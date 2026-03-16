Concha y Toro baja ganancias, sube dividendos y anuncia programa de recompra de acciones

La viña Concha y Toro, el mayor productor de vinos de Latinoamérica, cerró 2025 con utilidades por $67.220 millones, cifra menor en 13,2% a la anotada el año anterior. En el cuarto trimestre, ganó $14.230 millones, un 43,2% menos que en igual periodo de 2024, afectados por un ajustes extraordinarios por una vez, derivados de mayores castigos asociados a existencias e insumos. Sin esos ajustes, la baja hubiese sido de 18%.

Los ingresos de la compañía, en tanto, bajaron 4,4%, a $270.500 millones el cuarto trimestre, debido a la caída de 4,3% en el volumen consolidado y un descenso de 0,1% en el precio promedio, sumado a un efecto negativo del tipo de cambio. El segmento vino, que representa sobre el 94% de las ventas consolidadas, registró una disminución de 2,6% en volumen y 2,9% en valor.

Mayores ingresos por marcas premium

Pese al débil desempeño del último trimestre, en el conjunto de 2025 las ventas de la compañía subieron 1,7% a $975.332 millones, con un alza de 2,8% en el segmento vino, impulsadas por sus marcas premium y superiores, cuyas ventas en valor aumentaron 4,3%.

El CEO de Concha y Toro, Eduardo Guilisasti, señaló que “durante 2025, Viña Concha y Toro evidenció la solidez de su estrategia de negocio. La fortaleza de su portfolio de marcas, la eficiencia de su modelo de negocio verticalmente integrado y su amplia red de distribución internacional -tanto propia como a través de socios estratégicos- permitieron alcanzar un desempeño positivo en ventas en valor, pese al desafiante entorno de la industria global de bebidas alcohólicas y al contexto económico internacional marcado por alta incertidumbre y volatilidad”.

Las principales marcas de Concha y Toro experimentaron incrementos en sus ventas, destacando Casillero del Diablo y sus extensiones de línea con un alza de 2,5%; Diablo un 15%, y la marca de lujo Don Melchor con un aumento de 84,6%. En tanto, Trivento y sus extensiones de línea, de la filial argentina, mostraron un crecimiento de 4,1%, mientras que Bonterra y extensiones de línea, del origen California, subieron 3,7%.

Así las marcas premium y superiores ya explican el 57,4% de las ventas de vino de la empresa.

Dividendos y recompra de acciones

La compañía también informó que el directorio acordó proponer a la próxima junta de accionistas la distribución de un dividendo equivalente al 50% de las utilidades, superior a la política habitual de 40%.

Adicionalmente, se decidió iniciar un programa de recompra de acciones propias por un monto equivalente al 3,93% de las acciones emitidas, facultad otorgada al directorio en la junta de accionistas de 2021.

“Ambas decisiones buscan enviar una señal clara al mercado respecto de la solidez de nuestros resultados, nuestra disciplina financiera y la confianza que tenemos en las perspectivas futuras de la compañía”, afirmó Guilisasti.

Perspectivas

En cuanto a las proyecciones para 2026 Guilisasti indicó que se continuará fortaleciendo la estrategia de premiumización, impulsando nuevos productos alineados con las tendencias de consumo y consolidando la propuesta de enoturismo, especialmente a través del renovado Centro del Vino Concha y Toro en Pirque.

Destacó que la sólida posición de la filial argentina Trivento, sin deuda financiera, representa una ventaja estratégica “que abre interesantes oportunidades de crecimiento futuro en ese mercado”.

Además en febrero Concha y Toro anunció la adquisición de Maison Mirabeau, viña francesa de la Provence.