CMF ordena a Blanco y Negro realizar nueva junta de accionistas por estados financieros de 2024

La entidad también subrayó que los accionistas no pueden dilatar indefinidamente esta definición.

Leonardo Cárdenas 
Leonardo Cárdenas

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) instruyó a Blanco y Negro, concesionaria de Colo Colo, a convocar una nueva junta de accionistas para definir la aprobación o rechazo de los estados financieros al 31 de diciembre de 2024, luego de que en la última votación no se alcanzara el quórum exigido por la ley.

“Esta Comisión instruye al Directorio de su representada en orden a adoptar las medidas tendientes a celebrar a la mayor brevedad una nueva junta de accionistas con el objeto de aprobar los estados financieros y el balance al 31 de diciembre de 2024 con el respectivo informe de sus auditores externos, así como de la memoria anual correspondiente“, acotó la CMF.

El regulador recordó que en la junta extraordinaria celebrada el 27 de junio de este año asistieron accionistas que representaban el 91,38% de las acciones con derecho a voto. Sin embargo, los resultados se distribuyeron de la siguiente manera: rechazo 49,93%, aprobación 39,48%, abstenciones 0,10% y votos en blanco 10,49%. Ninguna opción consiguió la mayoría absoluta requerida.

Al respecto, el oficio firmado por la presidenta de la CMF, Solange Berstein, enfatizó que “no se observa la existencia de acuerdo en orden a aprobar o rechazar el balance y los estados financieros de la sociedad, por cuanto ninguna de las alternativas alcanzó el quórum de mayoría absoluta de las acciones presentes o representadas con derecho a voto”.

La orden de la CMF a Blanco y Negro por estados financieros 2024. Aníbal Mosa, presidente de la SA que administra el club. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

La entidad también subrayó que los accionistas no pueden dilatar indefinidamente esta definición. En palabras del regulador: “La junta de accionistas llamada a decidir sobre un determinado ejercicio, no podrá diferir su pronunciamiento respecto de la memoria, balance general y estados de ganancias y pérdidas que le hayan sido presentados, debiendo resolver de inmediato sobre su aprobación, modificación o rechazo”.

En cuanto a los fundamentos para el rechazo planteados en abril y junio, relacionados con el contrato de Blanco y Negro con DG Medios, la CMF sostuvo que “no se observan argumentos técnicos atendibles para objetar el tratamiento contable aplicado por la sociedad que permitan fundar un voto de rechazo de los estados financieros en los términos del artículo 77 de la Ley N°18.046”.

“Tendrá que celebrarse a la mayor brevedad una nueva junta de accionistas con el objeto de aprobar los estados financieros y el balance al 31 de diciembre de 2024 con el respectivo informe de sus auditores externos, así como de la memoria anual correspondiente”, consignó la resolución a la que tuvo acceso Pulso.

La orden de la CMF a Blanco y Negro por estados financieros 2024. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Asimismo, el regulador ordenó que la sociedad informe a todos los accionistas con antelación los antecedentes sometidos a votación y recalcó que, de no alcanzarse acuerdo en la próxima reunión, “deberá inmediatamente volver a realizar la votación las veces que sean necesarias para el cumplimiento de la legislación aplicable en esta materia”.

La CMF explicó que “para que los accionistas puedan rechazar los estados financieros, resulta necesario que dicho voto se sustente en observaciones específicas y fundadas, las que deberán ser diferentes de lo planteado en las juntas de accionistas realizadas el 28 de abril y 27 de junio de 2025. Ello, debido a que no habría evidencia que hubiera habido una contabilización errónea de la modificación del contrato celebrado entre Blanco y Negro S.A. y DG Medios conforme a NIIF 15.

