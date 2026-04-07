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    Concha y Toro termina proceso de recompra de acciones con sobreoferta en órdenes de venta

    La adquisición es de 29.310.000 acciones de propia emisión, equivalentes al 3,93% de la propiedad de la compañía.

    Por 
    Patricia San Juan
    Concha y Toro termina proceso de recompra de acciones.

    La viña Concha y Toro, el mayor productor de vinos de Latinoamérica, cerró el proceso para la adquisición de 29.310.000 acciones de propia emisión, equivalentes al 3,93% de la propiedad de la compañía, en el marco del programa de recompra de acciones que fue anunciado a mediados de marzo.

    En un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía precisó que las acciones fueron adquiridas al mismo precio de la oferta inicial, es decir, a $925 por acción. Con ello el monto total de la operación ascendió a $27.111 millones, unos US$29,5 millones.

    Las acciones de Concha y Toro subían 0,52% a $920 en la Bolsa de Santiago.

    Andres Perez

    Exceso de oferta

    La transacción se realizó a través de una Oferta Firme en Bloque (OFB) en la Bolsa de Santiago que estuvo vigente entre el 17 de marzo y el 6 de abril.

    La empresa señaló que en dicho periodo el administrador de la OFB, Banchile Corredores de Bolsa recibió aceptaciones y órdenes de venta por un total de 56.450.692 acciones, cifra que supera la cantidad máxima de acciones a adquirir estipulada en la oferta, representativas de 192,60% de dicha cantidad máxima.

    Por ello indicó que considerando el exceso de las acciones aceptadas respecto del número de las acciones que la sociedad ofreció adquirir, la compra se realizará conforme a un mecanismo de prorrata.

    A mediados de marzo Cocha y Toro reportó que cerró 2025 con utilidades por $67.220 millones, cifra menor en 13,2% a la anotada el año anterior y anunció que el directorio acordó proponer a la próxima junta de accionistas la distribución de un dividendo equivalente al 50% de las utilidades, superior a la política habitual de 40%..

    Más sobre:Concha y ToroViñasAccionesRecompra de acciones

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