El presidente del Banco Central, Mario Marcel, es el “Gobernador del Año” para LatinFinance

2021 ha sido un año más que desafiante para el Banco Central, organismo que ha debido enfrentar un alza vertiginosa de la inflación, siendo objeto además de un intenso debate debido a su posición en torno a los retiros de fondos de las AFP (sobre todo el cuarto) y el alza de la tasa de interés.

Pero su dirección recibe premio. Claro porque la reconocida LatinFinance galardonó al titular del emisor, Mario Marcel, como el Gobernador del Año para el periodo comprendido entre julio de 2020 y junio de 2021.

Los consejeros del Banco Central. Al centro, Mario Marcel

LatinFinance es una revista y plataforma global fundada en 1988 en Estados Unidos, que proporciona información sobre los mercados financieros y las economías de América Latina y el Caribe. Cuenta con bases en Nueva York y Miami, y corresponsalías en países de América y China.

La distinción es otorgada a la autoridad monetaria en “reconocimiento a su excepcional logro en ayudar a dirigir la economía de Chile a través de la crisis pandémica y la recuperación incipiente, en medio de desafíos externos e internos sin precedentes”.

Este año la recuperación de la economía chilena ha sido más que vertiginosa, y ha tenido como uno de sus principales motores al consumo, el cual ha sido impulsado por los retiros de fondos de pensiones y las ayudas estatales.

El premio es definido por el panel de editores de LatinFinance en base a un amplio proceso de retroalimentación a través de consultas y entrevistas con economistas y analistas, tanto regionales como internacionales, las que se desarrollaron en agosto de 2021.

“Comparto este reconocimiento con todo el equipo del Banco Central de Chile, ya que el éxito al enfrentar los desafíos económicos derivados de la pandemia, ha sido gracias al compromiso y expertise técnico de nuestro staff, junto al sentido de urgencia y la voluntad de innovar por parte del Consejo”, dijo Mario Marcel, en un comunicado enviado por el emisor.

El presidente del Banco Central, Mario Marcel, durante la sesión especial del Senado, en donde el Banco Central entrega su Informe de Política Monetaria.

El LatinFinance’s annual award for Central Bank Governor of the Year (su nombre en inglés) es entregado cada año a un presidente de banca central en reconocimiento por sus labores. En sus dos versiones previas, el premio fue otorgado al Presidente del Banco Central de México, Alejandro Díaz de León (julio 2017 - junio 2018 y julio 2018 - junio 2019).

Cabe recordar que el periodo de Mario Marcel como presidente está pronto a llegar a su fin. El economista dejará el cargo el 11 de diciembre próximo, antes del último IPoM correspondiente a 2021. Él seguirá en la institución por el periodo que le resta como consejero y hay altas probabilidades de que el presidente Sebastián Piñera deje a una mujer como jefa del banco: Rosanna Costa, la exsubdirectora de Libertad y Desarrollo.