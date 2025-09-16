SUSCRÍBETE
Codelco y Anglo American firman acuerdo definitivo para un plan minero conjunto en Los Bronces y Andina

Acuerdo permitirá producir 120 mil toneladas de cobre adicionales a la que aportan ambas minas anualmente y generará un valor de US$5 mil millones durante los 21 años de duración del contrato.

Ignacio Badal 
Ignacio Badal

Codelco y Anglo American llegaron a un acuerdo definitivo para desarrollar un plan minero conjunto en sus operaciones vecinas Los Bronces y Andina, que permitirá liberar una producción adicional de 2,7 millones de toneladas de cobre durante un periodo de 21 años a contar del 2030.

Fue en febrero pasado cuando ambas mineras anunciaron la firma de un memorándum de entendimiento (MoU por sus siglas en inglés) en que daban a conocer el marco de un acuerdo que se venía gestando desde hace una década, cuando surgieron las primeras ideas de acercar a ambas compañías para aprovechar las sinergias que generaría una operación coordinada de estas minas.

Según el acuerdo, aprobado por la unanimidad de los miembros de ambos directorios, ambas minas podrán producir cerca de 120 mil toneladas de cobre fino al año adicionales a las que actualmente producen, con costos unitarios que calculan en un 15% menores a los de las actuales operaciones independientes y con una inversión mínima. “Se prevé que este acuerdo generará un aumento del valor actual neto antes de impuestos de, al menos, US$ 5.000 millones, a repartir equitativamente entre ambas compañías”, dijo un comunicado de Codelco.

“En sólo ocho meses, plasmamos en un documento final el Plan Minero Conjunto que anunciamos en febrero. De este proceso, valoro que se haya escuchado la voz de los trabajadores, así como el intenso trabajo, las grandes capacidades y el enorme profesionalismo de nuestros equipos, que lograron conciliar un acuerdo esperado durante años. Ahora podremos maximizar el potencial del distrito minero Andina-Los Bronces, sin grandes inversiones y con un retorno muchísimo mayor”, comentó Máximo Pacheco, presidente de la corporación estatal chilena.

Presidente de Codelco ratifica expectativa de cerrar acuerdo con SQM por producción de litio este año Andres Perez

Para llevar a cabo el acuerdo, Codelco y Anglo crearán una empresa operadora, de propiedad conjunta en partes iguales de ambas empresas, que coordinará la ejecución del plan minero conjunto y optimizará la capacidad de procesamiento entre Andina y Los Bronces.

La producción de cobre y los beneficios económicos generados bajo el plan —así como los costos y responsabilidades asociados— se compartirán equitativamente entre ambas empresas. Cada parte conservará la propiedad total de sus respectivos activos (incluidas las concesiones mineras, plantas e infraestructura auxiliar) y continuará explotando sus concesiones por separado.

“El trabajo sobresaliente de nuestros equipos refuerza nuestra confianza en el Plan Minero Conjunto y en los más de 5 mil millones de dólares de valor adicional antes de impuestos que se espera para Anglo American y Codelco. Juntos estamos liberando todo el potencial de valor de estos activos vecinos y de una de las principales dotaciones de recursos de cobre del mundo, en beneficio de todos los grupos de interés y, por supuesto, de Chile”, comentó Duncan Wanblad, CEO de Anglo American.

Andina y Los Bronces son minas contiguas situadas a 3 mil metros de altura, que comparten el mismo yacimiento de cobre, y están separadas por un montículo en medio denominado la “cuña”, que coincide con el límite de las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

El año pasado, Andina, la división de Codelco situada en la Región de Valparaíso, produjo 182 mil toneladas métricas de cobre fino, mientras que Los Bronces, ubicada en la Región Metropolitana, aportó 172.400 toneladas.

La producción combinada de Andina y Los Bronces en 2024, poco más de 350 mil toneladas anuales, se ubicaría entre las 10 principales minas de cobre del mundo. Si se agregan las 120.000 toneladas adicionales por año que se esperan del plan conjunto, se posicionaría entre las cinco primeras.

El distrito Los Bronces-Andina es uno de los tres que cuentan con mayores reservas de cobre del mundo y en Chile compite con el yacimiento de Escondida y con el distrito que conforman Collahuasi y Quebrada Blanca, eje del acuerdo de fusión que pretenden llevar a cabo Anglo American y Teck.

