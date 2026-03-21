SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    ¿Dónde está el stock disponible de viviendas nuevas?

    Durante los últimos siete días el nuevo gobierno ha impulsado una serie de medidas que buscan reactivar el mercado inmobiliario, y reducir el stock de unidades, que el año pasado alcanzaba niveles históricos y que impiden una reactivación de la industria. Hoy hay más de 100 mil unidades disponibles y el 63% está en la Región Metropolitana. En la capital, lideran las comunas de Santiago, La Florida y Ñuñoa.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    16 Septiembre 2016 Esquina Americo Vespucio con Vicuña Mackenna, paradero 14, La Florida, nuevo polo de construccion de edificios de departamentos. Foto Andres Perez Andres Perez

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en sus primeros días en su cargo, ha anunciado medida tras medida con la intención de activar el crecimiento y la inversión en el país, uno de las principales preocupaciones del recién asumido gobierno de José Antonio Kast. Varias de aquellas medidas apuntan al mercado inmobiliario y la construcción, que atraviesa una crisis desde hace años y emplea a una gran cantidad de trabajadores. La industria valora los anuncios, pero demanda más detalles de ideas que solo han sido esbozadas en forma genérica.

    El jefe de la billetera fiscal hace una semana anunció un proyecto de ley que denominó “Reconstrucción Nacional”, que contempla medidas de reconstrucción física, económica, institucional, física, de orden y seguridad. En la arista económica hubo una iniciativa que entusiasmó al mercado inmobiliario: la eliminación transitoria del IVA a la vivienda, por un año.

    “Hoy hay 100 mil viviendas nuevas que no encuentran comprador, lo que convive con un déficit habitacional cuantitativo de 500 mil unidades. A nivel reglamentario se están tomando medidas estructurales para reducir el precio de la vivienda. Sin embargo, se requiere también la venta ágil de las unidades en stock”, explicaban desde Hacienda al dar a conocer esta medida.

    Es que este es uno de los principales problemas de la industria: los bajos niveles de venta de los últimos años -que se recuperaron en algo en 2025 gracias a un subsidio temporal a los créditos hipotecarios- han generado que el stock de viviendas alcance máximos históricos. A su vez, esto a provocado que las constructoras detengan nuevos proyectos: ¿Para qué generar nuevas unidades si las que ya hay no se venden?.

    Aunque los actores del mercado valoraron la medida como una señal positiva de parte del gobierno entrante, mostraron su preocupación porque el anuncio frenara las ventas, con compradores a la espera de que se apruebe el proyecto de ley.

    “Es importante la celeridad en la tramitación del proyecto de ley para evitar posibles efectos de ralentización del mercado”, dijo Alfredo Echavarría, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Quiroz anunció que, para evitar aquello, el fin del IVA podrá imputarse a partir del momento en que ingrese el proyecto de ley al Congreso. Eso sí, el ministro no se puso en el escenario de un resultado adverso en el Congreso.

    Este jueves además, anunció otras dos medidas para poder evitar la ralentización de las ventas durante la tramitación de la suspensión del IVA. Y para complementar los estímulos a la industria.

    Primero, cambios en el DFL2, ampliando el límite de inmuebles con beneficios tributarios, de dos a más de tres unidades, pero disminuyendo el metraje de 140 m2 a 90 m2, buscando incentivar la actividad de los inversionistas inmobiliarios.

    Y adicionalmente, anunció la medida tan esperada por la construcción: la ampliación y extensión del subsidio a la tasa, el principal motor de las ventas de viviendas desde la segunda mitad del 2025. Sin embargo, el gobierno no entregó los lineamientos de las medidas.

    “Definitivamente, estas medidas pueden ayudar a mitigar una potencial ralentización de las ventas. Por una parte, la extensión del DFL2 a tres o más viviendas es una buena noticia para los compradores e inversionistas. Hay que recordar que en determinados proyectos se da que entre un 50 y 90% de las ventas son a inversionistas. Por otra parte, el subsidio a la tasa ha demostrado ser una medida exitosa y de bajo costo fiscal, que tiene impacto directo en la capacidad de los compradores para acceder al crédito”, afirmó el CEO de Echeverría Izquierdo, Sebastián Echeverría.

    105 mil unidades

    Al cierre del 2025, la CChC contabilizó un total de 105.763 viviendas en el stock nacional. Recién en el cuarto trimestre se logró observar una caída del stock, tras alcanzar un peak en el tercer trimestre de 109.353 unidades, incluso con el efecto del subsidio a la tasa, que ya había reactivado las ventas. Fue una caída de 4% versus el trimestre anterior y de 0,2% en relación al cierre del 2024.

    De esas casi 106 mil viviendas, 94.106 corresponden a departamentos y 11.657 a casas.

    ¿Dónde encontrar esta gran oferta de unidades listas para entrega inmediata?

    De acuerdo a los datos del gremio de la construcción, la mayor parte del stock se concentra, lógicamente, en la zona centro del país, con 78.146 unidades, equivalentes al 74% del total. En tanto, en la zona sur se concentra un 17%, y en la zona norte, un nivel considerablemente menor, con apenas un 9%.

    De los 94 mil departamentos, 76% se encuentra en el centro, un 15% en el sur y otro 9% en el norte. De las casi 12 mil casas, 59% está en el centro, 32% en el sur y y un 10% en el norte. En la Región Metropolitana específicamente, se concentran 66.409 viviendas, equivalentes a más de la mitad del stock nacional (63%).

    Los registros de la CChC muestran que el 64% (60.473) de los departamentos del stock nacional se encuentra en la Región Metropolitana, donde las comunas más relevantes en la distribución son Santiago, La Florida y Ñuñoa, que concentran 12.374, 8.048 y 7.479 unidades cada una, respectivamente.

    El resto de las comunas no tienen más de 5 mil unidades cada una. El top 5 lo completa San Joaquín (3.606) y Cerrillos (3.542). Macul aparece en sexto lugar, con 3.439 departamentos de stock. Le sigue La Cisterna (2.373), Las Condes (2.251), Estación Central (1.762) y Conchalí (1.620).

    Las comunas con menor concentración de departamentos son La Reina con 76 unidades, Peñalolén con 420, y Renca con 577.

    En la capital se encuentra el 51% de las casas en venta a nivel nacional, es decir, 5.936 unidades. El stock de viviendas nuevas se concentra en el eje Lampa y Quilicura, que suma 1.207; seguido por la comuna de Colina, con 1.114 y Buin con 1.042.

    A estas le siguen Puente Alto, San Bernardo y Padre Hurtado con 708, 432, y 419 unidades, respectivamente. Más atrás se encuentran Peñalolén y La Florida que suman 323 casas, Peñaflor y Talagante, con 263.

    Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Providencia suman un total de 231 unidades. Maipú y Pudahuel contabilizan 176 casas en conjunto. Huechuraba es la que concentra menos stock, con apenas 21 unidades nuevas.

    De acuerdo a las estimaciones de Echeverría Izquierdo, con las medida de la suspensión del IVA, “en el caso de la Región Metropolitana, las comunas más beneficiadas serían las grandes comunes de sectores de ingreso medio, como Santiago, La Florida, Las Condes y Ñuñoa, en departamentos, y Maipú, Colina y San Bernardo en casas”.

    Más sobre:Mercado inmobiliarioViviendasStock

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    A los 54 años muere Nicholas Brendon, actor de Buffy la cazavampiros

    Detienen a taxista que estafó a turista holandés en el Aeropuerto de Santiago: fraude asciende a 2.800 euros

    Primera lluvia otoñal genera estragos en la RM y mantiene a más de 38 mil clientes sin suministro eléctrico

    EE.UU. levanta sanciones por 30 días para permitir la venta del petróleo iraní cargado en buques en alta mar

    Ante la CELAC: Pérez Mackenna llama al trabajo conjunto contra la migración irregular y a fortalecer el control fronterizo

    Tras conocerse una investigación judicial en EE.UU. en su contra: Petro asegura que “nunca” ha hablado con un narcotraficante

    Lo más leído

    1.
    Con foco en hipotecarios: Quiroz afirma que CMF revisará regulación bancaria para ver si hay “cargas excesivas” al crédito

    Con foco en hipotecarios: Quiroz afirma que CMF revisará regulación bancaria para ver si hay “cargas excesivas” al crédito

    2.
    Quiroz anticipa que se extenderá el DFL2 a tres o más viviendas y que mantendrá el subsidio a tasa de crédito hipotecario

    Quiroz anticipa que se extenderá el DFL2 a tres o más viviendas y que mantendrá el subsidio a tasa de crédito hipotecario

    3.
    Unilever nombra a Chantal Goldschmidt como la nueva gerenta general para su operación en Chile

    Unilever nombra a Chantal Goldschmidt como la nueva gerenta general para su operación en Chile

    4.
    Economista Felipe Morandé será el presidente del Sistema de Empresas Públicas en nuevo gobierno de Kast

    Economista Felipe Morandé será el presidente del Sistema de Empresas Públicas en nuevo gobierno de Kast

    5.
    Marcel recuerda que mantuvieron el Mepco con el petróleo a US$ 100 y que no se dedicaron a culpar al gobierno anterior por la situación fiscal

    Marcel recuerda que mantuvieron el Mepco con el petróleo a US$ 100 y que no se dedicaron a culpar al gobierno anterior por la situación fiscal

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por el debut de la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por el debut de la Copa de la Liga

    Rating del jueves 19 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tomás Barrios en el Masters de Miami: ¿A qué hora y dónde ver el debut?

    Tomás Barrios en el Masters de Miami: ¿A qué hora y dónde ver el debut?

    Detienen a taxista que estafó a turista holandés en el Aeropuerto de Santiago: fraude asciende a 2.800 euros
    Chile

    Detienen a taxista que estafó a turista holandés en el Aeropuerto de Santiago: fraude asciende a 2.800 euros

    Primera lluvia otoñal genera estragos en la RM y mantiene a más de 38 mil clientes sin suministro eléctrico

    Ante la CELAC: Pérez Mackenna llama al trabajo conjunto contra la migración irregular y a fortalecer el control fronterizo

    ¿Dónde está el stock disponible de viviendas nuevas?
    Negocios

    ¿Dónde está el stock disponible de viviendas nuevas?

    Grupo Matte sale de la propiedad de Molymet

    Tras cita con Quiroz, Construcción espera conocer “detalles” de cómo se aplicará la eliminación del IVA a la vivienda

    Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad
    Tendencias

    Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad

    El “chiste” que Donald Trump le hizo a la primera ministra de Japón sobre el Pearl Harbor

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    Tomás Barrios cae frente al francés Arthur Cazaux y se despide del Masters 1000 de Miami
    El Deportivo

    Tomás Barrios cae frente al francés Arthur Cazaux y se despide del Masters 1000 de Miami

    Con la atenta mirada de Fernando Gago: la U no sale del empate ante La Serena en el inicio de la Copa de la Liga

    La UC tiene fecha y hora para debut ante Boca en el Claro Arena: el fixture cruzado y de Coquimbo en la Copa Libertadores

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    A los 54 años muere Nicholas Brendon, actor de Buffy la cazavampiros
    Cultura y entretención

    A los 54 años muere Nicholas Brendon, actor de Buffy la cazavampiros

    Feltrinelli Editores inicia su expansión en el mundo hispanohablante con Valeria Luiselli y El doctor Zhivago

    Arriesgado y para la pista de baile: cómo es el regreso de CA7RIEL y Paco Amoroso, uno de los discos latinos del año

    EE.UU. levanta sanciones por 30 días para permitir la venta del petróleo iraní cargado en buques en alta mar
    Mundo

    EE.UU. levanta sanciones por 30 días para permitir la venta del petróleo iraní cargado en buques en alta mar

    Tras conocerse una investigación judicial en EE.UU. en su contra: Petro asegura que “nunca” ha hablado con un narcotraficante

    Trump descarta tregua con Irán: “No se declara un alto el fuego cuando estás arrasando al otro bando”

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal