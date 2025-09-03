SUSCRÍBETE
CPC realizará encuentro con gremios del Maule para conocer las inquietudes empresariales de esa región

En este encuentro reunirá a cerca de 70 empresarios y líderes gremiales locales en la sede de InacaP Talca.

Por 
Pulso de La Tercera
07 Agosto 2025 Entrevista a Susana Jimenez, presidenta de la Camara de la Produccion y del Comercio CPC Foto: Andres Perez Andres Perez

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y sus 6 ramas empresariales continúan su iniciativa Gremios por Chile, que nació en 2023 y ya suma encuentros y trabajo colaborativo en 12 regiones del país. En este marco, el próximo martes 9 de septiembre se desarrollará una inédita jornada empresarial en la región del Maule.

En este encuentro reunirá a cerca de 70 empresarios y líderes gremiales locales en la sede de INACAP Talca.

La actividad se enmarca dentro de la iniciativa Gremios por Chile, que lidera la CPC y sus seis ramas, y que, desde su creación en 2023, ha ido consolidando una red de gremios a lo largo de todo Chile, sumando las voluntades, el conocimiento y la energía del sector privado regional, al servicio de lo que el país demanda.

La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, destacó la relevancia de esta iniciativa, en momentos en que Chile necesita reimpulsar el crecimiento económico, aumentar la inversión y la creación de empleo formal.

“Las regiones, con toda su riqueza y diversidad, tienen enormes potencialidades y aportan al crecimiento desde lo local. Por eso es tan importante trabajar colaborativamente con cada una de ellas, unidos los gremios y empresas de todo el país, impulsando entre todos los motores para acelerar el crecimiento”.

07 Agosto 2025 Entrevista a Susana Jimenez, presidenta de la Camara de la Produccion y del Comercio CPC Foto: Andres Perez Andres Perez

El Encuentro Empresarial de Gremios por Chile Maule, contará con la participación de la Cámara Chilena de la Construcción del Maule, Agrícola Central, la Junta de Adelanto del Maule, la Federación de Transportistas del Maule, la Cámara de Comercio y Turismo de Talca, y la Asociación de Industriales del Centro, entre otros gremios locales.

La jornada de trabajo contará con las exposiciones de la presidenta y el vicepresidente de la CPC, para luego escuchar la voz de la región, a través de los representantes de los distintos gremios sectoriales: Max Besser, presidente del Consejo Productivo del Maule y gerente general corporativo de PF; Patricio Gómez, presidente Cámara Chilena de la Construcción del Maule; y Luis Urrutia, presidente de la Asociación Gremial Agrícola Central.

Los líderes de la CPC, SNA, CNC, Sonami, Sofofa, CChC y la ABIF aprovecharán su estadía en Maule para realizar su reunión de Comité Ejecutivo, reunirse con el gobernador regional, Pedro ÁlvarezSalamanca, y visitar la planta de Teno de la empresa Agrozzi -la división agroindustrial de Carozzi-, que cuenta con una producción anual de 50 mil toneladas.

