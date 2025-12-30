SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Deudas fuera de la banca crecen en Chile: mujeres deben menos, pero refinancian más

    El tercer informe sobre endeudamiento y género, realizado por Sernac, revela que los proveedores financieros de menor tamaño concentran casi una quinta parte del crédito de consumo del país, con brechas persistentes entre hombres y mujeres en montos de deuda, acceso al crédito y comportamiento de pago.

    Por 
    Roberto Martínez

    Este martes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) dio a conocer la tercera versión del estudio “Endeudamiento y género en proveedores financieros de menor tamaño”, un informe que analiza cómo se endeudan las personas fuera del sistema bancario tradicional, así como las diferencias que persisten entre hombres y mujeres en el acceso, uso y pago del crédito.

    El informe, correspondiente al año 2024, examinó información de 69 proveedores financieros de menor tamaño, ampliando significativamente su cobertura respecto de versiones anteriores.

    Además de caracterizar el endeudamiento, el texto incorporó nuevas variables como morosidad, judicialización, castigos, repactaciones, refinanciamientos y evaluación de solvencia económica, con el objetivo de entregar una visión más completa del fenómeno.

    Más de 2 millones de personas deudoras

    Según el Sernac, en conjunto estas entidades mantienen una cartera de 2,17 millones de personas deudoras y un stock de deuda de $7,4 millones de millones, cifra equivalente a cerca del 18% del total del crédito de consumo del país.

    Este dato –consigna el estudio- confirma la creciente relevancia de actores distintos a la banca tradicional en el financiamiento de los hogares.

    También se identificó una fuerte concentración por tipo de proveedor, reuniendo las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF) el 68% del total de deudores, lo que las convierte en el actor con mayor cantidad de personas endeudadas.

    En contraste, las Entidades de Financiamiento Automotriz (EFA) concentran el 47% del monto total de la deuda, reflejando el mayor valor de los créditos asociados a la compra de vehículos.

    Deudas promedio

    El estudio también muestra diferencias relevantes en los montos promedio de deuda, lo que da cuenta de perfiles de productos y consumidores claramente diferenciados.

    Mientras en las EFA la deuda promedio bordea los $7 millones por persona, en las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC), las CCAF y los Pequeños Proveedores Financieros (PPF) los montos se ubican entre $2,3 y $2,8 millones.

    Según Sernac, estas brechas reflejan no solo el tipo de bienes financiados, sino también las condiciones de acceso y los segmentos de población a los que apuntan estos proveedores, muchos de los cuales atienden a personas que no siempre acceden al crédito bancario tradicional.

    Del mismo modo, en materia de cumplimiento de pagos, el informe consigna que un 15,7% de los deudores presenta algún nivel de morosidad, mientras que un 7,6% mantiene atrasos iguales o superiores a 90 días, un umbral considerado crítico en términos financieros.

    El análisis distingue entre la proporción de personas morosas y la magnitud de la deuda impaga, permitiendo dimensionar no solo cuántos deudores presentan atrasos, sino también el impacto económico de esos incumplimientos dentro del sistema financiero no bancario.

    Menos mujeres endeudadas y por menores montos

    Uno de los ejes centrales del estudio es la perspectiva de género, que vuelve a confirmar diferencias persistentes entre hombres y mujeres. En 2024, el número de mujeres deudoras representó solo el 85% del total de hombres, mientras que la deuda total acumulada por mujeres alcanzó apenas el 66% de la deuda de los hombres.

    Asimismo, la deuda promedio de las mujeres fue un 22% menor que la de los hombres.

    Las mayores brechas en deuda total se observaron en los Pequeños Proveedores Financieros y en las Entidades de Financiamiento Automotriz, mientras que las diferencias más acotadas se registraron en las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

    Según estudios anteriores, el informe confirma que las mujeres presentan, en general, un mejor comportamiento de pago, con menores tasas de morosidad en comparación con los hombres.

    En ese tenor, los hombres exhiben mayores niveles de castigo, judicialización y repactación, coherentes con sus mayores tasas de atraso.

    Sin embargo, el estudio concluye que las mujeres registran mayores tasas de operaciones refinanciadas, lo que podría contribuir a explicar, al menos en parte, sus menores niveles de morosidad.

    Finalmente, desde el Sernac destacaron que la tercera versión de este informe se desarrolla de manera complementaria a los estudios de endeudamiento de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), los cuales se concentran principalmente en bancos y grandes instituciones financieras.

    Más sobre:DeudasMorosidadSernacProveedores financierosEndeudamientoConsumidoresPulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Colillas de cigarro bajo la lupa: investigan origen del incendio que arrasó 800 hectáreas en Las Condes

    Declaran alerta roja para Tomé por incendio forestal que ha destruido tres viviendas: se solicitó evacuar zona

    Elizalde llama a la responsabilidad en velorio de bombero fallecido en Litueche: “Que esta desgracia no sea en vano”

    Senapred declara alerta roja para Mulchén por incendio forestal potenciado por condiciones climáticas: solicitan evacuación de dos sectores

    Declaran alerta roja en Ñiquén por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Gobierno designa a Macarena Cortés como la primera directora de la Defensoría de las Víctimas y desiste de Patricia Muñoz

    Lo más leído

    1.
    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    2.
    Expertos asignan baja probabilidad a que Fonasa logre sacar adelante su nueva modalidad tras fallidas licitaciones

    Expertos asignan baja probabilidad a que Fonasa logre sacar adelante su nueva modalidad tras fallidas licitaciones

    3.
    Engie desconectará dos plantas de carbón este miércoles, retirando del sistema más de 700 MW de combustible fósil

    Engie desconectará dos plantas de carbón este miércoles, retirando del sistema más de 700 MW de combustible fósil

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Colillas de cigarro bajo la lupa: investigan origen del incendio que arrasó 800 hectáreas en Las Condes
    Chile

    Colillas de cigarro bajo la lupa: investigan origen del incendio que arrasó 800 hectáreas en Las Condes

    Declaran alerta roja para Tomé por incendio forestal que ha destruido tres viviendas: se solicitó evacuar zona

    Elizalde llama a la responsabilidad en velorio de bombero fallecido en Litueche: “Que esta desgracia no sea en vano”

    Deudas fuera de la banca crecen en Chile: mujeres deben menos, pero refinancian más
    Negocios

    Deudas fuera de la banca crecen en Chile: mujeres deben menos, pero refinancian más

    La inquietud de los expertos al analizar las cifras de empleo y desocupación del último trimestre

    Antonio Cantó deja la gerencia general de Bupa tras casi cinco años y en su reemplazo llega Rafael Córdova

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos
    Tendencias

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    La ANFP entrega sus argumentos para ratificar el descenso de Unión Española y Deportes Iquique
    El Deportivo

    La ANFP entrega sus argumentos para ratificar el descenso de Unión Española y Deportes Iquique

    El grosero error de Dibu Martínez que pavimentó la goleada de Arsenal sobre Aston Villa

    Directorio de la ANFP entierra la última ilusión de Unión Española e Iquique y los condena a la Primera B

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026
    Cultura y entretención

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    Las peores películas y series que dejó 2025

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    Emiratos Árabes Unidos anuncia la “retirada voluntaria” de tropas de Yemen tras las exigencias de gobierno local y Arabia Saudita
    Mundo

    Emiratos Árabes Unidos anuncia la “retirada voluntaria” de tropas de Yemen tras las exigencias de gobierno local y Arabia Saudita

    Israel suspende a Médicos Sin Fronteras y otras ONG por nuevas normas en Gaza

    Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, muere a los 35 años

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad
    Paula

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina