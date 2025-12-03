Codelco y Glencore sellan acuerdo para construir fundición de cobre en 2030 en la Región de Antofagasta

La minera estatal Codelco y Glencore firmaron un Memorándum de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) para desarrollar una nueva planta de fundición de cobre. Esta se ubicará en la Región de Antofagasta, localizada en las provincias de Antofagasta o Tocopilla, lo que se está aún por definir.

La planta tendrá una capacidad estimada de procesamiento de 1,5 millones de toneladas métricas secas (TMS) al año, comprometiéndose Codelco a un contrato de suministro de concentrado de cobre de hasta 800 mil TMS anuales. Este suministro tendrá una duración mínima de 10 años, aunque con la posibilidad de extenderse una década extra, según acuerden las partes.

La compañía con sede en Suiza fue seleccionada como oferente preferente por Codelco en un proceso competitivo.

Así, el acuerdo considera el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la plata, y la realización de un estudio de prefactibilidad que tendrá que ser elaborado por Glencore.

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, declaró que “en un mundo donde los minerales críticos son la base de la transición energética, fortalecer la capacidad de fundición es también fortalecer la soberanía y la seguridad estratégica de Chile frente a los desafíos globales”.

Agregó que “es una buena iniciativa para el ecosistema minero actual y futuro de Chile. La proximidad de la nueva fundición a otras empresas productoras de cobre proporcionará ventajas logísticas, flexibilidad operativa y la posibilidad de capturar valor agregado al refinar concentrados cerca de la fuente productiva”.

Por su parte, el CEO Global de Glencore, Gary Nagle, recibió con satisfacción la decisión de Codelco de seleccionarlos como socio estratégico. “Demuestra nuestra confianza de largo plazo en Chile, un país en el que hemos sido un inversionista relevante en la industria minera durante muchos años. Esperamos establecer una exitosa asociación comercial de largo plazo con Codelco y hacer realidad este emocionante proyecto”, apuntó.

Plazos: Construcción 2030

Ahora, las compañías comenzarán la negociación de los acuerdos definitivos mientras Glencore concreta el estudio de prefactibilidad. El avance de este tendrá que informarlo constantemente en base a un calendario que cerrarán las firmas durante 30 días.

Aunque se espera que el estudio sea entregado hasta el 31 de mayo de 2026, el que será, luego, aceptado o rechazado. Si se aprueba se avanzará a los acuerdos finales.

De esta forma, se contempla que en 2027 se concreten los estudios de ingenieria para factibilidad y permisos, con tal de que en 2028 se ingrese el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Las compañías esperan que la construcción de la iniciativa inicie en 2030, en tanto la operación comience en 2032 y 2033.