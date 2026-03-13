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    El portafolio minero de China: La potencia asiática dispone de casi 50 activos en Latinoamérica y El Caribe

    La presencia China es diversificada en la región. Argentina es donde más presencia minera tiene, seguido de Brasil y Perú. En cambio, Chile cuenta con solo con una participación China, a través de Tianqi en SQM, en el negocio del litio. Un informe de GEM realizó el mapeo de la potencia, indicando que la pregunta correcta sobre China no es cuánta propiedad tiene, sino en qué punto de la cadena está y qué poder de decisión otorga.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Presidente chino, Xi Jinping.

    No es desconocido que las potencias mundiales buscan hacerse de influencia político-económica en Latinoamérica y El Caribe. El mes pasado estalló una polémica en el gobierno de Gabriel Boric tras saberse de conversaciones entre Chile y China para construir un cable que conecte ambas naciones.

    El interés de China en la región no es nuevo. La potencia asiática cuenta con un amplio portafolio minero de activos vigentes en Latinoamérica y El Caribe. La consultora GEM hizo el mapeo general de la República Popular China que encabeza Xi Jinping (comunista), reportando un total de 48 activos únicos desplegados en 12 países del territorio más 11 casos que figuran como acuerdos pendientes, salidas y situaciones no vigentes.

    En orden, Argentina lidera el recuento con 12 activos únicos, seguido de Brasil (11), Perú (8), Ecuador y Guyana (4 cada uno). A diferencia de ellos, en Chile la potencia solo cuenta con una participación minera en el negocio del litio a través de la empresa Tianqi en SQM con 22%. El mes pasado Tianqi anunció la intención de vender hasta el 1,25% de las acciones de SQM.

    Argentina, presidido por Javier Milei (ultraderecha) encabeza la atracción de China por medio de diversos proyectos de litio. Entre ellos se encuentran Cauchari-Olaroz (48%), Mariana (100%) y Pozuelos-Pastos Grandes (100%). En todos estos la empresa china Ganfeng Lithium cuenta con diferentes participaciones accionarias.

    La otra compañía que tiene más participaciones es Shandong Gold, en las minas Veladero (50%) y La Ortiga (50%), cuya explotación es principalmente de oro y cobre, respectivamente. También figura en el reporte la compañía Zijin Mining, dueña del 100% de Tres Quebradas (3Q), iniciativa de litio en construcción ubicada en Catamarca.

    El segundo portafolio mayor: Brasil

    El informe de GEM apunta que “la huella china ya no se limita a cobre y hierro: combina litio, oro, estaño, niobio, fosfatos, alúmina y petróleo/gas, y en varios casos incorpora procesamiento, refinación o exposición societaria aguas abajo”. La pregunta correcta, sostiene, “no es solo cuánta propiedad china hay, sino en qué punto de la cadena está, qué poder de decisión otorga y qué condiciones político-sociales necesita para monetizarse”.

    Países Participación de china en Latinoamérica y El Caribe
    Argentina12
    Brasil 11
    Perú8
    Ecuador4
    Guyana4
    Colombia2
    Nicaragua 2
    Chile1
    Surinam1
    México1
    Venezuela1
    Jamaica1
    Total48

    El mercado que tienen los chinos en Brasil, país que preside Lula da Silva (izquierda), es más diversificado. La potencia cuenta con once actividades accionarias vinculadas al niobio, fosfato, estaño, oro y hierro.

    Una de las empresas que tienen mayor participación en el mercado brasileño es la compañía CMOC, también conocida como China Molybdenum Company. Por ejemplo, en las minas de oro Aurizona (100%), Riacho dos Machados (100%), y en la Bahia Complex (100%). Esta compañía también adquirió de Anglo American en 2016 operaciones de niobio y fosfato en Catalão, Ouvidor y Cubatão por US$1,7 millones.

    También se encuentra el consorcio chino -compuesto por CITIC, Baosteel, Ansteel, Shougang, TISCO-, que participa en la Compañía Brasileña de Metalurgia y Minería (CBMM) ubicada en Araxá. En esta faena, donde alcanzan una participación del 15%, se elabora principalmente niobio.

    El tercer país donde China tiene mayor presencia en la región es Perú. “Sigue siendo el corazón cuprífero de la exposición china”, dice GEM. Justamente, el país vecino, liderado por José María Balcázar (izquierda), acoge importantes participaciones del gigante asiático. Algunas de ellas son minas que elaboran principalmente cobre: Las Bambas, Toromocho, Galeno, Río Blanco y La Arena. Las empresas que figuran en este país son MMG, Zijin Mining y Jinzhao Mining Peru, entre otras.

    Estrategias de China

    El análisis de la consultora GEM sostiene que pese a los riesgos, la participación china en la región genera oportunidades concretas. La primera tiene relación con el financiamiento, ya que en varios activos cuentan con una inversión importante. De esta forma, el capital chino tiene el poder de cerrar brechas que hoy el mercado occidental financia solo de forma selectiva.

    La segunda oportunidad es industrial. Cuando China entra con plantas de proceso, fundición, refinación o acuerdos de O&M (operación y mantenimiento), la probabilidad de que la región capture valor más allá del mineral en boca de mina solo aumenta. La tercera oportunidad es comercial. Un patrocinador chino puede traer offtake (acuerdo de compra), demanda y coordinación logística de largo plazo.

    “Para los países anfitriones, la clave es convertir esa oportunidad en mayor contenido local, infraestructura compartida, aprendizaje operacional y encadenamientos industriales; de lo contrario, la inversión se limita a extraer volumen. Para las mineras y fondos, la oportunidad es doble: co-invertir donde China absorbe riesgo industrial que otros evitan, o vender activos no core a jugadores chinos cuando el entorno político lo permite”, apunta el estudio.

    En la práctica, sostiene GEM, los casos más atractivos serán en los que exista una combinación de recurso de escala, claridad de permisos, salida logística, y posibilidad de integración con procesamiento o consumo final. “Ahí es donde China suele pagar una prima estratégica, no solo financiera”, concluyó.

    Más sobre:portafolio minero de ChinaLatinoamérica y El CaribeMineríaChinaChileArgentinaBrasil

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