SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El cobre se acerca a US$6 y empuja al dólar a un nuevo descenso

    Entre la incertidumbre por el futuro de la Fed y las amenazas comerciales de EE.UU., la divisa norteamericana pierde terreno.

    Por 
    Andrés Parra
    A cuánto está el dólar JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El dólar en el mercado local inició la semana a la baja en el marco del repunte del cobre y la debilidad de la divisa a nivel global.

    En concreto, el dólar registra una caída de $4,52 hasta $865, en un retroceso de 0,52% sobre el precio de cierre del viernes. De continuar así, esta variación marcaría el quinto día de descensos.

    A su vez, el precio contado del cobre, el principal producto de exportación del país y que funciona como referente de la divisa chilena a nivel internacional, cerró con un aumento de 2,12% a US$5,98 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

    El analista de Admirals Latinoamerica Felipe Sepúlveda afirma que el repunte del metal rojo está “impulsado por la debilidad del dólar, que abarata los commodities cotizados en la divisa estadounidense y favorece la demanda”.

    Asimismo dice que “en China —principal consumidor mundial— ha aumentado el interés de inversión, con comerciantes ofreciendo barras de cobre “investment-grade”, mientras compradores físicos adelantan entregas antes del Año Nuevo Lunar y ante el riesgo de futuros aranceles de EE.UU. al metal refinado.”

    En el ámbito internacional, el dollar index, que mide el comportamiento de la divisa frente a las principales monedas del mundo, incluido el euro, cae 0,43% posicionándose en 97,041 puntos.

    Sepúlveda explica que “la divisa estadounidense se debilita con fuerza frente al yen ante especulaciones de una posible intervención coordinada entre EE.UU. y Japón en el mercado cambiario, luego de reportes de que la Fed de Nueva York consultó niveles del dólar/yen con intermediarios”.

    En paralelo, el mercado pesa la expectativa sobre quién será el próximo presidente de la Reserva Federal y la incertidumbre de las amenazas arancelarias hacia Europa y Canadá.

    Más sobre:DólarCobreMonedasPeso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    A tres años del crimen: parte juicio contra Lucho Plátano por homicidio del comisario Daniel Valdés de la PDI

    Sigue la tensión en el oficialismo: Fries (FA) cuestiona conversaciones del Socialismo Democrático con la derecha

    Fulgor, caída y reencuentro de Take That: las claves de la docuserie sobre la boyband definitiva

    Turnstile: el fenómeno del punk hardcore que llega en su mejor momento a Lollapalooza Chile

    Debut de Sedini como vocera abre flanco a Kast y obliga a dar explicaciones por nominación de titular de Seguridad

    Fiscalía pide prisión preventiva para la exjueza Ángela Vivanco por trama bielorrusa

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Venezuela por la Copa América Futsal

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Venezuela por la Copa América Futsal

    Cambio de hora: ¿Cuándo será la primera modificación de 2026?

    Cambio de hora: ¿Cuándo será la primera modificación de 2026?

    Aporte Familiar Permanente: este es el monto y las fechas de pago del ex Bono Marzo 2026

    Aporte Familiar Permanente: este es el monto y las fechas de pago del ex Bono Marzo 2026

    A tres años del crimen: parte juicio contra Lucho Plátano por homicidio del comisario Daniel Valdés de la PDI
    Chile

    A tres años del crimen: parte juicio contra Lucho Plátano por homicidio del comisario Daniel Valdés de la PDI

    Sigue la tensión en el oficialismo: Fries (FA) cuestiona conversaciones del Socialismo Democrático con la derecha

    Debut de Sedini como vocera abre flanco a Kast y obliga a dar explicaciones por nominación de titular de Seguridad

    Fallece presidenta del directorio de Casa de Moneda, Verónica Montellano, y asume el vicepresidente en su reemplazo
    Negocios

    Fallece presidenta del directorio de Casa de Moneda, Verónica Montellano, y asume el vicepresidente en su reemplazo

    El cobre se acerca a US$6 y empuja al dólar a un nuevo descenso

    Millonaria multa de Superintendencia de Medio Ambiente contra inmobiliaria dueña del Parque Cousiño Macul de Peñalolén

    ¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas?
    Tendencias

    ¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas?

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Cristián Zavala sufre una fractura de la rótula que lo aleja del debut con Colo Colo en la Liga de Primera
    El Deportivo

    Cristián Zavala sufre una fractura de la rótula que lo aleja del debut con Colo Colo en la Liga de Primera

    “¿Dónde están los que se quejaban?”: Brayan Cortés brilla con gran tapada en su debut liguero en Argentinos Juniors

    Dirigió a dos chilenos: DT es acusado de ser despedido del Sochi por depender de ChatGPT

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Fulgor, caída y reencuentro de Take That: las claves de la docuserie sobre la boyband definitiva
    Cultura y entretención

    Fulgor, caída y reencuentro de Take That: las claves de la docuserie sobre la boyband definitiva

    Turnstile: el fenómeno del punk hardcore que llega en su mejor momento a Lollapalooza Chile

    Hamnet, Maggie O’Farrell y la historia de una novela llevada al cine

    “El comandante en jefe general” de la Patrulla Fronteriza: Greg Bovino, el rostro duro de las redadas migratorias de Trump
    Mundo

    “El comandante en jefe general” de la Patrulla Fronteriza: Greg Bovino, el rostro duro de las redadas migratorias de Trump

    Rusia retira equipo militar y logístico del noreste de Siria

    Trump envía al “zar de las fronteras” a Minnesota tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur