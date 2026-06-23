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    El peso colombiano anota alza tras triunfo de la derecha mientras LarrainVial advierte sobre fragmentación en el Congreso

    El vicepresidente electo señaló que apostarían por una mujer en el Ministerio de Hacienda. El banco de inversión chileno señaló que la agenda económica del presidente electo "podría verse diluida" y que el plan de reajuste económico, de generar un déficit de ingresos, "podría generar un deterioro en las cuentas fiscales".

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    El margen fue estrecho y el Congreso se presenta dividido. Este domingo se llevó a cabo la segunda vuelta presidencial en Colombia, donde el candidato de derecha Abelardo de la Espriella se impuso por 250 mil votos sobre el contendor oficialista Iván Cepeda.

    En los mercados el peso colombiano se empinó 0,5% y según medios del país llegó a su punto más alto desde enero de 2021, marcando 3,445 pesos por dólar. En paralelo, la bolsa perdió 4,38% en la jornada, aunque aún acumula un alza de 15,7% en lo que va del 2026. Sólo en lo que va de junio se había empinado 9%, esto ante las expectativas de que ganará el candidato de la oposición.

    Los activos del país se habían empinado durante las últimas semanas ante los datos de las encuestas que apuntaban a que De la Espriella podría imponerse en la contienda.

    Para LarrainVial la sostenibilidad de la mejora en los precios del mercado “dependerá menos de la confirmación del resultado en sí que de la capacidad del gobierno de De la Espriella para implementar su programa económico. Gran parte del esfuerzo de consolidación depende de la aprobación legislativa, en un Congreso donde ninguna fuerza política ostenta la mayoría”.

    El presidente en ejercicio, Gustavo Petro no ha aceptado el conteo preliminar a favor de De la Espriella, y ha alegado irregularidades. Para la entidad, “estas revisiones se resolverán sin alterar el resultado, aunque la ratificación formal aún podría tardar varias semanas. También prevemos que Petro y Cepeda seguirán adelante con su iniciativa para la creación de una Asamblea Constituyente, lo que podría generar un entorno de polarización persistente en los próximos meses”.

    Hacienda y el plan fiscal

    El informe, titulado “Colombia: el optimismo del mercado ante la victoria de Espriella será puesto a prueba por la viabilidad de la disciplina fiscal”, el banco de inversión detalló que el presidente electo estableció por objetivo un ajuste fiscal equivalente a 3,1% del PIB y una reducción del tamaño del gobierno hasta en un 25%, en parte mediante la eliminación de organismos públicos redundantes.

    Junto con ello, apuntó a una trayectoria de déficit fiscal que se sitúe en torno al -4,8% del PIB en los primeros 360 días y al -3,5% del PIB para 2030, con una deuda pública inferior al 55% del PIB.

    De la Espriella, además, prometió un objetivo de crecimiento del PIB del 7%, con Corea del Sur y Singapur como referencia, impulsar la desregulación en todos los organismos reguladores, y reiniciar la exploración y producción de hidrocarburos con una agilización de las licencias ambientales.

    Para implementar la agenda, LarrainVial señaló que el vicepresidente, José Manuel Restrepo, quien además fue ministro de Hacienda durante la administración de Iván Duque, “se erige como la figura central que otorga credibilidad, al menos inicialmente, a la disposición del nuevo gobierno a recortar el gasto”.

    “Su trayectoria en defensa de la regla fiscal y su prestigio ante el sector empresarial confieren credibilidad a la propuesta desajuste fiscal, un contrapeso importante dado que De la Espriella es un candidato ajeno al sistema, sin un partido político de amplia base ni un sólido equipo de economistas que lo respalden”, indicó la entidad.

    En una conversación con el medio colombiano El Tiempo, Restrepo señaló su función irá más allá del cargo que ostenta e intentará conectar ministerios clave como son las carteras de Energía, Relaciones Exteriores y los ministerios económicos.

    Respecto de la cartera de Hacienda, el vicepresidente sostuvo que “le he recomendado a Abelardo que deberíamos tener la primera mujer ministra de Hacienda de la historia de Colombia (...) Tengo al menos 5 mujeres en la mira para que lleguen al cargo”.

    Junto a Restrepo, el economista libertario Daniel Raisbeck ha marcado el discurso sobre los recortes de gasto, la simplificación regulatoria y el papel de la iniciativa privada. Según LarrainVial, “el mercado interpreta la combinación Restrepo-Raisbeck como una señal de que un gobierno de De la Espriella combinaría la disciplina macroeconómica con un impulso reformista orientado al crecimiento”.

    Sin embargo, “la composición del Congreso y el ajustado margen de la segunda vuelta nos sugieren que la agenda económica de De la Espriella podría verse diluida en comparación con la retórica de campaña”, apuntó le banco de inversión.

    Por otra parte, apuntó que el Consejo Autónomo para la Regla Fiscal (CARF) advirtió que aproximadamente el 88% del gasto público está condicionado por disposiciones constitucionales, legales o contractuales, o sujeto a reglas de acumulación e indexación automáticas, “lo que limita significativamente el margen de discrecionalidad fiscal. Incluso si De la Espriella logra recortar el gasto, una desaceleración del crecimiento o un déficit de ingresos podrían producir un deterioro neto en las cuentas fiscales”.

    “El camino más favorable desde ahora sería aquel en el que un programa de ajuste creíble reduzca la prima de riesgo de Colombia, atraiga nuevas inversiones, fortalezca la moneda, alivie las presiones inflacionarias y permita que el Banco de la República de Colombia normalice gradualmente la política monetaria sin afectar gravemente la actividad económica”, indicó LarrainVial.

    Más sobre:MercadoElecciones en ColombiaLarrainVialEconomíaAbelardo de la Espriella

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