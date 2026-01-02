El 2025 cierra con 13 economistas chilenos entre los más citados del mundo

Un buen año para la divulgación científica en el ámbito de la economía está a punto de cerrarse. Los académicos de las principales casas de estudios del país lograron un alto número de publicaciones en revistas indexadas, mientras el número de economistas chilenos más citados en el mundo está en dos dígitos.

Cuántos economistas chilenos hay rankeados entre los más citados del mundo y en qué posición, según la tradicional lista Repec, depende siempre si se analiza considerando todas las publicaciones realizadas por cada uno (que favorece a los académicos de más edad) o las publicaciones de los últimos 10 años, donde se puede ver la tendencia de más jóvenes haciendo investigación de impacto.

Considerando el listado más clásico, con todas las publicaciones históricas, trece chilenos se ubican en el 5% de los economistas más citados del mundo según el ranking de Repec (la sigla de Research Papers in Economics) de IDEAS, uno de los listados más utilizados para intentar predecir los premios Nobel de Economía. Este es el año con el mayor número de nacionales en esa lista.

Esta es una de las ocasiones donde más chilenos lograron estar en el listado, al considerar el ranking histórico agregado, igualando la cifra de 2024.

Como ya es tradición, la lista de los chilenos es encabezada por tres que están dentro de los mil primeros y cuyas posiciones en el podio nacional se han mantenido inamovibles en los últimos años: Ricardo Caballero (académico del MIT), que ocupa el lugar 116 del ranking general; Sebastián Edwards, académico de la Universidad de California - Los Angeles (UCLA), listado 215; y en tercera posición el expresidente del Banco Central y actual decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, José De Gregorio, en el 988 del listado global.

Más atrás se ubica el profesor de la FEN de la U. de Chile Eduardo Engel (1.743); el académico de la Universidad de Maryland, Sergio Urzúa (1.865) y el profesor de la Universidad del Desarrollo, Klaus Schmidt-Hebbel (1.999).

Luego está otro profesor de la FEN, Ramón López (2.611) y el gerente de la División de Política Financiera del Banco Central, Claudio Raddatz (2.631).

En el tramo final de chilenos del listado del 5% más citado aparece otro académico de la FEN y afiliado también como experto del Banco Mundial, Claudio Montenegro (3.140); el académico de Yale, Christopher Neilson (3.282); otro profesor de la FEN y exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco (3.326); el profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica y actual prorrector de Gestión Institucional de esa casa de estudios, Francisco Gallego (3.378) y Juan Pablo Montero (3.536), también del Instituto de Economía de la UC.

La lista global es encabezada por el premio Nobel de Economía y académico del MIT, Daron Acemoglu; Andrei Shleifer, de Harvard y James J. Heckman, de la Universidad de Chicago.

Mujeres y entidades chilenas

Repec también hace un ranking de mujeres economistas, el que es encabezado a nivel global por Carmen Reinhart, que lidera por un largo tiempo el ranking, salvo un período en el que estuvo primera la premio Nobel Esther Duflo, economista del MIT y de J-Pal. Duflo aparece ahora en segundo lugar. En este listado, que incluye al grupo del 10% más alto de economistas más citadas aparecen solo dos chilenas: Viviana Fernández (de la UAI), en el lugar 388 y Andrea Repetto (de la Escuela de Gobierno de la UC), en la posición 620.

Al considerar las publicaciones de académicos asociados a entidades locales, el primer lugar sigue siendo de José De Gregorio, seguido por los ya nombrados Engel, Schmidt-Hebbel, Raddatz, López, Micco, Montero y Gallego. Completan el top 10, el académico australiano de la FEN, Damian Clarke y el actual director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, pero aún asociado en la ranking a la Escuela de Gobierno UC, Rodrigo Valdés.

Publicaciones de académicos en Chile

Consultadas por Pulso, las facultades de Economía de las U. de Chile y de la UC entregaron algunos datos sobre sus publicaciones en revistas indexadas internacionales.

En la UC informaron que de la Escuela de Administración este año hay 18 papers aceptados y 20 publicados. Mientras que del Instituto de Economía hay 25 aceptados y 16 publicados.

Del Instituto de Economía UC, el director de investigación, el profesor Emilio Depetris-Chauvin, dice que “es uno de nuestros mejores años en términos de productividad por la cantidad y calidad de los aceptados este año” y que 6 papers fueron publicados en el top 10 de revistas internacionales, y un paper fue publicado en una revista del top 5.

Por su parte, de acuerdo a los datos de la U. de Chile, la FEN tuvo en total 66 publicaciones. De estas, 5 en publicaciones ESCI (Emerging Sources Citation Index), “que ayuda a descubrir hallazgos de investigación de importancia regional con relevancia global”, según señala la página de Clarivate, la entidad dueña. Otras 3 en revistas no ISI y 58 en publicaciones “Web of Science” (WoS).