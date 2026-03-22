Cómo el alza del petróleo enredó a La Moneda y el inicio de Quiroz en Hacienda

Hace tres semanas, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, lanzó las primeras alertas en el círculo más estrecho del Presidente. El ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán de inicios de mes y la consecuente alza de los precios internacionales del petróleo anticipaban costos fiscales para el país y Quiroz lo hizo saber una semana antes del desembarco el equipo de gobierno del republicano en La Moneda.

Pero la advertencia realizada a principios de marzo mutó rápidamente y se transformó derechamente en preocupación para el economista con el correr de los días, en medio del recrudecimiento del conflicto armado.

“Este shock petrolero nos sorprendió como gobierno porque no es algo sobre lo cual tengamos control, pero el ministro Quiroz ya tenía este tema en su radar desde hace tres semanas cuando se inició la escalada”, relata un influyente asesor de La Moneda.

“Hoy, sin duda, se ha transformado en un invitado de piedra en el inicio del gobierno”, continúa la misma fuente, quien reconoce que este tema se instaló como un súbito imprevisto dentro de la rigurosa planificación de recortes de gastos y baja de impuestos del líder republicano.

Sólo una semana después de la primera alerta de Quiroz al equipo cercano del Presidente, el precio del crudo Brent rozaba el máximo histórico de los US$ 120 el barril intradía, lo que generó el nerviosismo del jefe del equipo económico y de La Moneda. Entonces, el costo fiscal de mantener operativo el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) bordeaba los US$ 50 millones semanales y todo apuntaba a que ese guarismo seguiría incrementándose en la medida que el crudo se mantuviera sobre los US$ 100 el barril. Para un gobierno que prometió austeridad y se aprontaba a exigir dolorosos recortes de gasto en todas las áreas del Estado, el “desangre” fiscal que significaba la operativa del Mepco resultada derechamente incompatible, coinciden distintas fuentes del oficialismo.

El propio Quiroz ilustró así en la semana el impacto del alza internacional: “Si seguimos las reglas normales estamos hablando de cerca de US$200 millones por semana”. Y expuso una comparación gráfica: “Con US$200 millones se pueden resolver todas las listas oncológicas de espera en Chile en un período de 90 días”.

Jorge Quiroz. Foto: Diego Martin de Aton Chile. Diego Martin

El Mepco es un mecanismo de estabilización de los precios de venta de la gasolina automotriz y del petróleo diésel y opera a través de incrementos y rebajas a los impuestos específicos a los combustibles, lo que hace que el precio del alza o de la baja se traspase de manera gradual a los consumidores. Si bien la recaudación fiscal puede verse afectada de forma negativa en el corto plazo, el mecanismo permite que el deterioro fiscal sea compensado en el tiempo. Sin embargo, en la practica el objetivo de neutralidad fiscal no se ha logrado en los últimos 10 años. Es decir, el Mepco se ha transformado en una onerosa mochila para el fisco desde su creación en 2014.

Un invitado no deseado

Una vez arribado a Teatinos 120, Quiroz puso públicamente el tema sobre la mesa el viernes 13 pasado, en un escueto punto de prensa en La Moneda junto a la vocera Mara Sedini tras un consejo de gabinete que lideró Kast. El episodio se transformó en la primera vocería oficial del nuevo gobierno.

El diseño estratégico que buscaba instalar en la opinión pública los efectos fiscales que estaba teniendo el incremento récord del petróleo y preparar el terreno para un sinceramiento de los precios a nivel local mediante un cambio en el funcionamiento del Mepco estaba en marcha.

En Palacio reconocen que la decisión de abrir un tema complejo y sensible para la población en el inicio del gobierno y en medio del lanzamiento del Plan de Reconstrucción Nacional tenía riesgos evidentes, pero la Moneda y Hacienda no tenían opción. El “desangre” fiscal del Mepco y la incertidumbre sobre la duración del conflicto de Medio Oriente y la evolución del precio del crudo a nivel internacional crispaba el ambiente en los pasillos de La Moneda y Teatinos 120.

16/03/2026 - MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ Y MARA SEDINI, VOCERA DE GOBIERNO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

“Tomamos la decisión de elevar el volumen con el tema del Mepco, ya que era necesario que la gente entendiera que la guerra no es ajena a ellos y que va a impactar en algo tan sensible como el precio de los combustibles”, describe un estratega de La Moneda que pidió el anonimato.

En un inicio la idea que más seducía a Jorge Quiroz era eliminar el Mepco y sincerar los precios de los combustibles una sola vez, lo que significaba alzas de incluso $ 350 para la gasolina de 93 octanos, reconocen en el gobierno. Esa misma idea fue transmitida por Quiroz a senadores de oposición en una reunión en La Moneda el lunes pasado, pero la reacción las senadoras Loreto Carvajal (PPD) y Yasna Provoste (DC), entre otros, fue de completo rechazo.

La idea de eliminar el Mepco o hacer cambios al mecanismo a través de un proyecto de ley se esfumaban y Quiroz se encargó de buscar la forma de hacer un traspaso más acelerado de los precios internacionales del crudo a consumidor local sin cambios que implicaran pasar por el Congreso.

De hecho, el martes en la tarde, al ingresar a La Moneda para reunirse con Kast, Quiroz matizó sus dichos sobre el Mepco: “Estamos escuchando, calculando, viendo opciones, pero no hemos tomado ninguna decisión todavía hasta que no comprendamos todas las perspectivas”. Consultado específicamente entonces sobre si habría modificaciones, sostuvo que “ni siquiera sabemos eso”.

Paralelamente, esta semana el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, recibía el “feeling” político de distintas bancadas parlamentarias sobre los efectos sociales del cambio al Mepco durante variadas reuniones en La Moneda. “Fue el propio ministro Quiroz el que se dedicó a estudiar en detalle la Ley del Mepco esta semana para que la solución a un mayor sinceramiento de los precios fuera administrativa y no tuviéramos que ir al Congreso”, confidencia una alta autoridad de gobierno, quien destaca la apertura Quiroz a una salida que generara menos anticuerpos políticos.

“Todos consideraban que era muy riesgoso ir al Congreso con un proyecto de cambios legales y profundos al Mepco, porque en el fondo hacía también responsables a los parlamentarios del alza del precio de los combustibles que venía. Era un riesgo grande”, describe un inquilino de Palacio.

A mediados de semana, el mercado hacía eco de la discusión política y ya incorporaba en sus expectativas de IPC un brusco sinceramiento de los precios de los combustibles a nivel local. La inflación implícita mensual de abril subió de 0,5% a principios de semana a 0,84% el viernes. Ello refleja que el mercado ya incorporó una expectativa de traspasos más rápidos de precios internacionales del petróleo al ámbito local que lo permitido en el marco actual del Mepco, estima, a su vez, Andrés Pérez, economista jefe para Latam de Itaú.

¿Caja de Pandora?

Sin embargo, la performance del gobierno y Hacienda durante la última semana generó los primeros cuestionamientos al momento y la forma de enfrentar el complejo escenario. “Es un problema en ciernes (el Mepco y el alza de los combustibles), pero no es un problema hoy día (…) yo, al menos, no lo hubiese puesto así en una etapa inicial. Evidentemente, el gobierno tiene hoy día prioridades, que son la seguridad, el ajuste fiscal, el crecimiento y el Mepco seguramente va a ser un problema en las próximas semanas, pero no hoy”, dijo esta semana el exsubsecretario de Hacienda de Sebastián Piñera, Alejandro Weber, en el programa de streaming de La Tercera Desde La Redacción.

Alejandro Micco, ex subsecretario de Hacienda del segundo gobierno de Michelle Bachelet, planteó también esta semana que es un error hacer cambios legales al Mepco, tal como fue deslizado en un principio por Quiroz. “No entiendo bien por qué el Ministerio de Hacienda se mete en este tema. El Mepco ha sido un instrumento que se ha ido perfeccionando en el tiempo y me parece que ha actuado bastante bien. Este mecanismo hace que el ajuste del precio de los combustibles sea gradual sin que genere un shock comunicacional”, afirma el economista, quien cree que hacer cambios profundos en el mecanismo es “abrir una caja de pandora”.

El gerente general de Gemines Consultores, Tomás Izquierdo, también se mostró reacio a intervenir esta herramienta, señalando que es “una batalla” que no debiera dar el actual equipo económico de La Moneda por el adverso efecto en el “bolsillo de la gente” y el impacto político. “No es el momento hoy día de pegarle a esa caja Pandora”, coincidió durante esta semana en radio Infinita.

Valparaiso, 14 de mayo de 2020. Nueva baja en el precio de las bencinas y el petroleo diesel Sebastian Cisternas/ Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE.

“En un principio, Quiroz se mostró dubitativo en torno al envío de un proyecto sobre el Mepco y la parafina esta semana, el cual no ocurrió. Dio la sensación que no tenía un diseño acabado y mostró algo de inexperiencia, pero hay que tener en cuenta que solo lleva una semana y media en el cargo”, afirma un exfuncionario de Hacienda conocedor de los temas fiscales.

Sin embargo, el desempeño comunicacional y político de Quiroz es defendido desde La Moneda. “Todas las decisiones que se han tomado y que se tomarán la próxima semana son parte de un diseño concordado entre el Presidente, el ministro de Hacienda y el comité político”, destaca un asesor de Palacio.

La dolorosa salida

Altas fuentes de gobierno confidencian que ya hay una decisión tomada para un traspaso más acelerado de los precios internacionales del petróleo a nivel local y así evitar un mayor deterioro fiscal generado por el actual mecanismo de estabilización.

El plan ideado por Quiroz incluye un ajuste a las bandas de precios que permitirá alzas más pronunciadas de los valores de los combustibles a nivel local a partir de este jueves próximo. Este diseño implicará sólo ajustes de tipo administrativo y no cambios legales, como era la idea original.

Paralelamente, el gobierno afina un paquete de medidas paliativas que incluyen una inyección de recursos para suavizar las alzas de precios de la parafina y medidas que amortigüen el efecto del alza de los combustibles en el transporte público. “Vamos a apoyar al transporte escolar, a los taxistas… El ministro Quiroz quiere evitar a toda costa de que haya un alza muy significativa en los pasajes de la locomoción colectiva”, confidencia una alta autoridad de gobierno, quien revela que Hacienda afinará este fin de semana el paquete de medidas y exponerlo personalmente al Presidente.

“Es posible que haya reuniones todo el fin de semana con los ministros para afinar los detalles. Las medidas y el proyecto respectivo con los paliativos se enviarán al Congreso este martes con alta probabilidad”, afirma la misma fuente de gobierno, quien no descarta que el precio de las gasolinas de este jueves suba en torno a los $100 por litro y no los cerca de $30 previstos con la actual operatoria del Mepco. La autoridad debe resolver, además, si entre las medidas de contención incluye al estratégico y poderoso sector de los camioneros, cuyos gremios esta semana levantaron la voz y visitaron más de una vez las oficinas de Hacienda.

“Nos comimos varios sapos toda esta semana y la próxima nos vamos a comer un dragón, pero no podemos seguir ‘quemando’ platas públicas en medio de la estrechez fiscal”, concluye un inquilino de Palacio al ilustrar la “dolorosa” alza que se prevé en los combustibles la próxima semana.

Jorge Hermann, economista y director de Hermann Consultores, coincide en que una de las alternativas para un traspaso más acelerado pasa por modificar de forma discrecional los parámetros del Mepco vía decreto. “Esto provocará un aumento importante de la gasolina el próximo jueves más allá de lo que estamos acostumbrado, lo que va a remecer a muchos”, anticipa el economista.

19 MARZO 2025 SENADOR JAVIER MACAYA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Desde el Parlamento intentan aterrizar la riesgosa apuesta que ha tomado el gobierno. El senador y más probable presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya (UDI), no sólo respalda la decisión tomada por el gobierno y Jorge Quiroz, sino también reconoce que este tema es uno de los mayores desafíos del Ejecutivo para el primer trimestre.

“Esto es un tema que políticamente es muy difícil de manejar, es muy complejo y es una gran prueba para la administración entrante. Nosotros desde la Comisión de Hacienda estamos dispuestos a colaborar para que tenga en el menor impacto posible a la población”, concluye Macaya.