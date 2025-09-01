Deloitte expande su oferta en Chile y apuesta a “liderar la transformación empresarial”

En la foto de izquierda a derecha: Marcelo y Gonzalo Larraguibel, Jorge Rojas, Matias Larraguibel, Bernardita Figueroa, Patricio Hernández, Gabriela Romero y Boris Miranda

Deloitte informó la llegada a Chile de su marca Monitor Deloitte, su “brazo estratégico de alto nivel”. Monitor fue fundado por Michael Porter, comprado por la firma global en 2013 y está presente en más de 16 países.

“Este movimiento refleja una apuesta decidida por fortalecer una plataforma única en el país, que combina pensamiento estratégico de clase mundial, conocimiento profundo del mercado local y capacidad de ejecución de alto impacto”, dijo la consultora, que también destacó que hace poco cerró la adquisición del 100% de Virtus Partners, de los hermanos Larraguibel.

Deloitte, una de las principales consultoras en Chile y el mundo, aseguró que este anuncio "consolida su ofensiva por liderar la transformación empresarial".

Ante este contexto, Christian Durán, CEO de Deloitte Chile dijo que este hito “marca el inicio de una nueva etapa”. Esto también consideró la incorporación de Bernardita Figueroa y Patricio Hernández, exsocios de BBK.

En este nuevo modelo operativo, que es un negocio dentro de Deloitte con marca propia, estará integrado por seis socios: los hermanos Gonzalo y Marcelo Larraguibel, Matías Larraguibel, Boris Miranda, Bernardita Figueroa y Patricio Hernández, quienes se integrarán bajo la marca Monitor Deloitte.

“Esta no es solo una operación de expansión; es una evolución profunda de nuestro propósito como firma. Estamos integrando capacidades estratégicas, metodológicas y humanas, con nuestro profundo conocimiento en tecnología e innovación”, aseguró Durán.