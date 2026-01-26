El cobre se acerca a US$6 y empuja al dólar a un nuevo descenso
Entre la incertidumbre por el futuro de la Fed y las amenazas comerciales de EE.UU., la divisa norteamericana pierde terreno.
El dólar en el mercado local inició la semana a la baja en el marco del repunte del cobre y la debilidad de la divisa a nivel global.
En concreto, el dólar registra una caída de $4,52 hasta $865, en un retroceso de 0,52% sobre el precio de cierre del viernes. De continuar así, esta variación marcaría el quinto día de descensos.
A su vez, el precio contado del cobre, el principal producto de exportación del país y que funciona como referente de la divisa chilena a nivel internacional, cerró con un aumento de 2,12% a US$5,98 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.
El analista de Admirals Latinoamerica Felipe Sepúlveda afirma que el repunte del metal rojo está “impulsado por la debilidad del dólar, que abarata los commodities cotizados en la divisa estadounidense y favorece la demanda”.
Asimismo dice que “en China —principal consumidor mundial— ha aumentado el interés de inversión, con comerciantes ofreciendo barras de cobre “investment-grade”, mientras compradores físicos adelantan entregas antes del Año Nuevo Lunar y ante el riesgo de futuros aranceles de EE.UU. al metal refinado.”
En el ámbito internacional, el dollar index, que mide el comportamiento de la divisa frente a las principales monedas del mundo, incluido el euro, cae 0,43% posicionándose en 97,041 puntos.
Sepúlveda explica que “la divisa estadounidense se debilita con fuerza frente al yen ante especulaciones de una posible intervención coordinada entre EE.UU. y Japón en el mercado cambiario, luego de reportes de que la Fed de Nueva York consultó niveles del dólar/yen con intermediarios”.
En paralelo, el mercado pesa la expectativa sobre quién será el próximo presidente de la Reserva Federal y la incertidumbre de las amenazas arancelarias hacia Europa y Canadá.
