SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Codelco registra caída en sus ganancias del primer semestre pese a repunte en la producción

En tanto, los aportes al Fisco en los primeros seis meses del año fueron de US$814 millones, con un incremento de 24% frente al mismo periodo de 2024.

Por 
Patricia San Juan
Codelco reportó mayores aportes al Fisco en 2024 Mauricio Vega Morgado

Codelco, el mayor productor mundial de cobre, reportó una caída en sus ganancias del primer semestre, ello, pese a anotar un aumento en sus ingresos por ventas debido a un importante aumento en la producción y un mayor precio del metal.

La minera logró resultados mixtos, ya que obtuvo ganancias brutas por US$2.288 millones, un 10% más que a igual lapso de 2024, pero las ganancias antes de impuestos cayeron 34% a US$429 millones y la ganancia líquida fue de US$111 millones, un 58% menor que en el primer semestre del año previo.

El Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) bajó 5% a US$2.762 millones reflejo de mayores pérdidas no operacionales, a pesar de un incremento en la ganancia bruta del negocio.

Alza en costos y aporte al fisco

En el primer semestre, el costo directo (C1) aumentó 6%, alcanzando los US$2,157 por libra. Este incremento se explica principalmente por el inicio de las operaciones de Rajo Inca, que implicó que durante el primer semestre de 2025 se reflejara en su totalidad el costo de operación. También influyeron una mayor actividad en la División Radomiro Tomic y el aumento de los costos operacionales, asociados a la estrategia de desarrollo de mina en los distintos yacimientos, que consideró el arriendo de equipos para recuperar flexibilidad operativa, dijo la minera.

A lo anterior se sumó el efecto de una mayor inflación respecto al mismo período del año anterior. Estos aumentos fueron parcialmente compensados por la baja en los precios de algunos insumos clave, como la energía eléctrica y el combustible, añadió.

El costo neto a cátodo (C3), en tanto, subió 9,4% a us$3,656 por libra, por las mismas razones que el C1, a las que se suma el impacto contable del tipo de cambio sobre la variación de pasivos denominados en pesos.

“Pese a los mayores costos y la baja en el Ebitda, los aportes al Fisco se incrementaron en 24% en el semestre, al sumar US$814 millones, lo que afianza la proyección de la Corporación de superar al cierre del año los aportes registrados en 2024 y reafirma su compromiso con el desarrollo del país”, señaló Codelco.

Roberto Candia

Producción

Los ingresos totales aumentaron un 9% alcanzando a US$8.760 millones en el primer semestre en medio un importante repunte en la producción y mayores precios del cobre.

El precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (BML) promedió US$4,28 la libre en los primeros seis meses del año, 4% por sobre el mismo periodo del 2024. Por su parte, el precio de realización de Codelco, que considera su cartera de productos, finalizaciones de ventas y otros ajustes, promedió US$4,55 la libra, cifra 8% mayor que la anotada en enero – junio de 2024.

La producción de las divisiones de Codelco alcanzó 634 mil toneladas, lo que representó un alza de 9,3% respecto al mismo período del año 2024 cuando fue de 580 mil toneladas y se compara favorablemente con el leve aumento de solo 0,3% interanual anotado el primer trimestre. “Este incremento de la producción se logra a pesar de los desafíos que se enfrentaron durante el primer trimestre del año, eventos climáticos producto del invierno altiplánico, y el black out nacional ocurrido en febrero, los que impactaron la continuidad operacional en 10 mil toneladas", dijo la compañía.

Lo anterior, debido al seguimiento de los planes de producción, desde el segundo semestre 2024, y el ramp up operacional de divisiones clave, agregó Codelco.

La producción de 634 mil toneladas de Codelco Chile, sumado al aporte conjunto de las coligadas mineras El Abra, Anglo American Sur (AAS) y la participación en Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A., alcanzó a 689 mil toneladas, un 10% superior al primer semestre de 2024, alza que también fue mayor al aumento registrado el primer trimestre, cuando subió 2%.

Para este año Codelco redujo su estimación de producción de cobre a un rango de entre 1.340.000 toneladas y 1.370.000 toneladas, desde la proyección previa de entre 1.370.000 toneladas y 1.400.000 toneladas, debido al impacto negativo del cierre temporal de operaciones en la división El Teniente, tras el fatal derrumbe ocurrido el 31 de julio y que provocó el fallecimiento de seis trabajadores.

Más sobre:Resultados de empresasCodelco

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Matthei reprocha cambio de gabinete: “Fue muy pequeño, debió haber sido más grande”

Boric destaca otorgamiento de nacionalidad a escritora nicaragüense declarada “traidora a la patria” por régimen de Ortega

Codelco eleva producción en el primer semestre, pero recorta estimación para el año por efecto de El Teniente

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones

Abren camino a Farellones, pero delegado presidencial recomienda no subir

Enel hace positivo balance ante el sistema frontal y confirma interrupciones de suministro “focalizadas”

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

4.
Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

5.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

Matthei reprocha cambio de gabinete: “Fue muy pequeño, debió haber sido más grande”
Chile

Matthei reprocha cambio de gabinete: “Fue muy pequeño, debió haber sido más grande”

Boric destaca otorgamiento de nacionalidad a escritora nicaragüense declarada “traidora a la patria” por régimen de Ortega

Abren camino a Farellones, pero delegado presidencial recomienda no subir

Codelco eleva producción en el primer semestre, pero recorta estimación para el año por efecto de El Teniente
Negocios

Codelco eleva producción en el primer semestre, pero recorta estimación para el año por efecto de El Teniente

Fonasa lanza consulta al mercado de cara a segunda licitación para su nueva modalidad y revela posibles cambios

¿Punto de inflexión en materia de inversión?

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia
Tendencias

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Soy médico y así puedes evitar una de las formas más mortales del cáncer de piel

Los irregulares números de Hugo González y Luis Pérez como técnicos interinos de Colo Colo
El Deportivo

Los irregulares números de Hugo González y Luis Pérez como técnicos interinos de Colo Colo

El Team Chile suma un nuevo podio en el canotaje de Asunción 2025 y llega a 57 medallas

El impactante registro de los hinchas de Independiente sacando elementos contundentes desde una bodega del estadio

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos
Cultura y entretención

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Bring it on down: escucha el nuevo registro en vivo de la gira de reunión de Oasis

El Tren Fantasma de la Banda Volante arremete con música de otro tiempo

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones
Mundo

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones

Trump declara que Washington D.C. “vuelve a ser una ciudad segura” pero reitera su amenaza de federar la capital

Trump sostiene que “preferiría” no estar en una cumbre con Zelenski y Putin

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos