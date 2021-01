CLC cifra en más de $28 mil millones los recursos destinados a la atención de pacientes Covid derivados de Fonasa

Clínica Las Condes está decidida a ejercer acciones legales contra el Estado.

En un nuevo hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la clínica entregó nuevos antecedentes para este conflicto que estalló este jueves luego de que comunicara que ejercería acciones legales en contra del Fisco por prestaciones no pagadas de pacientes Covid-19 derivados de Fonasa.

En el documento enviado al regulador, el centro de salud cifra en más de $20 mil millones los pasivos extraordinarios que tuvo que contraer para financiar la prestación de estos servicios. Además señala que tuvo que utilizar la caja disponible por una cantidad también superior a los $8 mil millones. Todo esto entre marzo y julio del año pasado.

Dicen que los montos se destinaron a “sustentar sus costos y las remuneraciones de su personal de salud, el que estuvo plenamente disponible para atender a los pacientes derivados, a través de Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC)” del Minsal.

El documento también dice que el directorio con fecha del 20 de julio del año pasado se acordó la contratación del Sr. Gabriel Bitrán D. para la confección de un estudio de impacto económico. “Dicho estudio se encuentra en su etapa final de elaboración, el monto específico de los perjuicios que se demandarán al fisco de Chile, será indicado en la respectiva demanda que se interpondrá en los próximos meses”, dice el oficio.

Este jueves, luego CLC abriera esta nueva pugna, el director nacional de Fonasa, Marcelo Mosso salió al paso y aclaró que CLC no está dentro del convenio al que se hace alusión en ese hecho esencial. “A la fecha no han suscrito nada, porque la clínica no ha respondido y eso que les enviamos el contrato para que lo firmaran el 13 de julio pasado”.

También indicó que la acción de CLC no procede por cuanto “ellos tienen muy claro que Fonasa no puede hacer pagos hasta tener el contrato firmado y con la toma de razón de Contraloría”. En todo caso, aclara que, si CLC firma el contrato pronto, ellos podrán iniciar el proceso, cursar la resolución, revisar cuentas y pagar.