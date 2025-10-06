SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Data centers registran nula producción en el primer semestre, pero se anticipan 34 desarrollos futuros

“Existe una gran expectativa por la creciente demanda de la IA, donde adicionalmente a la gran cantidad de expansiones proyectadas por parte de empresas como Odata, Amazon, Ascenty, EdgeConnex, Cirion, Equinix, Sonda y Scala, entre otros, se esperan más desarrollos”, destacó un informe de Colliers.

Paulina OrtegaPor 
Paulina Ortega
Sashkin - stock.adobe.com

El último reporte de la consultora inmobiliaria Colliers sobre la industria de data centers en Chile mostró que en la primera mitad del año no se registraron nuevos ingresos al mercado, pese a las grandes inversiones proyectadas para los próximos años.

Al cierre de junio, Colliers contabilizó un total de 33 data centers en operación en la Región Metropolitana, con una capacidad instalada de 228 MW, de los cuales cerca de 50 MW fueron incorporados durante el segundo semestre del 2024. En total, los data centers de la capital bordean los 700 mil metros cuadrados, y casi 200 mil ingresaron durante el año pasado.

La estimación del Ministerio de Ciencias es que en los últimos 5 años se han invertido cerca de US$2.300 millones en esta industria.

“En los últimos años, se ha visto un crecimiento bastante considerable, aumentando en los últimos cinco años, en mas de 100 MW de capacidad TI instalada, donde la gran mayoría de los data centers han sido construidos en terrenos sobredimensionados, con la intención de seguir construyendo nuevas etapas que aumenten su presencia en el territorio nacional”, relata el informe.

Las empresas que concentran la mayor capacidad hasta el momento son Odata con el 30% del total, posicionándose como el principal actor del mercado con sólo 2 data centers, seguida por Ascenty y Google Cloud. Ascenty llegó al segundo lugar a partir de la entrada en operación de una de sus expansiones recientemente.

“Entre los tres mayores operadores suman el 62% de los MW de capacidad instalada y un 61% de los m2 construidos, lo cual se explica principalmente a partir de la concentración de los data centers de mayor tamaño en el mercado”, dijo el informe de Colliers.

Los nuevos proyectos

“Aunque durante este semestre no ingresaron nuevos data centers, existe una gran expectativa por la creciente demanda de la IA, donde adicionalmente a la gran cantidad de expansiones proyectadas por parte de empresas como Odata, Amazon, Ascenty, EdgeConnex, Cirion, Equinix, Sonda y Scala, entre otros, se esperan más desarrollos que permitan alojar la gran cantidad de datos que se necesitará a futuro”, precisa el informe.

De acuerdo a Colliers, para los próximos años se estima que hay 34 desarrollos en la Región Metropolitana, los cuales se concentran principalmente en el sector norte de la capital. De hecho, el titular del Ministerio de Ciencias, Aldo Valle, estimó que hacia el 2028 de proyectan inversiones de data centers de US$4.000 millones.

Entre los anuncios destacados están los tres data centers que instalará Amazon Web Services en la Región Metropolitana para el 2026, y la construcción de Ascenty de un segundo campus en Quilicura, que podría inaugurarse en el 2028, de acuerdo al DF.

“Chile se ha ido consolidando como un destino estratégico para la instalación de data centers en Sudamérica gracias a una combinación de factores: su robusta red nacional de fibra óptica, el anuncio del cable submarino Asia-Sudamérica, que conectará directamente con mercados del Pacífico, y una matriz energética limpia, con alta participación de energías renovables no convencionales, lo que es clave para operadores que priorizan la sostenibilidad”, afirmó el gerente inmobiliario de Colliers, Sergio Correa.

“El país también cuenta con condiciones de estabilidad institucional, tratados internacionales que otorgan certeza jurídica, y un entorno técnico avanzado. A esto se suma el Plan Nacional de Data Centers, que busca impulsar esta industria como un eje de desarrollo estratégico, junto con el rol activo de la Asociación Chilena de Data Centers, que ha promovido una agenda público-privada para posicionar a Chile como un hub digital regional”, añadió el ejecutivo de la consultora inmobiliaria.

De hecho, recientemente el Ministerio de Ciencias lanzó un avance en el Plan Nacional de Data Centers, estrena guía para facilitar la inversión, que recoge recomendaciones para apoyar una planificación clara y eficiente de acuerdo con la factibilidad energética, uso del suelo y permisos críticos.

“Es una señal clara de que Chile está decidido a liderar en infraestructura digital, a generar empleos de calidad, a promover inversiones sostenibles y a garantizar que la economía de los datos se desarrolle con responsabilidad e inclusión”, expresó entonces el ministro de Ciencias.

Más sobre:TecnologíaData CentersMercado inmobiliarioColliers

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

3 recomendaciones para entrenar a cualquier edad de un fisicoculturista de 100 años que sigue activo

Revive el “concierto” de Daft Punk en Fortnite

Irán descarta retomar “en estos momentos” las negociaciones con los países europeos sobre su programa nuclear

Por qué no recordamos cuando éramos bebés, esto dice la ciencia

Cómo es el acuerdo de drones que Trump evalúa con Ucrania para que EEUU acceda a su tecnología de combate

Apellido Chahuán se resiste al retiro político: los candidatos que se nutren de la marca del senador RN

Lo más leído

1.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

2.
Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

3.
Temblor hoy, domingo 5 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 5 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

5.
La macabra historia de Ed Gein, el asesino serial y necrófilo que inspiró clásicas películas (y ahora llega a Netflix)

La macabra historia de Ed Gein, el asesino serial y necrófilo que inspiró clásicas películas (y ahora llega a Netflix)

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Servicios

Temblor hoy, lunes 6 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 6 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Vientos y tornados en Chile: el fenómeno con siglos de historia que vuelve a poner a prueba la prevención
Chile

Vientos y tornados en Chile: el fenómeno con siglos de historia que vuelve a poner a prueba la prevención

El desafío del SLEP Santiago Centro: 56% de los colegios públicos que administrará desde enero tiene más de 100 años

Debate La Tercera-UNAB: candidatos del distrito 7 (Valparaíso Costa) muestran sus cartas

Caputo y Daza llegan a EE.UU. para afinar auxilio financiero para Argentina y calmar a los mercados
Negocios

Caputo y Daza llegan a EE.UU. para afinar auxilio financiero para Argentina y calmar a los mercados

Presupuesto 2026: García plantea “oportunidad” para que Republicanos presente indicación y detalle cómo recortarían US$6.000 millones

Grau defiende fin de glosa republicana en Presupuesto 2026: “Nuestra propuesta le da más libertad a la siguiente administración”

3 recomendaciones para entrenar a cualquier edad de un fisicoculturista de 100 años que sigue activo
Tendencias

3 recomendaciones para entrenar a cualquier edad de un fisicoculturista de 100 años que sigue activo

Revive el “concierto” de Daft Punk en Fortnite

Por qué no recordamos cuando éramos bebés, esto dice la ciencia

Cruces confirmados: revisa cómo quedó el cuadro completo de los octavos de final del Mundial Sub 20
El Deportivo

Cruces confirmados: revisa cómo quedó el cuadro completo de los octavos de final del Mundial Sub 20

Los puntos fair play le permiten a Colombia clasificar a octavos del Mundial Sub 20 como líder de grupo

“Actuación desastrosa”: escándalo en Brasil por penal contra Gonzalo Tapia en el clásico entre Sao Paulo y Palmeiras

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Louis Tomlinson lanza single y promete regreso a Sudamérica: “Quiero volver a ese caos, en el mejor de los sentidos”
Cultura y entretención

Louis Tomlinson lanza single y promete regreso a Sudamérica: “Quiero volver a ese caos, en el mejor de los sentidos”

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Irán descarta retomar “en estos momentos” las negociaciones con los países europeos sobre su programa nuclear
Mundo

Irán descarta retomar “en estos momentos” las negociaciones con los países europeos sobre su programa nuclear

Trump prevé que la primera fase de su plan para Gaza se complete esta semana

Primer ministro de Francia dimite un día después de formar gobierno

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia