Colbún sortea permiso ambiental de su proyecto eólico Junquillos en Biobío y espera iniciar su construcción en 2026

Un nuevo proyecto eólico en la Región de Biobío obtuvo luz verde. Colbún recibió la aprobación del proyecto “Parque Eólico Junquillos” por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Biobío, cuya inversión alcanza los US$570 millones. El parque se ubicará en la comuna de Mulchén, en la región mencionada, y contará con una potencia instalada de hasta 472 MW.

“La aprobación del proyecto Parque Eólico Junquillos es una buena noticia, porque viene a fortalecer la cartera diversificada de proyectos de energía que Colbún está impulsando con el objetivo de tener las opciones de desarrollo más competitivas del mercado para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y una transición energética responsable”, precisó el CEO de Colbún, José Ignacio Escobar.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado contempla la construcción y operación de 63 aerogeneradores, contando con una potencia nominal de hasta 7 MW por unidad. La energía del parque se evacuará mediante una red subterránea de 33 kV, transportándola desde cada aerogenerador hasta la subestación elevadora Junquillos.

La eléctrica de la familia Matte proyectó, en el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable, iniciar la construcción del proyecto durante el segundo semestre de 2026, y concluir esa etapa en la primera mitad de 2029.

En este último periodo, Colbún calcula poner en marcha su operación hasta el 2078. Para la fase de construcción se requerirá de 923 trabajadores, mientras que en la etapa de operación 30.

Trabajo con comunidades

En junio, Colbún había solicitado suspender el plazo de evaluación del proyecto, el que se reactivó el 30 de octubre de este año. En esa petición incluyó dentro de sus razones tener más tiempo para contar con mayor avance en sus procesos de consulta indígena.

Ese tiempo fue clave para concretar acuerdos con cinco comunidades de origen mapuche: Comunidad Indígena Pedro Segundo Huincamán, Asociación Indígena Malvén Colhue, Asociación Indígena Nahuén, Comunidad Indígena Coyan Mapu y Comunidad Indígena Lof Moluche Kiwon.

Uno de los alegatos al proyecto dice relación con ruidos y vibraciones, uso de vías locales en la fase de construcción e impactos ambientales y culturales tras la instalación de las torres eólicas.

Otra preocupación de las comunidades era la eventual afectación de sectores de relevancia cultura para la cosmovisión mapuche, por ejemplo el menoko en la Piedra de Dicao, un humedal sagrado de las comunidades de la zona.

Por ello, la firma se comprometió con inversión en infraestructura comunitaria, programa de fomento productivo con pertenencia cultural, fortalecimiento y recuperación de saberes y oficios tradicionales mapuche y un programa anual para celebraciones y actividades tradicionales, entre otras y variando por comunidad.