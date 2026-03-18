SAG confirma un nuevo caso de influenza aviar H5N1 en Chile

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) detectó un caso de influenza aviar H5N1 tras la denuncia de muerte de aves domésticas. La situación fue confirmada tras un análisis de laboratorio.

En detalle, el caso involucra la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5N1 en un traspatio (segundo patio después del principal) del sector de Bollenar, comuna de Melipilla, en la Región Metropolitana.

El caso también se da en el contexto de que el 4 de marzo pasado se detectó este virus en aves silvestres (cisnes coscoroba) en el humedal El Yali, Región de Valparaíso; seguido de un caso en aves silvestres en San Clemente, Maule; un foco en traspatio en la comuna de Nogales, Valparaíso; y dos traspatios en O’Higgins, en las comunas de Pumanque y Las Cabras.

“El SAG ya activó los protocolos establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) para el control de la enfermedad, y así evitar su propagación hacia otras zonas del territorio nacional”, dijo sobre las medidas actuales.

Además, el SAG informó que “se mantiene el reforzamiento de la vigilancia sanitaria tanto en cuerpos de agua como en traspatios, así como el refuerzo de las medidas de bioseguridad en planteles productivos, considerando que en esta época se produce el regreso de las aves migrantes hacia el hemisferio norte”.

Desde el SAG destacaron que en este proceso de detección de influenza aviar participan diversos sectores del Estado como el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Pesca, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y “otros servicios públicos”.

Sin embargo, el SAG resaltó que “al no existir casos positivos en planteles comerciales, Chile mantiene su estatus sanitario de país libre de influenza aviar altamente patógena”.