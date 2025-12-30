Tasa de desempleo sube y creación de puestos de trabajo se desacelera en septiembre-noviembre

El desempleo frenó su racha de recuperación. En el trimestre septiembre-noviembre la tasa de desocupación subió 0,2 punto porcentual anual situándose en 8,4%.

De acuerdo a la información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el incremento de los desempleados se debe al alza de la fuerza de trabajo (1,5%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%), es decir, hubo una mayor cantidad de personas buscando empleo de la que la economía pudo generar.

Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 4,0%, incididas por quienes se encontraban cesantes (2,8%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (16,2%).

Octubre a Diciembre 2023 Empleo Desempleo, Trabajadores, gente Foto: Andres Perez Andres Perez

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 61,9% y 56,7%, con incrementos de 0,3 pp. y 0,2 pp., en cada caso, respecto del mismo trimestre del año pasado.

La población fuera de la fuerza de trabajo no registró ninguna variación como resultado del crecimiento de las personas inactivas habituales (0,3%) y la disminución de las personas inactivas potencialmente activas (-1,0%).

Ahora bien, en cuento a la creación de empleo, hubo una desaceleración En el trimestre septiembre- noviembre se crearon 115.624 nuevas plazas laborales, lo que se traduce en un alza de 1,25%, siendo la menor alza anual desde el trimestre mayo-julio.

Entre las mujeres, el INE informó que la tasa de desocupación se situó en 8,8%, decreciendo 0,3 pp anual. Esto se explica por el aumento de 2% de la fuerza de trabajo, menor a la de 2,3% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas se contrajeron 1,1%, incididas únicamente por las cesantes (-2,2%).

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,0% y 48,3%, incrementándose 0,6 pp. y 0,7 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,3%, influidas por las inactivas habituales y las iniciadoras.

En los hombres, en tanto, la tasa de desocupación subió 0,6 punto porcentual llegando a 8,1% en un año. El incremento se debe al alza de 1,1% de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,4% registrada por los hombres ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 8,8%, incididos por los cesantes (7,3%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (27,4%).

La tasa de participación se situó en 71,3%, expandiéndose 0,2 pp., mientras que la tasa de ocupación alcanzó 65,5%, contrayéndose 0,3 pp. en el período. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, aumentaron 0,5%, influidos únicamente por los inactivos habituales.