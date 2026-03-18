SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    SAG confirma un nuevo caso de influenza aviar H5N1 en Chile

    El caso fue detectado por el SAG en aves de traspatio de la Región Metropolitana y se descartó que exista la presencia del virus en aves para consumo masivo.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) detectó un caso de influenza aviar H5N1 tras la denuncia de muerte de aves domésticas. La situación fue confirmada tras un análisis de laboratorio.

    En detalle, el caso involucra la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5N1 en un traspatio (segundo patio después del principal) del sector de Bollenar, comuna de Melipilla, en la Región Metropolitana.

    El caso también se da en el contexto de que el 4 de marzo pasado se detectó este virus en aves silvestres (cisnes coscoroba) en el humedal El Yali, Región de Valparaíso; seguido de un caso en aves silvestres en San Clemente, Maule; un foco en traspatio en la comuna de Nogales, Valparaíso; y dos traspatios en O’Higgins, en las comunas de Pumanque y Las Cabras.

    “El SAG ya activó los protocolos establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) para el control de la enfermedad, y así evitar su propagación hacia otras zonas del territorio nacional”, dijo sobre las medidas actuales.

    Además, el SAG informó que “se mantiene el reforzamiento de la vigilancia sanitaria tanto en cuerpos de agua como en traspatios, así como el refuerzo de las medidas de bioseguridad en planteles productivos, considerando que en esta época se produce el regreso de las aves migrantes hacia el hemisferio norte”.

    Desde el SAG destacaron que en este proceso de detección de influenza aviar participan diversos sectores del Estado como el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Pesca, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y “otros servicios públicos”.

    Sin embargo, el SAG resaltó que “al no existir casos positivos en planteles comerciales, Chile mantiene su estatus sanitario de país libre de influenza aviar altamente patógena”.

    Más sobre:AgriculturaSAGInfluenza aviar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Precio de la parafina subirá más de $100 por litro por segunda semana seguida desde este jueves

    Colombia y Ecuador acuerdan formar comisión para investigar el hallazgo de una bomba en la frontera

    Meloni reduce 25 céntimos por litro el precio de los combustibles en Italia pese a escalada del conflicto en Medio Oriente

    Disney confirma fechas de estreno de Los Increíbles 3 y Lilo & Stitch 2

    Primera jornada de formalización en caso Bruma: Fiscalía imputa homicidio culposo a tres tripulantes de Cobra

    El directorio de Falabella confirma a Fernando de Peña como nuevo presidente

    Lo más leído

    1.
    Gobierno mantiene en suspenso cambios al Mepco para limitar su costo y precio de bencina subiría $300 si este no opera

    Gobierno mantiene en suspenso cambios al Mepco para limitar su costo y precio de bencina subiría $300 si este no opera

    2.
    Subsidio anual a sistema de Transporte RED suma cuatro años de alzas y alcanza récord en 2025

    Subsidio anual a sistema de Transporte RED suma cuatro años de alzas y alcanza récord en 2025

    3.
    ¿Cuánto subirían las bencinas si se elimina el Mepco? Expertos anticipan fuerte alza

    ¿Cuánto subirían las bencinas si se elimina el Mepco? Expertos anticipan fuerte alza

    4.
    Barómetro Unab: “La economía chilena está avanzando hacia una recuperación más transversal”

    Barómetro Unab: “La economía chilena está avanzando hacia una recuperación más transversal”

    5.
    Mara Sedini por propuesta al Mepco: “Estamos obligados a tomar medidas concretas”

    Mara Sedini por propuesta al Mepco: “Estamos obligados a tomar medidas concretas”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Servicios

    Sube la parafina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Sube la parafina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Bono de Invierno 2026: revisa con el RUT si corresponde el pago de $80 mil

    Bono de Invierno 2026: revisa con el RUT si corresponde el pago de $80 mil

    Sube la parafina: revisa el precio del combustible para los próximos días
    Chile

    Sube la parafina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Primera jornada de formalización en caso Bruma: Fiscalía imputa homicidio culposo a tres tripulantes de Cobra

    Precio de la parafina subirá más de $100 por litro por segunda semana seguida desde este jueves
    Negocios

    Precio de la parafina subirá más de $100 por litro por segunda semana seguida desde este jueves

    El directorio de Falabella confirma a Fernando de Peña como nuevo presidente

    Accionistas de Puerto Ventanas (SK) aprueban aumento de capital por US$100 millones para financiar inversiones

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado
    Tendencias

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”: el presidente de Cuba responde a amenazas de Trump

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Contra potencias en casa: la selección de vóleibol conoce a sus rivales para el Mundial Sub 17 femenino
    El Deportivo

    Contra potencias en casa: la selección de vóleibol conoce a sus rivales para el Mundial Sub 17 femenino

    Champions League: Barcelona se sale de los márgenes y propina una goleada histórica a Newcastle para meterse en cuartos

    Natalia Duco explica la suma urgencia a la reforma a las SADP: “El 95% de las cosas que trae la ley son de común acuerdo”

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Disney confirma fechas de estreno de Los Increíbles 3 y Lilo & Stitch 2
    Cultura y entretención

    Disney confirma fechas de estreno de Los Increíbles 3 y Lilo & Stitch 2

    U. de Chile entrega importante galardón a José Soza, Diana Sanz y Marco Antonio de la Parra

    En Rapa Nui y con John Malkovich: Wild Horse Nine muestra sus primeras imágenes

    Colombia y Ecuador acuerdan formar comisión para investigar el hallazgo de una bomba en la frontera
    Mundo

    Colombia y Ecuador acuerdan formar comisión para investigar el hallazgo de una bomba en la frontera

    Meloni reduce 25 céntimos por litro el precio de los combustibles en Italia pese a escalada del conflicto en Medio Oriente

    Israel ataca el centro de Beirut en una de las mayores embestidas a Líbano

    La importancia de hidratarse (bien)
    Paula

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal

    Autonomía económica: la libertad de poder decidir