio de las bencinas y el diésel. Andres Perez

    El gobierno de China resolvió limitar de manera temporal los precios minoristas de la gasolina y el diésel en el mercado interno como respuesta a la escalada de los precios energéticos internacionales producto del conflicto en Medio Oriente.

    La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) informó este lunes que las medidas se han adoptado para evitar que los ciudadanos tengan que afrontar las consecuencias de la crisis energética y mitigar así el impacto de las fluctuaciones de precios, garantizando la estabilidad de las economías de los hogares chinos, según recoge la agencia de noticias Xinhua.

    En este sentido, la institución china indicó que sin la aplicación de los topes a los combustibles, la gasolina habría aumentado su precio este lunes en 2.205 yuanes (unos US$320) por tonelada y el diésel en 2.120 yuanes (unos US$380) por tonelada. Así, los incrementos han sido de 1.160 yuanes (unos US$168) y 1.115 yuanes (unos US$162) por tonelada, respectivamente.

    Thomas White

    Coordinación con refinerías

    Las autoridades chinas no han introducido ninguna medida de control desde que se comenzó a aplicar el mecanismo de fijación de precios en el año 2013, y han sostenido que supone una respuesta eficaz y oportuna ante la situación de los mercados energéticos y que, además, respaldarán el funcionamiento estable de la economía interna del país.

    La CNDR agregó que buscará la coordinación de las refinerías de crudo y los distribuidores para organizar de manera más eficiente la producción y el transporte y así asegurar el suministro adecuado en el mercado.

    Además el gobierno señaló que reforzará las labores de supervisión y las inspecciones en el mercado de los combustibles y sancionará a quienes incumplan la legislación vigente, como las políticas nacionales de los precios, para así preservar el orden del mercado y los intereses de los consumidores.

    Más sobre:ChinaConflicto en Medio OrienteMedio OrienteCombustibles

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