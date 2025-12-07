Cuarto proceso del subsidio eléctrico suma más de 84 mil nuevas postulaciones y prepara nómina definitiva para febrero

El cuarto proceso de postulación al subsidio eléctrico cerró este 5 de diciembre con 84.820 nuevas solicitudes, en medio de una creciente demanda por este beneficio dirigido a familias vulnerables y a hogares con personas electrodependientes inscritas en los registros correspondientes.

Con ello, la autoridad deberá revisar antecedentes de más de 1,8 millones de hogares, entre actuales beneficiarios y postulantes recientes, para confirmar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

El biministro de Energía y de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, destacó el alcance del programa, señalando que se trata de una ayuda directa al presupuesto de los hogares con menos recursos y que ya se ha convertido en una de las políticas sociales más masivas del país, solo superada por la Pensión Garantizada Universal (PGU). Según informó el Ministerio de Energía en un comunicado, la nómina definitiva de hogares que accederán al subsidio se dará a conocer en febrero de 2026 . Desde ese mismo mes —y durante todo el primer semestre— el descuento se aplicará mensualmente en las cuentas de electricidad de los beneficiados.

“Muchos hogares han recibido este subsidio en los procesos anteriores, por lo que es muy valorado por las familias chilenas”, afirmó la autoridad.

García subrayó además que los beneficiarios recibirán un doble alivio en sus boletas durante el primer semestre: el descuento asociado al subsidio y la devolución por cobros en exceso que recibirán todos los clientes eléctricos. “Cada familia beneficiaria podrá ver en su boleta de electricidad cuánto le descuentan por subsidio y cuánto le descuentan por devolución”, explicó.

Qué pasó con el subsidio eléctrico. En la imagen, el biministro Álvaro García. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Monto del subsidio eléctrico

En el comunicado, el ministerio precisó que el monto del beneficio depende del tamaño del hogar y se otorga como un descuento mensual. Para hogares unipersonales, el descuento semestral será de $30.270; para los de 2 a 3 integrantes, de $39.348; y para grupos de 4 o más integrantes, de $54.486 .

Estos montos se dividirán en seis cuotas mensuales entre febrero y junio, aunque la boleta de febrero incluirá las cuotas de enero y febrero.

La autoridad llamó también a que el Congreso avance en la tramitación del proyecto que busca prorrogar el subsidio más allá de 2026.

“Tenemos una iniciativa que ya está en sus últimos trámites parlamentarios para prorrogar el subsidio. Si esa ley termina de aprobarse, como esperamos que así sea, este subsidio que es tan valorado por las familias chilenas se va a extender más allá de 2026”, señaló García.