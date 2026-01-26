SUSCRÍBETE POR $1100
    EFE firma financiamiento por US$ 700 millones y la CAF se transforma en el principal acreedor individual de la empresa estatal

    EFE obtuvo un financiamiento por parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Instituto de Crédito Oficial de España, por US$700 millones. Parte de los recursos se destinarán al proyecto del tren entre Melipilla y Santiago. La CAF había prestado otros US$ 500 millones en abril de 2025.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    La empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) suscribió un nuevo financiamiento por parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF), ahora denominado Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de España, por un total de US$700 millones. Parte de los recursos se destinarán al proyecto Tren Santiago-Melipilla, que tiene una inversión estimada de US$1.877 millones.

    “Permitirá fortalecer proyectos estratégicos de la empresa estatal, mejorar sus condiciones financieras y destinar parte de los recursos a los tramos uno y dos del proyecto Tren Santiago-Melipilla”, dijo la empresa estatal en un comunicado.

    En detalle, el acuerdo considera un crédito de hasta US$ 500 millones comprometidos directamente por CAF, junto con un cofinanciamiento adicional de US$ 200 millones a través del ICO de España. El contrato de financiamiento tendrá un plazo de vencimiento de 20 años y un período de gracia para el pago de capital de 60 meses. La amortización de capital se hará en 30 cuotas semestrales sucesivas.

    De izquierda a derecha están: Julián Suárez - Representante CAF en Chile / Cecilia Araya - Gerenta de División de Finanzas y Administración EFE / José Solorza - Gerente General EFE.

    En un hecho esencial enviado el viernes, EFE indicó que el contrato de financimiento fue firmado tras la autorización, vía decreto exento, otorgada por el ministerio de Hacienda el 15 de diciembre, y el ministerio de Economía, el 22 de enero.

    “Permite a EFE acceder a un financiamiento de mayor escala, con mejores condiciones financieras, plazos de hasta 20 años y mayor flexibilidad en el uso de los recursos, sin garantía del Estado”, explicaron.

    EFE en abril de 2025 había obtenido por primera vez un crédito por parte de la CAF. En aquella oportunidad, se firmó un contrato de financiamiento por US$500 millones para “avanzar en las iniciativas Santiago–Melipilla, Santiago–Batuco, mejoras del servicio Chillán–Estación Central y el nuevo puente ferroviario sobre el río Biobío”.

    De esta forma, el CAF se posiciona “como el principal acreedor individual de la empresa estatal, con una exposición total cercana a US$1.000 millones”.

    “Este hito marca un punto de inflexión, porque nos permite avanzar con mayor certeza en la ejecución de nuestro plan de inversiones, optimizando condiciones financieras y diversificando nuestras fuentes de financiamiento internacional. Es una señal concreta de confianza en nuestra gestión y en el rol que cumple el ferrocarril como eje estructurante de una movilidad más sostenible para Chile”, dijo el gerente general de EFE, José Solorza.

    Por su parte, Julián Suárez, representante de CAF en Chile, comentó que “entre 2023 y 2025 hemos movilizado más de US$5.000 millones en financiamiento para Chile, destinados a infraestructura limpia y proyectos estratégicos de conectividad. Este nuevo acuerdo con EFE se inscribe en esa visión y reafirma nuestro compromiso con el fortalecimiento de una red ferroviaria moderna y eficiente, que contribuya a mejorar la competitividad, la integración territorial y la movilidad”.

    Tren Melipilla-Santiago

    El proyecto considera 11 estaciones en un trayecto de 61 kilómetros de extensión, entre Melipilla y Santiago, donde cruzará las comunas de Estación Central, Cerrillos, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte y Melipilla.

    Se estima que el nuevo trazado tendrá una demanda aproximada de 57 millones de pasajeros por año para un área de influencia de más de un millón 100 mil habitantes. En tiempos, de Estación Central a Malloco se estiman 21 minutos de viaje y de vuelta 46 minutos.

    Sobre el estado del proyecto, las obras están en plena ejecución. Hace una semana se terminó el desarme de vías entre Talagante y Estación Central, para comenzar ahora el armado de las nuevas vías.

    Desde EFE también explican que se están haciendo los primeros trabajos con miras al inicio de obras en las estaciones, específicamente Padre Hurtado y Malloco. Ante este contexto, se espera que, a fines de 2027 o inicios del 2028, se ponga en marcha el tramo Talagante-Lo Errázuriz y, para fines del año 2029, está proyectado el inicio de la operación desde Melipilla a Lo Errázuriz. Así, en 2030 debería estar funcionando todo el proyecto hasta Estación Central.

