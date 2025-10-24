Donald Trump y Xi Jinping se reunirán en la Apec, con la guerra comercial como telón de fondo

En medio de las difíciles negociaciones entre Washington y Pekín para lograr un acuerdo comercial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, finalmente se reunirán.

La cita está prevista para la próxima semana, concretamente el 30 de octubre en elmarco de la cumbre de APEC

“Creo que vamos a salir muy bien parados y todos van a estar muy contentos”, dijo ayer el mandatario republicano.

El asesor de seguridad presidencial de Corea del Sur, Wi Sung-lac, confirmó el jueves las visitas de Estado de Trump y Xi durante la cumbre de la APEC, aunque China no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto.

Cuándo se reunirán Donald Trump y Xi Jinping. Kevin Lamarque

Será la primera reunión presencial entre ambos jefes de Estado desde que Trump regresó al cargo en enero. Los líderes, que han mantenido al menos dos llamadas telefónicas este año, se reunieron por última vez en 2019, durante el primer mandato presidencial de Trump.

Tregua comercial

Hay expectación en torno al encuentro debido a las delicadas relaciones entre las dos mayores potencias del mundo. La cita tendrá lugar poco antes de que la tregua entre ambas economías expire el 10 de noviembre.

La pausa en la aplicación de los aranceles mutuos se ha renovado en varias ocasiones tras las conversaciones mantenidas en Ginebra o Londres.

La tregua comercial se ha visto amenazada en las últimas semanas por una nueva ola de medidas restrictivas, que van desde elevadas tasas portuarias para los buques de ambos países hasta mayores controles de exportación de tecnología y minerales de tierras raras.