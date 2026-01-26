El cobre se acerca a US$6 y empuja al dólar a un nuevo descenso

El dólar en el mercado local inició la semana a la baja en el marco del repunte del cobre y la debilidad de la divisa a nivel global.

En concreto, el dólar registra una caída de $4,52 hasta $865, en un retroceso de 0,52% sobre el precio de cierre del viernes. De continuar así, esta variación marcaría el quinto día de descensos .

A su vez, el precio contado del cobre, el principal producto de exportación del país y que funciona como referente de la divisa chilena a nivel internacional, cerró con un aumento de 2,12% a US$5,98 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

El analista de Admirals Latinoamerica Felipe Sepúlveda afirma que el repunte del metal rojo está “ impulsado por la debilidad del dólar, que abarata los commodities cotizados en la divisa estadounidense y favorece la demanda ”.

Asimismo dice que “en China —principal consumidor mundial— ha aumentado el interés de inversión, con comerciantes ofreciendo barras de cobre “investment-grade”, mientras compradores físicos adelantan entregas antes del Año Nuevo Lunar y ante el riesgo de futuros aranceles de EE.UU. al metal refinado.”

En el ámbito internacional, el dollar index, que mide el comportamiento de la divisa frente a las principales monedas del mundo, incluido el euro, cae 0,43% posicionándose en 97,041 puntos.

Sepúlveda explica que “la divisa estadounidense se debilita con fuerza frente al yen ante especulaciones de una posible intervención coordinada entre EE.UU. y Japón en el mercado cambiario, luego de reportes de que la Fed de Nueva York consultó niveles del dólar/yen con intermediarios”.

En paralelo, el mercado pesa la expectativa sobre quién será el próximo presidente de la Reserva Federal y la incertidumbre de las amenazas arancelarias hacia Europa y Canadá.