Desempleo baja a 8% y creación de puestos de trabajo anota su mayor alza en 14 meses, pero sostenida por la informalidad

La primera lectura de la cifra de desempleo es positiva. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desempleo se ubicó en 8% durante el trimestre octubre-diciembre de 2025.

La cifra registró un descenso de 0,1 pp. en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,8%), igual a la presentada por las personas ocupadas (1,8%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 1,4%, incididas únicamente por aquellas que buscan trabajo por primera vez (24,4%).

Este 8% es la menor tasa de desempleo desde el trimestre noviembre-enero de 2025. Con este dato, el promedio de esa variable en el año se sitúa en 8,5%, mismo promedio registrado en 2024.

En cuanto a la creación de empleo, los registros del INE muestran que se aceleró, subiendo 1,8% anual, lo que se traduce en que se generaron 167.211 puestos de trabajo. Esta es, además, la mayor alza desde el trimestre agosto-octubre del 2024

Sin embargo, la segunda lectura que se le hace a esta cifra es que, de ese total, 86.840 fueron informales, lo que se traduce en un alza de 3,5% anual, siendo el mayor aumento desde julio-septiembre del 2024. Con esto, más de la mitad de los empleos creados son informales.

Así, la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,8%, creciendo 0,4 pp. en doce meses. En las mujeres y en los hombres, en tanto, la tasa consignó 28,7% y 25,4%, con variaciones de 0,3 pp. y 0,6 pp., respectivamente. Además, la cifra muestra que se crearon 80.370 empleos formales, siendo la mas baja desde abril del 2021, en plena pandemia.

23 Septiembre 2025 Trabajadores, sueldo minimo, empleo. Foto: Andres Perez Andres Perez

En lo positivo, el alza de los ocupados estuvo impulsada por las mujeres (3,7%) con 147.534 mil nuevas plazas laborales. La tasa desocupación se situó en 8,5%, decreciendo 0,9 pp. interanualmente, producto del aumento de 2,7% de la fuerza de trabajo, menor al de 3,7% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas se contrajeron 7,0%, incididas únicamente por las cesantes (-9,7%).

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,7%, creciendo 0,6 pp. en un año. Esto a raíz del alza de 1,0% de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,4% registrada por los hombres ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 9,8%, incididos por los cesantes (7,2%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (38,2%).

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 62,1% y 57,1%, con incrementos de 0,5 pp. en cada caso, respecto del mismo trimestre del año anterior. La población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 0,5%, influida por las personas inactivas habituales (-1,2%) e iniciadoras (-9,1%).

El análisis de los expertos

Los expertos toman la noticia con mesura. Esto, porque si bien es positivo que se reduzca el desempleo, se creen mayores puestos de trabajo, la informalidad vuelve a jugar un papel relevante, lo que se traduce en empleos precarios.

“El mercado muestra una leve mejoría, pero se mantiene con tasas altas de desempleo, por sobre el 8% hace casi 3 años. Es una disminución muy discreta como para hablar de mayor dinamismo. Una disminución de 0,1% va en el sentido correcto, pero falta mucho para hablar de niveles en torno al 7,5% que sería significativo”. Cristián Duarte, ex director de la Bolsa Nacional de Empleo.

Juan Bravo, director del OCEC-UDP, añade que “lo preocupante es verificar que la leve reducción de la tasa de desempleo obedece fundamentalmente a una creación de empleo de mala calidad”.

En esto concuerda la economista de Clapes UC, Carmen Cifuentes, quien declara que “desde el punto de vista de la calidad de los empleos que se están creando, efectivamente esto es negativo, y da cuenta de lo debilitado que está el sector privado formal en cuanto a la generación de puestos de trabajo”.

Asimismo, la economista asegura que durante la primera parte de 2025 se dio un “debilitamiento de la creación neta de empleo”, que obedeció en gran medida a la destrucción de puestos de trabajo informales.

“El empleo formal ha venido registrando un dinamismo cada vez menor influido principalmente por un empleo asalariado privado formal que ha perdido impulso y crece en niveles muy bajos, que no se observaban desde la pandemia “, dice Jones.

Otra señal de debilidad que muestra las cifras, según detalla Bravo es que “con esto llevamos 25 meses consecutivos en donde el subempleo lidera la generación de puestos de trabajo”, puntualiza el economista del OCEC. A esto añade que “las personas no encuentran oportunidades laborales en donde puedan aportar plenamente su capacidad productiva, lo que les genera un daño muy relevante en su capacidad de generación de ingresos laborales”.

Desempleo cae, pero creación de nuevos puestos de trabajo sigue desacelerándose Andres Perez

¿Puede bajar de 8%?

El desempleo completa 36 meses con una tasa de desempleo de 8% o más y por ello, la pregunta es si es factible que pueda bajar de ese nivel. Ese escenario para los economistas todavía no es nítido, puesto que afirman que hay “rigideces” que mantienen presionados los costos laborales.

“En el corto plazo se pueden impulsar medidas que incentiven la contratación de nuevos colaboradores como el subsidio directo a empleadores o beneficios tributarios que reduzcan en algo el aumento de costos que ha significado, en especial para las pequeñas empresas el aumento del salario mínimo, la reducción de jornada sin mirar la productividad, el aumento de la cotización previsional y otros costos indirectos asociados a mayores complejidades normativas y legales”, plantea Duarte.

Jones añade que “la tasa de desempleo ajustada por estacionalidad se ubicó en 8,5%, lo que significa que en los últimos 3 años hemos tenido tasas de desempleo por sobre el 8%. Hacia adelante, de la mano de mayor inversión y crecimiento económico uno podría esperar un mayor crecimiento del empleo”, Jones.

Para Bravo, la prioridad más relevante para aumentar el ritmo de creación de empleo formal es “elevar considerablemente la capacidad de crecimiento de mediano plazo. Si se logra alinear mejor la evolución de los costos salariales con la productividad laboral ello también podría contribuir a una mayor generación de empleo asalariado formal en el sector privado”.