Dulce y agraz: Parlamentarias valoran subsidio a madres, pero admiten que habrían preferido extensión del postnatal de emergencia

Texto

Con cierto escepticismo, diferentes parlamentarias celebraron el subsidio de $200.000 que beneficiará a unas 35 mil madres trabajadoras con hijos menores de dos años como una respuesta inmediata, pero apuntan a que el problema de fondo, como es el postnatal de emergencia, aún está lejos de resolverse.

“Quiero remarcar que esta es una respuesta, pero no es la respuesta que debemos tener para abordar la maternidad, abordar el cuidado de los hijos en un país, la importancia que tiene el cuidado debe ser revelada, visibilizada y se ha transformado en una potente política pública y de cara al debate constitucional que ya se aproxima. Es importante definir en la Constitución la función social de la maternidad” indicó la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD).

La parlamentaria era parte de un grupo integrado por las senadoras Ena Von Baer (UDI), Carolina Goic (DC), y Marcela Sabat (RN) que mantuvieron conversaciones con el gobierno para encontrar una solución ante el vencimiento del post natal de emergencia. Fruto de ello fue la medida “Subsidio Protege” anunciada por el presidente Sebastián Piñera que se extenderá por el período que dure el estado de excepción.

“Si bien creemos que la mejor alternativa es la extensión del postnatal de emergencia, entendemos que los recursos son escasos y esta pandemia lamentablemente está lejos de terminar. Además, debemos considerar que el universo de madres que hoy necesita una respuesta estatal es mayor”, precisó por su parte la senadora Sabat (RN). Mientras que Goic sostuvo que “camos avanzando en el reconocimiento de las tareas de cuidado que hoy asumen las mujeres muchas veces como una carga o incluso un impedimento para trabajar, adicional a lo más importante que es ayudar a resolver el problema del cuidado infantil a mujeres trabajadoras durante la pandemia”

Diputadas disconformes

Desde la Cámara, las diputadas que no estuvieron en la mesa de conversación con el gobierno, fueron más críticas. “Los $200.000 por niño son absolutamente insuficientes, el post natal cubre mayoritariamente lo que es el sueldo de la mujer, yo creo que la solución que hoy día está dando el presidente a través de este subsidio es insuficiente, y además no corresponde”, manifestó la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS).

Por su parte, la diputada, Ximena Ossandón (RN) acotó que la iniciativa se hace cargo de una realidad que está afectando al mercado laboral femenino que ha retrocedido en participación, aunque admitió que le hubiese gustado otra solución. “Para mí hubiera sido ideal que se aumentara la licencia médica preventiva pero el Ejecutivo decidió otra cosa que es en el fondo, entregar este nuevo subsidio, lo cual me parece que es un avance, entre nada y esto. Pero lamentablemente insisto, llegamos tarde para muchísimas mujeres que se vieron enfrentadas a esta disyuntiva de tener que dejar sus trabajos por cuidar a sus hijos”.

Asimismo, la diputada Gael Yeomans (CS) reclamó: “este gobierno no entiende la realidad de las familias en Chile. No quiere extender el postnatal de emergencia y proponen, en vez de esa solución, un subsidio que no llegaría a todas las madres, donde el monto es totalmente insuficiente para resguardar los trabajos y a sus hijos”.