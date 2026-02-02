SUSCRÍBETE POR $1100
    El nuevo mall que adquirió Parque Arauco en Colina

    El mall cuenta con poco más de 41 mil m2, será el cuarto centro comercial más grande de Parque Arauco en Chile, después de Kennedy, Maipú y Estación. Su nombre será Arauco Chicureo.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Este sábado Parque Arauco anunció una nueva adquisición para su portafolio, en medio de su fuerte plan de expansión. La cadena de centros comerciales ligada a la familia Said, será el único propietario de un nuevo proyecto denominado Parque Chicureo, en la comuna de Colina.

    El mall está ubicado en la intersección de Avenida Chicureo con la Autopista Los Libertadores, en un terreno que era de propiedad de Walmart y que fue adquirido por Ebco Desarrollo y Rentas para poder desarrollar este nuevo centro comercial.

    Ebco Desarrollo y Rentas inició la gestión del proyecto en 2020, en plena pandemia, y la construcción un año después, con todas las aprobaciones ambientales correspondientes. Aunque inicialmente la inmobiliaria había estimado finalizar su construcción al cierre del 2025, aún faltan un tramo.

    Joaquín Konow, socio fundador de Ebco Desarrollo y Rentas y gerente de desarrollo de la compañía, apunta a que están en proceso de recepción, y que una vez se obtenga dicha aprobación el mall podrá iniciar su operación inmediatamente. Se estima que eso ocurra hacia mediados del año.

    El traspaso del activo se realizó en la madrugada del sábado, con lo que el Parque Chicureo pasó a ser oficialmente de Parque Arauco, ahora denominado Arauco Chicureo. La transacción fue de UF2,3 millones, equivalentes a US$106 millones, de acuerdo a lo señalado por la cadena de centros comerciales en un comunicado.

    Parque Arauco

    ¿Cómo será el nuevo Arauco Chicureo?

    El centro comercial actualmente tiene un 80% de ocupación, contratos cerrados bajo la gestión de Ebco, y el 20% restante quedará en manos de Parque Arauco según se estableció en el acuerdo de las partes. Entre los arrendatarios se encuentran dos tiendas anclas: un Líder y un Homecenter. Estas abrirán durante este año.

    El mall cuenta con poco más de 41 mil m2, será el cuarto centro comercial más grande de Parque Arauco en Chile, después de Kennedy, Maipú y Estación. Con más de 100 locales, predominantemente en un nivel, tendrá tiendas intermedias y menores, una zona de restaurantes, patio de comidas, gimnasio, además de espacios destinados a servicios médicos, que abrirán a público durante el año 2027.

    De acuerdo a Konow, el activo tiene un gran potencial de crecimiento, y podría llegar a tener una superficie de 4 veces lo que existe hoy día, de así decidirlo Parque Arauco. De hecho, ante la alta demanda por espacio, el proyecto ya creció una vez, aunque antes de pasar a las manos de Parque Arauco. Inicialmente el proyecto consideraba un 30% de superficie menos.

    Desde Ebco estiman que las ventas anuales lleguen a US$150 millones, con visitas de más de 550 mil personas mensuales.

    Respecto a al ubicación, Parque Arauco mencionó que es “una de las zonas de mayor crecimiento en ingresos de los últimos 20 años en Chile, y está emplazado en una ubicación estratégica que atiende a un área de influencia en expansión y con una oferta de retail aún acotada en relación con su potencial de consumo“.

    Este centro comercial es uno de los pocos que hay en la zona. El único otro mall en la comuna es Espacio Urbano La Laguna, que de acuerdo a Konow tiene la mitad de la superficie que tiene Arauco Chicureo.

