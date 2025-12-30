Deudas fuera de la banca crecen en Chile: mujeres deben menos, pero refinancian más

Este martes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) dio a conocer la tercera versión del estudio “Endeudamiento y género en proveedores financieros de menor tamaño”, un informe que analiza cómo se endeudan las personas fuera del sistema bancario tradicional, así como las diferencias que persisten entre hombres y mujeres en el acceso, uso y pago del crédito.

El informe, correspondiente al año 2024, examinó información de 69 proveedores financieros de menor tamaño, ampliando significativamente su cobertura respecto de versiones anteriores.

Además de caracterizar el endeudamiento, el texto incorporó nuevas variables como morosidad, judicialización, castigos, repactaciones, refinanciamientos y evaluación de solvencia económica, con el objetivo de entregar una visión más completa del fenómeno.

Más de 2 millones de personas deudoras

Según el Sernac, en conjunto estas entidades mantienen una cartera de 2,17 millones de personas deudoras y un stock de deuda de $7,4 millones de millones, cifra equivalente a cerca del 18% del total del crédito de consumo del país.

Este dato –consigna el estudio- confirma la creciente relevancia de actores distintos a la banca tradicional en el financiamiento de los hogares.

También se identificó una fuerte concentración por tipo de proveedor, reuniendo las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF) el 68% del total de deudores, lo que las convierte en el actor con mayor cantidad de personas endeudadas.

En contraste, las Entidades de Financiamiento Automotriz (EFA) concentran el 47% del monto total de la deuda, reflejando el mayor valor de los créditos asociados a la compra de vehículos.

Deudas promedio

El estudio también muestra diferencias relevantes en los montos promedio de deuda, lo que da cuenta de perfiles de productos y consumidores claramente diferenciados.

Mientras en las EFA la deuda promedio bordea los $7 millones por persona, en las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC), las CCAF y los Pequeños Proveedores Financieros (PPF) los montos se ubican entre $2,3 y $2,8 millones.

Según Sernac, estas brechas reflejan no solo el tipo de bienes financiados, sino también las condiciones de acceso y los segmentos de población a los que apuntan estos proveedores, muchos de los cuales atienden a personas que no siempre acceden al crédito bancario tradicional.

Del mismo modo, en materia de cumplimiento de pagos, el informe consigna que un 15,7% de los deudores presenta algún nivel de morosidad, mientras que un 7,6% mantiene atrasos iguales o superiores a 90 días, un umbral considerado crítico en términos financieros.

El análisis distingue entre la proporción de personas morosas y la magnitud de la deuda impaga, permitiendo dimensionar no solo cuántos deudores presentan atrasos, sino también el impacto económico de esos incumplimientos dentro del sistema financiero no bancario.

Menos mujeres endeudadas y por menores montos

Uno de los ejes centrales del estudio es la perspectiva de género, que vuelve a confirmar diferencias persistentes entre hombres y mujeres. En 2024, el número de mujeres deudoras representó solo el 85% del total de hombres, mientras que la deuda total acumulada por mujeres alcanzó apenas el 66% de la deuda de los hombres.

Asimismo, la deuda promedio de las mujeres fue un 22% menor que la de los hombres.

Las mayores brechas en deuda total se observaron en los Pequeños Proveedores Financieros y en las Entidades de Financiamiento Automotriz, mientras que las diferencias más acotadas se registraron en las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Según estudios anteriores, el informe confirma que las mujeres presentan, en general, un mejor comportamiento de pago, con menores tasas de morosidad en comparación con los hombres.

En ese tenor, los hombres exhiben mayores niveles de castigo, judicialización y repactación, coherentes con sus mayores tasas de atraso.

Sin embargo, el estudio concluye que las mujeres registran mayores tasas de operaciones refinanciadas, lo que podría contribuir a explicar, al menos en parte, sus menores niveles de morosidad.

Finalmente, desde el Sernac destacaron que la tercera versión de este informe se desarrolla de manera complementaria a los estudios de endeudamiento de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), los cuales se concentran principalmente en bancos y grandes instituciones financieras.