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    ¿Afecta a todos los sectores por igual? El análisis de los economistas del Banco Central sobre el efecto de los feriados en la actividad

    En el escrito, titulado “La importancia del efecto calendario en la actividad económica chilena”, los expertos señalan que “el efecto calendario es heterogéneo y depende de la actividad que se está midiendo”. En la práctica, un día laboral más (o menos) tiene impactos distintos en el Imacec según el sector económico.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Via del Mar 25 de abril 2025. Personas son fotografiadas en centros comerciales, realizando compras en distintas tiendas del lugar. Alejandro Astorga/Aton Chile ALEJANDRO ASTORGA

    En las últimas horas resurgió el debate sobre el efecto que generan los días feriados del calendario en la actividad económica del país.

    La discusión se reactivó luego de que la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, manifestara en un punto de prensa la visión del empresariado sobre cómo estos días afectan tanto al comercio como al bolsillo de los trabajadores.

    “A nosotros nos preocupa que haya feriados irrenunciables, tanto sea porque son feriados o porque son periodos electorales. Lo cierto es que eso genera una merma muy importante no solo para la actividad del comercio también para sus colaboradores”, dijo Jiménez.

    “Nosotros, por el contrario, creemos que es importante mantener la libertad de emprendimiento”, argumentó la timonel del gremio.

    En la foto: Susana Jiménez, presidenta de la CPC. Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Este debate no es nuevo. El gran empresariado ya se ha pronunciado anteriormente. De hecho, el año pasado se tornó aún más intenso luego de que diputados de Chile Vamos ingresaran un proyecto de ley para declarar feriado irrenunciable el Viernes Santo.

    Pero ¿Cuál es el efecto real de un día feriado en la actividad económica?

    Precisamente este miércoles, dos economistas senior del Departamento de Cuentas Nacionales Anuales del Banco Central (BC), Alejandra Chovar y Felipe Avilés, publicaron en el sitio web del instituto emisor un análisis sobre este tema.

    La visión de los economistas

    En el escrito, titulado “La importancia del efecto calendario en la actividad económica chilena”, los expertos señalan que “el efecto calendario es heterogéneo y depende de la actividad que se está midiendo”. En la práctica, un día laboral más (o menos) tiene impactos distintos en el Imacec según el sector económico.

    De esta manera, añaden que “para cada actividad, la decisión de incluir el efecto calendario depende principalmente de la significancia económica y estadística”.

    El efecto calendario puede descomponerse en tres componentes: el efecto de los días laborales, asociado a la composición de días laborales (de lunes a viernes) en un mes, descontando los feriados; el efecto de los días feriados, vinculado a la cantidad de días feriados que ocurren en días hábiles entre un mes y otro; y el efecto año bisiesto, relacionado con el impacto del día adicional en febrero durante esos años.

    Calendario de feriados

    “Por ejemplo, la minería no se detiene ni feriados ni fines de semana, por lo tanto, la composición de los días en el mes no debería implicar cambios en el volumen producido. Sin embargo, sí presenta un efecto calendario en los años bisiestos, ya que se puede producir un día extra en ese mes, independiente si es laboral o no”, explican los economistas del Banco Central.

    “El comercio también presenta un efecto calendario relevante. En el comercio minorista, por ejemplo, la cantidad de días feriados aumenta sus ventas (excluyendo los feriados irrenunciables)”, precisan respecto a este sector económico.

    En promedio, los expertos estiman que el efecto de un año bisiesto es del orden de 1,5 puntos porcentuales (pp.) de mayor actividad en febrero, con un impacto más marcado en la economía.

    Respecto de los días hábiles, uno adicional en el mes tiene un efecto promedio de 0,5 pp. en la tasa de variación anual del Imacec.

    El calendario 2026

    En cuanto al calendario de este año, los expertos del Banco Central indican que “el año 2026 presenta cambios en los días laborales en comparación con el año anterior. En relación con el primer semestre, tanto enero como mayo presentan un día hábil menos respecto del año 2025 y los meses de marzo y junio un día adicional. Los feriados, en tanto, no presentan variación”.

    En el segundo semestre, “en términos de composición del calendario, destaca octubre con un día hábil menos y noviembre con uno adicional. Además, debido a que los días de la asunción de la virgen y las glorias del ejército se celebran un sábado, tanto agosto como septiembre tendrán un día feriado menos que al año anterior”.

    “En resumen, el 2026 registrará dos días laborales más, asociados a dos feriados menos en el segundo semestre del año”, destacan los economistas Chovar y Avilés.

    Más sobre:CPCBanco CentralFeriadosSemana SantaComercio

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