¿Cómo le fue a los malls de Parque Arauco?: matriz mejora sus ganancias hasta un 28%

La compañía observó un incremento de casi un 24% en sus utilidades en lo que va del año, ante el buen desempeño de todos sus activos, y la entrada en operación de nuevos malls y centros comerciales.

Paulina OrtegaPor 
Paulina Ortega
Las empresas que reportan a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) comenzaron a informar sus resultados del tercer trimestre del 2025. Una de las primeras fue Parque Arauco, la firma de centros comerciales ligada a la familia Said, que mostró mejores números que en el mismo periodo del año pasado.

En concreto, se observó un alza de casi un 24% de sus utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora, acumulando en los primeros 9 meses del año un total de $71.717 millones (US$75 millones). En el tercer trimestre el alza fue de 28% hasta llegar a los $26.641 millones (US$28 millones).

Los ingresos de la compañía totalizaron entre enero y septiembre $266.311 millones (US$277 millones), al subir un 18%. En el tercer trimestre el alza fue mayor, incrementándose un 25%, hasta llegar a $95.199 millones (US$99 millones). “Este sólido resultado se debe principalmente a dos factores: el buen desempeño en la mayoría de nuestros activos y la reciente entrada en operación de nuevos centros comerciales“, detalla el análisis entregado a la CMF.

Con esto, el ebitda del tercer cuarto del año totalizó $68.948 millones (US$72 millones), lo que significó un alza de 26%.

“Estamos muy orgullosos de los resultados del tercer trimestre, que no solo consolidan la tendencia positiva del año con un robusto aumento del Ebitda y las ganancias de la compañía, sino que también validan nuestra estrategia de crecimiento selectivo y de alto impacto.”, destacó Francisco Moyano, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas de Parque Arauco.

Y añadió: “Hemos concretado un año récord en adquisiciones al sumar activos estratégicos como Minka y el Edificio Oriente de Parque Arauco Kennedy. Este crecimiento, se combina con la solidez de nuestros activos en Chile, Perú y Colombia, y la exitosa emisión de nuestro primer Bono Verde, generando un escenario de confianza que resulta en una alta generación de valor para nuestros accionistas”.

Las ventas de locatarios aumentan en 20,2% en el tercer trimestre, al sumar todos los países en los que opera la firma, hasta los $863.470 millones (US$897 millones). Las mejores se observan en los tres países: Chile (19,7%), Perú (21,7%) y Colombia (19,2%).

Lo anterior, “explicado principalmente por la alta calidad de nuestra base de activos, destacando los portafolios de Chile y Colombia. Observamos un crecimiento sobre inflación en los países donde operamos y un positivo efecto de la adquisición Parque Arauco Kennedy Oriente en Chile (2T25) y más recientemente Minka en Perú (3T25). Sumado a esto, durante el trimestre se percibe efecto de conversión a pesos chilenos positivo”, destaca el análisis de Parque Arauco.

