Controlador de Avianca y Gol solicita autorización para operar en Chile.

Grupo Abra, el mayor inversionista de Avianca y Gol e inversionista estratégico en Wamos Air, solicitó ante la Dirección General de la Aeronáutica Civil (DGAC) de Chile un Certificado de Operación Aéreo (CAO) para la compañía NG Servicios Aéreos, que ya se encuentra registrada en el país, y es parte del grupo Abra.

Mediante un comunicado la compañía explicó que NG Servicios Aéreos estaría dedicada a la operación aérea no regular, es decir, chárter y arrendamiento de aeronaves y tendría como base Santiago.

Asimismo precisó que "dicha operación no regular podrá ser ejecutada para cualquiera de las aerolíneas miembro del Grupo Abra, y otros operadores, de acuerdo con las oportunidades operacionales y del mercado de cada compañía".

Grupo Abra además es acreedor de Sky Airlines a través de un bono con vencimiento en 2026 y que tiene la posibilidad de ser convertido por un 40% de la propiedad de la aerolínea chilena.