    Cinco empresas están en carrera por la licitación para diseñar la ampliación del aeropuerto de Santiago

    El trabajo de la consultora que se adjudique el proyecto está pensado para obras que se desarrollen en 15 años más.

    Emiliano Carrizo 
    Emiliano Carrizo
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Las consultoras Arcadis Chile, FAIC, IDOM-Vidal, Ingeniería Cuatro-AYESA y Wood Ingeniería y Consultoría Chile postularon para adjudicarse la licitación del anteproyecto referencial para la ampliación y mejoramiento del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago (AMB) durante las próximas décadas.

    El objetivo del proceso es delinear “nuevas instalaciones que permitirán triplicar su capacidad y fortalecer su rol estratégico como principal nodo de conectividad aérea del país con el resto del mundo”, según explicó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

    La ministra de Obras Públicas, Jessica López, comentó que “es una gran señal para la industria el interés de cinco consultoras de ingeniería y arquitectura para diseñar los nuevos espacios que tendrá AMB hacia el año 2050, entre los que destaca un tercer terminal de pasajeros, una tercera pista, un nuevo terminal de carga y un sistema de transporte interno que se conectará con la futura extensión de la línea 7 del Metro”.

    El proceso de licitación se inició en abril de 2025 y tendrá su apertura económica el próximo 18 de febrero, contando con un marco presupuestario de $13.500 millones.

    La ministra López agregó que “el desarrollo de esta consultoría es muy relevante, porque el aeropuerto AMB es una infraestructura clave para la integración internacional de Chile, con una gran influencia en el turismo, el comercio exterior y la inversión. Aunque son obras que se concretarán en unos 15 años más, es trascendental actuar con la mirada de largo plazo que caracteriza al MOP en la planificación de la infraestructura estratégica del país”.

    Alcances y plazos del anteproyecto

    La licitación va en respuesta a que la expansión de la infraestructura del aeropuerto de Santiago fue sugerida en la reciente actualización de su plan maestro, según explicó el MOP.

    Las expectativas de crecimiento implican que la superficie aeroportuaria deberá duplicarse a más de 2.300 hectáreas, mientras que la infraestructura deberá ser capaz de contar con más de un millón de metros cuadrados de terminales para movilizar 84 millones de pasajeros al año y gestionar 125 operaciones aeronáuticas por hora.

    Las principales estructuras consideradas son la construcción de una tercera pista y de un tercer terminal de pasajeros, el traslado del terminal de carga a un nuevo sector, el desarrollo de un sistema de transporte interno entre los terminales, la ampliación de las áreas de mantenimiento y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la habilitación de tres vías de acceso adicionales a la actual y el desarrollo de un circuito de áreas verdes que permita una mejor integración del aeropuerto con su entorno urbano.

    En detalle, la firma que se adjudique la licitación desarrollará durante los próximos cinco años y comprenderá el diseño básico de las instalaciones contempladas en la reciente actualización del plan maestro del aeropuerto de Santiago, “a lo que se sumará la realización de un estudio de impacto ambiental y diversas etapas de participación ciudadana”.

    “La infraestructura que se diseñe y construya deberá contar con criterios sostenibles, considerando elementos de Net Zero en energía, carbono, agua y residuos, así como estrategias de eficiencia energética, uso de energías renovables, gestión hídrica, electromovilidad, economía circular y preparación para el uso de combustibles sostenibles e hidrógeno verde en la aviación”, detalló el MOP.

