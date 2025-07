Economía no crea puestos de trabajo por primera vez desde la pandemia y baja en participación laboral evita desempleo mayor

El mercado laboral no repunta. Las cifras entregadas por el INE solo reflejan un estancamiento. La tasa de desempleo subió 0,6 puntos porcentuales (pp) anual llegando a 8,9%, siendo además el mismo nivel del mes pasado. A ello se suma que un 0% de creación de puestos de trabajo, su menor nivel desde febrero-abril del 2021.

Las personas desocupadas aumentaron 7,2%, incididas por quienes se encontraban cesantes (6,1%) y quienes buscan trabajo por primera vez (19,2%). Si se analiza las cifras de ocupados y de participación tampoco muestran registros positivos.

Según el INE, las tasas de participación y ocupación se situaron en 61,9% y 56,4%, decreciendo 0,2 pp. y 0,5 pp., respectivamente. Por otra parte, la población fuera de la fuerza de trabajo se expandió 1,4%, influida por las personas inactivas potencialmente activas (10,0%) e iniciadores (2,7%).

De hecho, si se hubiese mantenido la misma tasa de participación (personas en la fuerza de trabajo respecto del total de la población en edad de trabajar) del mes pasado, la tasa de desempleo hubiese llegado a 9,3%.

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,9%, aumentando 0,9 pp. en el período, producto del ascenso de 1,2% de la fuerza de trabajo, mayor al de 0,2% registrado por las mujeres ocupadas. En los hombres, en tanto, la tasa de desocupación fue de 8,1%, creciendo 0,2 pp. en un año, a raíz del alza de 0,1% de la fuerza de trabajo, y la disminución de 0,1% registrada por los hombres ocupados.

Para los economistas, el escenario actual es crítico y por ende apuran al gobierno para que realice algunas medidas de corto plazo y que considere esta situación del mercado laboral como una crisis.

“La situación del mercado laboral es crítica. Nos enfrentamos a una tasa de desempleo elevada en perspectiva histórica, que además continúa aumentando en términos interanuales”, afirma la economista de Clapes-UC, Carmen Cifuentes. La experta añade que “a esto se suma un preocupante estancamiento en la creación de empleo. En los últimos doce meses prácticamente no se generaron nuevos puestos de trabajo y, de hecho, al ajustar por estacionalidad, se observa una destrucción neta de empleos respecto al trimestre anterior”.

Cristián Duarte, gerente general de Transearch y exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo, apunta a que “hay un mercado del trabajo prácticamente paralizado con una creación de empleos neta de sólo 141 nuevos puestos de trabajo”. En su análisis, dice que “no se esperaba un deterioro tan marcado, sin embargo, hace un par de años venimos hablando del bajo crecimiento del país y la poca capacidad del país para crear nuevos empleos”.

Para David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, no hay dobles lecturas: “Me parece que es bastante claro que el mercado laboral está en una crisis”, dice. Asimismo, menciona que “hace tres años atrás, antes de que iniciara este gobierno, mencioné en un artículo en Pulso que estábamos en una situación de emergencia laboral. Esto era antes de comenzar el gobierno, con la expectativa de que el nuevo gobierno no le quitara el foco al tema”. Sin embargo, añade que “definitivamente estamos en una crisis laboral. Hemos estado en una situación de crisis laboral o emergencia laboral desde que partió la pandemia y no hemos salido de ella. Y eso el gobierno no lo ha visto”.

Desde el gobierno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, puso paños fríos a las cifras de empleo. Para el secretario de Estado, para analizar la variación en 12 meses, se debe tener en cuenta que en la base de comparaciones hubo un efecto puntual, que fue la contratación de encuestadores para el censo. Fueron 25.000 encuestadores durante cuatro meses, y, por lo tanto, hay por lo menos cuatro trimestres móviles donde vamos a ver reflejada todavía esa comparación”.

Santiago 27 de junio 2025. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, realiza un segundo balance por mal uso de licencias medicas en el sector publico y sobre las medidas para enfrentar el ausentismo laboral. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Para Marcel, el 8,9% que registró la tasa de desempleo “es la más alta que vamos a ver este año, probablemente tanto por la desaparición de ese efecto en la base de comparación y por el mayor dinamismo que está tomando la economía por lo que es probable ir viendo un descenso en la tasa de desocupación en los próximos meses”.

Sobre ese punto Juan Bravo, director del OCEC-UDP, afirma que “en el último año se destruyeron casi 75 mil empleos asalariados en el sector público, en parte porque nos estamos comparando con el periodo en donde se estaba ejecutando el Censo 2024. Así, la menor contribución del empleo asalariado público a la generación de empleo total nos está mostrando en forma más realista la situación del mercado laboral”. El economista advierte que “uno de los hechos más preocupantes del mercado laboral chileno es que paulatinamente la economía va transitando hacia una tasa de desempleo de equilibrio más alta, más allá de los vaivenes transitorios”.

Medidas urgentes

Pero los expertos no se quedan solo en el análisis teórico de la situación del mercado laboral, sino que también plantean medidas para que el gobierno pase de la inacción a la acción.

Cifuentes plantea que “es clave acelerar la implementación efectiva de los subsidios al empleo, focalizándolos en sectores rezagados y grupos con mayores dificultades de inserción, como jóvenes, mujeres y personas desempleadas de larga duración. Lo segundo, se requiere reducir la incertidumbre regulatoria y es necesario reforzar los programas tanto de reconversión como de inserción laboral, para apoyar a quienes hoy no están encontrando empleo, pese a estar disponibles”.

Ingrid Jones, economista de LyD ve necesaria una agenda “proinversión, que permita a la economía crecer y que las empresas crezcan y puedan financiar sin dificultades sus costos e impulsar medidas que permitan la incorporación de las mujeres al mercado laboral que no se financien con cargo a los empleadores”.

06 Mayo 2025 Construccion , Trabajadores, empleo, cemento. Foto: Andres Perez Andres Perez

Juan Bravo, sostiene que “la prioridad más importante en materia laboral es elevar en forma importante la capacidad de crecimiento de la economía. Elevar la productividad laboral es otro de los desafíos de mediano y largo plazo para mejorar la situación del mercado laboral”.

Y Duarte menciona que “dentro de las medidas se podrían impulsar incentivos a la contratación, como subsidios a las empresas, postergar el pago de impuestos o bajarlos, junto con generar expectativas de disminución de los costos laborales. Al mismo tiempo, es necesario revisar con realismo la viabilidad del salario vital de $750.000 en el contexto económico actual”.

Suben los desalentados

Otro de los fenómenos que se muestra la encuesta es que aumentó la cantidad de personas que perdieron la esperanza de encontrar un empleo y salieron del mercado laboral, lo que técnicamente el INE llama los inactivos potencialmente activos.

Esa categoría subió 10% anual que en número se traduce en que 86.262 personas pasaron de buscar empleo o quedarse desesperanzado antes la falta de oportunidades que entrega el mercado laboral.

Para los economistas está situación se produce generalmente cuando las personas se desalientas después de varios meses buscando empleo sin resultados positivos.

Desde el Departamento de Estudios de Coopeuch, “el mercado laboral continúa sin síntomas de mejoría. En un contexto donde la demanda por trabajo se mantiene alicaída, el fuerte aumento de personas que salen de la fuerza de trabajo está evitando llegar a tasas de desempleo mayores. Nuevos retrocesos para la tasa de ocupación y tasa de participación”. Mencionan que “desde abril 2024, el nivel de ocupados continúa prácticamente plano”.

Carmen Cifuentes, economista de Clapes UC sostiene que “un aumento en los inactivos potencialmente activos puede estar asociado a una pérdida de confianza en el mercado laboral. Es decir, muchas personas dejan de buscar trabajo, porque perciben que no hay oportunidades reales de empleo, lo que se conoce como efecto desaliento”. En ese sentido, dice que “cuando este grupo crece, especialmente en contextos de bajo dinamismo económico y alta desocupación, suele reflejar un deterioro más profundo en el mercado laboral, ya que incluso quienes podrían trabajar optan por no hacerlo, al no ver opciones viables de inserción”.

Para Cifuentes, “es importante monitorear este indicador porque su aumento es una señal preocupante dado que sugiere que no solo está creciendo el desempleo, sino también el retiro de personas del mercado laboral”.