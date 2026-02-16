Comisión de Promoción del Perú: turismo de chilenos a ese país no ha logrado retornar a los niveles previos al Covid-19

Perú históricamente ha sido uno de los países con los que Chile comparte mayor tráfico aéreo de pasajeros. El primero actualmente es Brasil, con 1,6 millones en 2025, y Perú toma el segundo lugar con 923 mil pasajeros. Pero la ruta más transitada es la conexión entre Santiago y Lima, con más de 850 mil pasajeros anuales en 2025.

Sería más, de haber mayor capacidad. Así lo afirma la directora de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) en Chile, María Teresa Villena.

Desde el organismo detallaron que, durante el 2025, un total de 1.281.858 visitantes llegaron desde Chile a Perú, siendo el principal mercado emisor de turistas al país vecino, seguido de Estados Unidos con 628.720 y Ecuador con 347.373. Bolivia, Brasil y Colombia continúan en el ranking.

“Chile es importante en el tema de turismo porque ya tiene una larga trayectoria como el primer país como flujo emisor de turistas a Perú. Y ese realmente es un valor que nosotros resaltamos y por eso es un mercado sumamente importante y priorizado para nuestro trabajo del día a día”, relata Villena. La directora de Promperú atribuye esto principalmente a la cercanía geográfica.

De los 1,2 millones de chilenos que visitaron Perú en 2025, casi 700 mil corresponden a turistas, es decir, personas que pernoctaron en el país vecino. El resto corresponde a la categoría de “excursionistas”, personas que cruzaron la frontera por el día.

“Muchos chilenos del norte, de Arica, por el tipo de cambio más favorable, atienden incluso sus atenciones médicas en Tacna. Dentistas, por ejemplo”, dice Villena.

Y pese a que el intercambio de turistas entre ambos países es relevante, aún no se logran alcanzar las cifras prepandemia. En el 2019 se bordeó el millón de turistas que pernoctaron en el país vecino. Hoy “estamos en recuperación, y Chile va en alza y alza”, dijo Villena. Para este 2026, se proyecta llegar a los 890 mil.

Esta meta y proyección se fijó durante los últimos meses del 2025, por lo que hay un factor nuevo en consideración que podría empujar aún más las cifras al alza: Chile y Perú alcanzaron en enero un acuerdo para duplicar las frecuencias de vuelos entre ambos países, de 84 semanales a 168.

“¿Por qué no recuperamos las cifras prepandemia? Porque faltan asientos, faltan rutas. Eso es lo que falta, porque interés chileno de ir a Perú hay, pero obviamente para ir de Santiago a Lima necesitas un vuelo aéreo, no te vas a ir por tierra. Si se incrementan las frecuencias, obviamente va a sumar“, estableció la directora de Promperú.

Aun así, con las nuevas frecuencias y todo, Villena no cree que se puedan recuperar las cifras del 2019 para este año, sino para 2027 o 2028.

Caracterización del viajero chileno

El gasto promedio de un viajero chileno es de US$859 por siete noches, al menos en los turistas que llegan al país vía aérea. Pero además, existe un flujo importante de turistas que viene por caminos terrestres. Aquellos generalmente tienen un gasto de US$190 por tres noches.

El gasto del chileno, de acuerdo a Villena, está en un segmento medio alto entre las distintas nacionalidades que llegan a Perú. “Para el turista de la región latinoamericana, su promedio de gasto está entre los US$600 y US$650. US$859 es un promedio alto. Además, el ingreso per cápita de Chile es el más alto de la región, así que hay capacidad de gasto”, afirma la directora de Promperú.

Una de las principales motivaciones de los chilenos para viajar a Perú está en la gastronomía. Ese interés ha permeado en una fuerte presencia de restaurantes de comida peruana en Chile. Villena dice que hay más de 350 restaurantes de este estilo en Chile, algo que no se replica con tanta fuerza en otros países vecinos como Brasil o Ecuador. “Después de Perú, el país que mayor número de restaurantes gastronómicos peruanos concentra es Chile. Hay más restaurantes Tanta que en la misma Lima”, sostiene.

Los turistas se concentran principalmente en los segmentos etarios entre 35 y 44 años, y entre 25 y 34 años. Los chilenos viajan más solos que acompañados, y una gran mayoría lo hace por vacaciones o recreación, mientras que quienes llegan a Perú por negocios o a visitar familiares son relativamente pocos.

Las principales regiones visitadas son: Lima, Cusco, Ica, Arequipa, Piura, La Libertad, Puno y Loreto. Desde el país vecino están trabajando para incentivar visitas hacia otros lugares como las playas del norte, Amazonas y Kuélap.

Para este año, Promperú tiene al menos 20 distintos eventos para promover las visitas de chilenos a Perú, para poder lograr alcanzar la meta de 890 mil turistas.