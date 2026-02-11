La despedida del país del CEO y presidente que tomó la última posta de Telefónica en Chile

Juan Vicente Martín, el CEO que tomó la última posta de Telefónica en Chile se despide del país

Después de 35 años de presencia en Chile, Telefónica se despidió que sus operaciones en el país. La firma vendió sus activos por un total de más de US$1.200 millones, y a partir de este martes el control lo tomó la multinacional Millicom. Con esto, cualquier ejecutivo de la matriz debió desligarse de la empresa con rapidez.

Así, Juan Vicente Martín, el CEO y presidente de Telefónica Movistar Chile dejó sus cargos, aunque se mantendrá en Telefónica Hispam. Martín asumió luego de que el histórico ejecutivo, Roberto Muñoz, renunció tras 13 años como gerente general y otros 7 como líder del directorio.

El ejecutivo español está vinculado a Telefónica desde 1995, ejerciendo como director B2B en Colombia y en la región hispanoamericana. Martín asumió el liderazgo en Chile con el objetivo de “proteger su liderazgo como el principal operador integrado de Chile, en medio de una fuerte competencia“, expuso un comunicado anteriormente.

Pero la industria especulaba que sería el rostro que venía a cerrar Telefónica, a prepararla para la venta. Y así fue. Juan Vicente Martín se despidió de la compañía que presidió por 10 meses, apuntando a que “comienza una nueva etapa para las telecomunicaciones en Chile”.

El español declaró que la compra de Millicom de los activos “asegura continuidad, proyección y una mirada renovada para seguir impulsando la conectividad en el país. Es un momento importante para nuestra industria y abre nuevas oportunidades para seguir creciendo con la fuerza de siempre”.

“Ha sido un honor liderar una empresa en el país, la cual tiene más de 146 años de historia y es protagonista indiscutida de la masificación de las comunicaciones, la digitalización y la llegada de la tecnología a millones de personas, escuelas, hogares y empresas”, expresó.

Y concluyó: “aunque hoy cierro mi etapa como CEO de Telefónica Movistar Chile, lo verdaderamente relevante es lo que viene para la compañía. Confío plenamente en que este nuevo ciclo será recibido con la misma valentía, urgencia y compromiso que demostraron en cada desafío. Les deseo lo mejor en este camino lleno de oportunidades y crecimiento”.